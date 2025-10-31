A urcat la volan fără permis și a provocat o tragedie: Un tânăr a fost condamnat la patru ani de închisoare
Realitatea.md, 31 octombrie 2025 09:30
Un tânăr a fost condamnat la patru ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de circulație în timp ce conducea fără permis, faptă care, din imprudență, a provocat moartea unei persoane. „La sfârșitul lunii mai 2025, inculpatul, fără permis de conducere, a urcat la volanul unui automobil de model […] Articolul A urcat la volan fără permis și a provocat o tragedie: Un tânăr a fost condamnat la patru ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
Legislativul proaspăt ales și-a început activitatea. Din cei 101 deputați, 55 fac parte din Partidul Acțiune și Solidaritate, iar 46 reprezintă o opoziție pestriță, formată din cinci fracțiuni parlamentare. Primele ședințe nu au întârziat să aducă discuții aprinse între guvernare și opoziție, semn că noua legislatură va fi una dinamică, dar și plină de provocări. […] Articolul Alecu Reniță și Iurie Țap, invitați la ”Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
Parteneriat pentru securitate și progres tehnologic – despre activitatea Centrului NATO din Republica Moldova # Realitatea.md
În Republica Moldova funcționează Centrul de Informare și Documentare privind NATO, care joacă un rol esențial în dezvoltarea cooperării în domeniul securității și în promovarea schimbului de experiență. În cadrul emisiunii „Территория свободы” cu Lilia Burakovski, difuzată la RLIVE TV, directorul Centrului a vorbit pe larg despre activitățile desfășurate. Potrivit lui Ion Tăbîrță, Centrul NATO […] Articolul Parteneriat pentru securitate și progres tehnologic – despre activitatea Centrului NATO din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO „M-aș fi dus ministru al Agriculturii”. Slusari, despre condițiile în care ar fi acceptat, deși nu i s-a propus # Realitatea.md
Fostul deputat și ex-director al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, susține că nu i s-a propus să facă parte din următorul cabinet de miniștri, însă ar fi acceptat să devină ministru al Agriculturii doar dacă s-ar fi creat anumite condiții în acest sens. „Trebuie să fie un guvern pro-european, care înțelege, în același timp, interesul […] Articolul VIDEO „M-aș fi dus ministru al Agriculturii”. Slusari, despre condițiile în care ar fi acceptat, deși nu i s-a propus apare prima dată în Realitatea.md.
STOP CADRU Carp se consideră scuipat în suflet și nu l-a susținut pe Batrîncea pentru conducerea Parlamentului # Realitatea.md
Deputatul PAS Lilian Carp nu l-a susținut cu votul pe deputatul PSRM Vlad Batrîncea la funcția de vicepreședinte al Parlamentului. El s-a declarat „unionist convins” și se consideră scuipat în suflet, după ce socialistul a rupt demonstrativ harta României Mari în plen. Incidentul a avut loc în anul 2015, când ceruse audierea ministrului Educației, invocând […] Articolul STOP CADRU Carp se consideră scuipat în suflet și nu l-a susținut pe Batrîncea pentru conducerea Parlamentului apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Renato Usatîi susține că a depus cerere pentru a se dezice de cetățenia Federației Ruse # Realitatea.md
Deputatul Renato Usatîi recunoaște că a fost ales în funcția de vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, în condițiile în care încă deține cetățenia Federației Ruse. Parlamentarul a declarat că a depus actele pentru renunțarea la cetățenia rusă, însă dosarul său nu a fost încă examinat de către autoritățile competente […] Articolul VIDEO Renato Usatîi susține că a depus cerere pentru a se dezice de cetățenia Federației Ruse apare prima dată în Realitatea.md.
Cursuri de somelier, abilități de tapare sau premieri în Rusia. Curiozități din CV-urile unor miniștri desemnați # Realitatea.md
Parlamentul a publicat joi seara CV-urile miniștrilor desemnați. Unii au fost laconici și au trecut doar experiențe personală în lista succeselor, pe când alții s-au lăudat cu hobby-urile pe care le au, dar și cu diplomele de olimpici la universitate. Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, s-a lăudat în CV că a finalizat școala medie nr. 23 […] Articolul Cursuri de somelier, abilități de tapare sau premieri în Rusia. Curiozități din CV-urile unor miniștri desemnați apare prima dată în Realitatea.md.
Vasile Sîrbu: „Viitorul Moldovei se construiește aici, prin încredere și oportunități reale” # Realitatea.md
Pentru Vasile Sîrbu, dezvoltarea Republicii Moldova înseamnă mai mult decât proiecte și investiții – înseamnă oameni care cred, muncesc și construiesc împreună. „Viitorul Moldovei se construiește prin încredere, stabilitate și oportunități reale pentru oameni. Este o realitate pe care o trăim în fiecare zi și pe care o clădim împreună. Sprijinul ODA ne-a oferit curajul […] Articolul Vasile Sîrbu: „Viitorul Moldovei se construiește aici, prin încredere și oportunități reale” apare prima dată în Realitatea.md.
Ucraina plănuiește să reia, în noiembrie, importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică, ca răspuns la intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din țară. Potrivit estimărilor, 55% din producţia internă de gaze a Ucrainei a fost afectată de bombardamentele din luna octombrie, determinând autorităţile de la Kiev să caute surse externe suplimentare de […] Articolul Ucraina redeschide importurile de gaze din Grecia prin Transbalcanică în noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
SUA continuă retragerile de trupe din Europa de Est: țările din care pleacă încă 3.000 de soldați, după România # Realitatea.md
Oficiali ai administrației Trump au transmis aliaților că reducerile de efective americane din România reprezintă doar prima etapă a unei ajustări mai largi, care va continua în Bulgaria, Ungaria și Slovacia chiar de la jumătatea lunii decembrie, notează Kyiv Post. Stars and Stripes relatează că, în total, aproximativ 3.000 de militari americani urmează să fie retrași din aceste patru […] Articolul SUA continuă retragerile de trupe din Europa de Est: țările din care pleacă încă 3.000 de soldați, după România apare prima dată în Realitatea.md.
Guvernul Munteanu solicită astăzi votul de încredere în Parlament. Urmărește în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu merge astăzi în Parlament, împreună cu echipa sa guvernamentală, pentru a prezenta programul de activitate și a cere votul de încredere al deputaților. Ședința legislativului este programată pentru ora 10:00. În plen, Munteanu va prezenta programul intitulat „UE, pace, dezvoltare”, care stabilește principalele direcții de acțiune ale viitorului executiv. Programul de […] Articolul Guvernul Munteanu solicită astăzi votul de încredere în Parlament. Urmărește în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Rudele îi considerau morți. Doi frați din Glodeni, dispăruți pe frontul din Ucraina: Ce spun apropiații # Realitatea.md
Frații Ruslan și Serghei Secrieru, originari din satul Dușmani, Glodeni au plecat de ani buni la muncă în Rusia și au dispărut fără urmă după ce au fost forțați să semneze un contract militar și să fie trimiși pe frontul din Ucraina. Apropiații susțin că cei doi lucrau în orașul Reazan, unde au fost reținuți […] Articolul VIDEO Rudele îi considerau morți. Doi frați din Glodeni, dispăruți pe frontul din Ucraina: Ce spun apropiații apare prima dată în Realitatea.md.
Tranzacție de lux pentru vocea Kremlinului: Maria Zaharova a primit „cadou” un apartament de peste 1 milion de dolari în Moscova # Realitatea.md
Reprezentanta oficială a Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a achiziționat în decembrie 2022 un apartament de 151 de metri pătrați într-un imobil istoric din centrul Moscovei. Potrivit documentelor oficiale, tranzacția a fost înregistrată la suma de 100,45 milioane de ruble (aproximativ 1,1 milioane de dolari), scrie publicația Explainer, care citează extrase din […] Articolul Tranzacție de lux pentru vocea Kremlinului: Maria Zaharova a primit „cadou” un apartament de peste 1 milion de dolari în Moscova apare prima dată în Realitatea.md.
Dumitru Țepilovan: „Moldova este Europa – tradiție, inovație și grijă pentru natură” # Realitatea.md
Dumitru Țepilovan este unul dintre antreprenorii care au transformat pasiunea pentru piscicultură într-o afacere modernă și sustenabilă. Pornind de la o tradiție veche de familie, el a reușit să dezvolte o fermă piscicolă în care se îmbină respectul pentru natură cu tehnologiile moderne, oferind produse sănătoase și de calitate. „Am crescut lângă lacuri și am […] Articolul Dumitru Țepilovan: „Moldova este Europa – tradiție, inovație și grijă pentru natură” apare prima dată în Realitatea.md.
Robotaxi-urile, tot mai aproape de pasagerii europeni: lista țărilor care dau startul # Realitatea.md
Elveția și alte țări europene ar putea avea flote de taxiuri fără șofer pe străzile lor „mai devreme decât mai târziu”, a declarat CEO-ul Uber, Dara Khosrowshahi, potrivit Politico. Khosrowshahi, care conduce serviciul de transport cu mașini la cerere din 2017, a declarat că Europa „a început să se deschidă către conducerea autonomă”, referindu-se la […] Articolul Robotaxi-urile, tot mai aproape de pasagerii europeni: lista țărilor care dau startul apare prima dată în Realitatea.md.
Ziua de vineri, 31 octombrie 2025, aduce o energie blândă, dar hotărâtă. Unele zodii redescoperă forța cooperării și sprijinul celor apropiați, în timp ce altele simt nevoia de liniște și claritate. Nativii se bucură de o stare de spirit mai echilibrată și de o vitalitate interioară sporită, dar trebuie să rămână atenți la detalii și […] Articolul Horoscop 31 octombrie 2025: Zi intensă pentru unii nativi apare prima dată în Realitatea.md.
Ultima zi a lunii octombrie vine cu vreme frumoasă și temperaturi plăcute pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozelor meteorologilor, cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor lipsi în toate regiunile țării. Valorile termice se vor încadra între +6 și +16 grade Celsius, astfel că ziua se anunță una calmă și potrivită pentru activități în […] Articolul Vreme frumoasă în ultima zi de octombrie: fără ploi și cu temperaturi plăcute apare prima dată în Realitatea.md.
Pasagerii unui zbor al companiei JetBlue au fost transportaţi la spital după ce o scădere bruscă a altitudinii în timpul unui zbor din Mexic a forţat, joi, o aterizare de urgenţă în Florida, potrivit oficialilor. Zborul din Cancun se îndrepta spre Newark, New Jersey, când altitudinea a scăzut brusc. Avionul, un Airbus 320, a fost […] Articolul Incident aviatic în Florida: aterizare de urgență și pasageri spitalizați apare prima dată în Realitatea.md.
Euro scade, dolarul crește: BNM a publicat noile cotații valutare pentru perioada 31 octombrie – 2 noiembrie # Realitatea.md
Banca Națională a Moldovei a anunțat cotațiile oficiale ale principalelor valute pentru perioada 31 octombrie – 2 noiembrie. Euro se depreciază cu trei bani și va fi cotat la 19 lei și 75 de bani. Dolarul american se apreciază cu doi bani, ajungând la 17 lei și 02 bani. Leul românesc scade cu un ban, […] Articolul Euro scade, dolarul crește: BNM a publicat noile cotații valutare pentru perioada 31 octombrie – 2 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
Medvedev amenință Belgia cu „arma apocalipsei”. Ministrul belgian i-a răspuns ironic cu o melodie a Selenei Gomez # Realitatea.md
Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, se ceartă oficial cu fostul preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, pe tema războiului nuclear, iar într-o postare pe Instagram recurge la melodia „Calm Down” (Calmează-te) a Selenei Gomez, relatează știrileprotv.ro. Într-un interviu acordat site-ului de ştiri belgian HUMO, Theo Francken, şeful apărării belgiene, a promis la începutul acestei săptămâni […] Articolul Medvedev amenință Belgia cu „arma apocalipsei”. Ministrul belgian i-a răspuns ironic cu o melodie a Selenei Gomez apare prima dată în Realitatea.md.
Accident aviatic în Marea Britanie: Un elicopter s-a prăbușit la scurt timp după decolare # Realitatea.md
Un elicopter s-a prăbușit joi, 30 octombrie, în nordul Angliei, la scurt timp după decolare, provocând moartea unui bărbat și rănirea altor trei persoane, printre care un copil de 10 ani și o femeie de 58 de ani. Pilotul, în vârstă de 41 de ani, a supraviețuit și el după impactul violent. Poliția a deschis […] Articolul Accident aviatic în Marea Britanie: Un elicopter s-a prăbușit la scurt timp după decolare apare prima dată în Realitatea.md.
Proiect moldo-român: Acțiuni, instruiri și echipamente moderne pentru prevenirea inundațiilor # Realitatea.md
Comunitățile din Botoșani, România, și Bălți, Republica Moldova, vor beneficia de măsuri sporite de protecție împotriva inundațiilor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne informează despre lansarea unui proiect menit să sporească capacitatea de prevenție și reacție în fața riscului de inundații în zona transfrontalieră. Activitățile principale includ realizarea materialelor informative și […] Articolul Proiect moldo-român: Acțiuni, instruiri și echipamente moderne pentru prevenirea inundațiilor apare prima dată în Realitatea.md.
Sistemul de încălzire al Centrului de Sănătate din Ceadîr-Lunga, complet renovat după 50 de ani # Realitatea.md
Pacienții și cadrele medicale din Ceadîr-Lunga vor avea parte de condiții mai confortabile, odată cu finalizarea lucrărilor de modernizare a sistemului de încălzire al Centrului de Sănătate din localitate. Proiectul, în valoare de 1,2 milioane de lei, a fost implementat cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) și al Direcției Principale Sănătate și […] Articolul Sistemul de încălzire al Centrului de Sănătate din Ceadîr-Lunga, complet renovat după 50 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
Ziua mondială de prevenire a gripei: Autoritățile recomandă vaccinarea și măsuri de protecție # Realitatea.md
În sezonul gripal 2024–2025, tot mai mulți moldoveni aleg vaccinarea. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, deja s-au vaccinat 200 de mii de persoane din grupele cu risc sporit de îmbolnăvire. În acest sezon, ANSP a recepționat 240 de mii de doze de vaccin antigripal, pentru contingentul profesional și persoanele cu risc sporit de îmbolnăvire. […] Articolul Ziua mondială de prevenire a gripei: Autoritățile recomandă vaccinarea și măsuri de protecție apare prima dată în Realitatea.md.
Una din zece persoane cu dificultăți mari sau incapacitate totală de vedere, auz, mobilitate sau memorie a reușit să facă studii superioare. În schimb, aproape trei din zece au studii gimnaziale. Informațiile au fost prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS) în cadrul unui eveniment de diseminare a Recensământului din 2024, transmite IPN. Statistica studiilor […] Articolul Doar unul din zece moldoveni cu dificultăți funcționale are studii universitare apare prima dată în Realitatea.md.
Douăsprezece femei din municipiul Ungheni vor deschide creșe de tip familial pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani. Acestea au primit granturi a câte 40 de mii de lei fiecare, pentru a amenaja spații de îngrijire timpurie în locuințele proprii sau în spații închiriate, scrie IPN. Potrivit Organizației Internaționale a Muncii, inițiativa […] Articolul Douăsprezece femei din Ungheni vor deschide creșe pentru copii mici apare prima dată în Realitatea.md.
Trei crize pentru Guvernul Munteanu: cerere slabă, bani puțini și lipsă de oameni la muncă # Realitatea.md
Economia Republicii Moldova se confruntă cu trei provocări structurale majore: o cerere de piață insuficientă, dificultăți financiare și deficit de forță de muncă calificată, arată expertul Stas Madan, de la centrul analitic Expert-Grup, într-un interviu pentru HotNews.ro, transmite bani.md. Potrivit acestuia, noua echipă guvernamentală condusă de premierul desemnat Alexandru Munteanu va trebui să abordeze aceste […] Articolul Trei crize pentru Guvernul Munteanu: cerere slabă, bani puțini și lipsă de oameni la muncă apare prima dată în Realitatea.md.
Traficul rutier pe strada Columna din Capitală va fi întrerupt în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, pe tronsonul cuprins între străzile Aleksandr Pușkin și Mihai Eminescu. Măsura este aplicată în baza unei dispoziții emise de Primăria municipiului Chișinău, în vederea executării unor lucrări edilitare pe strada Columna. Conducătorii auto sunt atenționați să respecte semnalizarea […] Articolul Restricții de circulație pe strada Columna din capitală până pe 2 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
Primul tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni va fi construit de o asociere româno – bulgară, a anunţat, joi, într-un comunicat, Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR). Acesta va avea o lungime de 27 kilometri şi printre provocările tehnice se numără 4 tuneluri şi 36 de poduri și pasaje cu o […] Articolul Cum va arăta primul tronson al Autostrăzii A8, care va lega Moldova de România apare prima dată în Realitatea.md.
Elena Tomuz este fondatoarea brandului Soo Cookies, o afacere născută din dragostea pentru rețete simple, transformate în experiențe memorabile. Fiecare produs creat de ea este rezultatul grijii, răbdării și dorinței de a aduce bucurie oamenilor prin gusturi autentice și momente pline de căldură. Pentru aceasta, antreprenoriatul înseamnă mai mult decât o afacere – este combinația […] Articolul Elena Tomuz: „Moldova este Europa – pasiune, perseverență și gust autentic” apare prima dată în Realitatea.md.
Parlamentul a publicat CV-urile cabinetului de miniștri în frunte cu Alexandru Munteanu # Realitatea.md
Parlamentul Republicii Moldova a publicat CV-urile celor 16 membri ai cabinetului de miniștri condus de Alexandru Munteanu, oferind detalii despre experiența profesională și pregătirea fiecăruia. Documentul integral poate fi accesat AICI. Totodată, noul Guvern va avea cinci viceprim-miniștri. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Amintim că vineri, 31 octombrie 2025, la […] Articolul Parlamentul a publicat CV-urile cabinetului de miniștri în frunte cu Alexandru Munteanu apare prima dată în Realitatea.md.
Decizie strategică: Varșovia menține frontiera cu Belarus închisă până la mijlocul lunii noiembrie # Realitatea.md
Varşovia a declarat joi, 30 octombrie, că nu va redeschide alte puncte de trecere a frontierei cu Belarus, aliatul Rusiei, cel puțin până la mijlocul lunii noiembrie. Decizia are scopul de a arăta solidaritate cu Lituania, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind securitatea. Lituania şi-a închis graniţa terestră cu Belarus în această săptămână, ca […] Articolul Decizie strategică: Varșovia menține frontiera cu Belarus închisă până la mijlocul lunii noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
Emmanuel Macron, la cel mai scăzut nivel de popularitate. Doar 11% dintre francezi îl mai susțin # Realitatea.md
Președintele Franței, Emmanuel Macron, înregistrează cel mai mic nivel de popularitate de la începutul mandatului său – doar 11% dintre francezi îi mai aprobă activitatea, potrivit unui sondaj realizat de Verian pentru Le Figaro, scrie Digi24.ro. Cifra egalează anti-recordul atins de François Hollande în noiembrie 2016, ceea ce face ca cei doi să fie considerați, […] Articolul Emmanuel Macron, la cel mai scăzut nivel de popularitate. Doar 11% dintre francezi îl mai susțin apare prima dată în Realitatea.md.
Comisara UE pentru finanțe se află la Chișinău. Discuții cu miniștri și participare la un atelier organizat de BNM # Realitatea.md
Comisara UE pentru servicii financiare, Maria Luís Albuquerque, se află în Republica Moldova. Oficiala a purtat discuții cu mai mulți miniștri în exercițiu și participă la un atelier organizat de Banca Națională a Moldovei. Implementarea Planului de Creștere Economică de 1,9 miliarde euro, integrarea Republicii Moldova în zona SEPA, și măsurile care consolidează încrederea investitorilor, […] Articolul Comisara UE pentru finanțe se află la Chișinău. Discuții cu miniștri și participare la un atelier organizat de BNM apare prima dată în Realitatea.md.
Zinaida Popa: Chișinăul nu se dezvoltă din cauza bugetului neaprobat. Ceban răspunde # Realitatea.md
Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, spune că lipsa bugetului pentru anul 2025 oprește dezvoltarea orașului și arată lipsă de viziune și responsabilitate din partea primarului Ion Ceban. „Orașul stă pe loc. Fără un buget aprobat, nu pot fi lansate proiecte noi, reparate drumuri sau amenajate curți de bloc, iar școlile și […] Articolul Zinaida Popa: Chișinăul nu se dezvoltă din cauza bugetului neaprobat. Ceban răspunde apare prima dată în Realitatea.md.
Atenție, salmonella depistată în ouăle produse de SRL SPERANȚA! Autoritățile le retrag de pe piață # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) retrage de pe piață ouăle de găină pentru consum uman, produse de SRL SPERANȚA. „În urma încercărilor de laborator efectuate la o hală de găini ouătoare, care aparține operatorului din domeniul alimentar SRL „SPERANȚA”, în probele de materii fecale a păsărilor s-a indentificat Salmonella Enteritidis”, transmite ANSA. Autoritățile recomandă […] Articolul Atenție, salmonella depistată în ouăle produse de SRL SPERANȚA! Autoritățile le retrag de pe piață apare prima dată în Realitatea.md.
Primăria Chișinău informează că traficul rutier va fi parțial și total suspendat pe anumite tronsoane ale șoselei Hâncești, în contextul desfășurării lucrărilor de reparație a carosabilului. Astfel, pe 31 octombrie, în intervalul 09:00–20:00, traficul va fi parțial suspendat, pe benzi, în direcția spre centrul orașului, până la intersecția cu strada Sihastrului. Pe 1 noiembrie, între […] Articolul Atenție, șoferi: circulație oprită temporar pe șoseaua Hâncești din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Pavel Horea, expert în securitate: Retragerea parțială a trupelor SUA din România nu afectează securitatea regională # Realitatea.md
Decizia administrației SUA de a-și retrage o parte dintre trupele sale staționate în România nu este o surpriză. Autoritățile române au fost înștiințate în acest sens și s-a acționat în coordonare. De altfel, SUA vor retrage doar o parte dintre trupele staționate în România – 600 de militari, alți 1000 de militari vor rămâne în […] Articolul Pavel Horea, expert în securitate: Retragerea parțială a trupelor SUA din România nu afectează securitatea regională apare prima dată în Realitatea.md.
Trei studenți din Republica Moldova au primit burse de excelență din partea Familiei Regale a României # Realitatea.md
Trei tineri din Republica Moldova au fost premiați cu burse de excelență de către Familia Regală a României, în cadrul unei ceremonii oficiale care a avut loc miercuri, 29 octombrie 2025, la Castelul Peleș. Cei trei studenți distinși sunt: Ionela Solovei – Universitatea de Stat din Moldova Mihai Untilă – Universitatea Tehnică a Moldovei Irina […] Articolul Trei studenți din Republica Moldova au primit burse de excelență din partea Familiei Regale a României apare prima dată în Realitatea.md.
Desemnarea ministrului Agriculturii, criticată de Sergiu Ivanov: Fermierii nu au fost consultați # Realitatea.md
Noul președinte al Comisiei parlamentare pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Sergiu Ivanov, și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care Guvernul a ales candidatul pentru funcția de ministru al Agriculturii. Este vorba despre Ludmila Catlabuga, care a mai deținut acest portofoliu în guvernul Recean. Ivanov a declarat că asociațiile de fermieri nu au fost consultate, […] Articolul Desemnarea ministrului Agriculturii, criticată de Sergiu Ivanov: Fermierii nu au fost consultați apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Escrocherii online de peste 2 milioane de lei: O ucraineancă a fost încătușată în Moldova # Realitatea.md
O ucraineancă de 22 de ani, bănuită de implicare în comiterea mai multor escrocherii online pe teritoriul Republicii Moldova, a fost reținută de oamenii legii. Prejudiciul total cauzat victimelor este estimat la peste 2 milioane de lei. În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că tânăra ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii […] Articolul VIDEO Escrocherii online de peste 2 milioane de lei: O ucraineancă a fost încătușată în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se va închide pe ambele sensuri de mers marți, 4 noiembrie, din cauza unor lucrări de renovare, au anunțat joi autoritățile din Bulgaria. Potrivit Companiei de Drumuri, autoritățile din țara vecină au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri […] Articolul Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, închis complet marți, pe 4 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
Atac masiv asupra Ucrainei: 650 de drone și 50 de rachete lansate de Rusia noaptea trecută # Realitatea.md
Rusia a efectuat, în noaptea de miercuri spre joi, un atac de proporții asupra a circa zece regiuni ale Ucrainei, utilizând 650 de drone și peste 50 de rachete, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat pe platforma X, citat de EFE. „Au fost lovite regiunile Vinița și Cerkasî, Poltava și Dnipro, Ivano-Frankivsk […] Articolul Atac masiv asupra Ucrainei: 650 de drone și 50 de rachete lansate de Rusia noaptea trecută apare prima dată în Realitatea.md.
Pești din Cartea Roșie, în valoare de peste 191 de mii de lei, scoși la vânzare într-o piață # Realitatea.md
Un bărbat a fost prins că vindea într-o piață specii de pești incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Operațiunea a fost desfășurată în această dimineață de inspectorii de mediu, împreună cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și specialiști de la Institutul de Zoologie. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a șefului Inspectoratului […] Articolul Pești din Cartea Roșie, în valoare de peste 191 de mii de lei, scoși la vânzare într-o piață apare prima dată în Realitatea.md.
Maia Sandu și Igor Grosu, mesaje de comemorare la 33 de ani de la trecerea în neființă a soților Aldea-Teodorovici # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu și speakerul Parlamentului, Igor Grosu, au transmis mesaje în memoria artiștilor-simbol ai renașterii naționale, Doina și Ion Aldea-Teodorovici, la 33 de ani de la trecerea lor în neființă. „Astăzi se împlinesc 33 de ani fără Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Două nume – o inimă, un cântec, un destin. Doi oameni – un […] Articolul Maia Sandu și Igor Grosu, mesaje de comemorare la 33 de ani de la trecerea în neființă a soților Aldea-Teodorovici apare prima dată în Realitatea.md.
Socialiștii vor contesta decizia privind formarea Biroului Permanent al Parlamentului # Realitatea.md
Socialiștii va contesta decizia privind formarea Biroului Permanent al Parlamentului. Deputații din cadrul fracțiunii sunt nemulțumiți că nu s-a dat curs inițiativei lor de a majoră până la 16 numărul membrilor entității din Legislativ. Dintre socialiștii, în Biroul Permanent se vor regăsi Igor Dodon și Vlad Bătrîncea, care este membru din oficiu, fiind vicepreședinte al […] Articolul Socialiștii vor contesta decizia privind formarea Biroului Permanent al Parlamentului apare prima dată în Realitatea.md.
ANTA avertizează operatorii de transport rutier internațional: Evitați frontiera dintre Belarus și Lituania # Realitatea.md
Operatorii de transport rutier internațional din Republica Moldova sunt avertizați să evita traversarea frontierei dintre Belarus și Kazahstan. Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează că autoritățile din Lituania au prelungit suspendarea traficului la vămile cu Belarus. „Potrivit deciziilor adoptate de autoritățile lituaniene în cadrul ședinței Guvernului din 29 octombrie 2025, măsura de suspendare a traficului […] Articolul ANTA avertizează operatorii de transport rutier internațional: Evitați frontiera dintre Belarus și Lituania apare prima dată în Realitatea.md.
Ronin Terente este poet și actor, un artist care a ales să-și exprime trăirile prin versuri și prin teatru. Poezia și scena sunt pentru el forme prin care comunică emoții, dând viață personajelor și împărtășind sensibilitatea proprie cu publicul. Pentru Ronin, arta nu se rezumă la cuvinte obișnuite, ci este o punte de legătură între […] Articolul Ronin Terente: „Moldova este Europa – emoție, artă și identitate” apare prima dată în Realitatea.md.
Un loc al memoriei și culturii: Un centru în memoria soților Aldea-Teodorovici, deschis la Chișinău # Realitatea.md
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a deschis astăzi, 30 octombrie, ușile, după finalizarea lucrărilor de reparație capitală. Centrul, situat pe strada Alexei Mateevici, 77, se află chiar în Scuarul care poartă numele artiștilor. „Este un proiect frumos, pe care Primăria Chișinău l-a realizat în memoria lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici, împreună cu fiul […] Articolul Un loc al memoriei și culturii: Un centru în memoria soților Aldea-Teodorovici, deschis la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
