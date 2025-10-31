PeScurt // Consiliul Superior al Procurorilor a amânat, la 30 octombrie, examinarea sesizării procurorului Vladislav Căruceru. Acesta a reclamat pretinse acțiuni ilegale ale lui Dumitru Robu, comise în perioada mandatului său de Procuror General interimar..
Agora.md, 31 octombrie 2025 08:10
