„O persoană nu trebuie să fie legată de un post sau minister”. Alexei Buzu, despre plecarea la Cancelaria de Stat. Ce îi urează noii ministre (VIDEO)

„O persoană nu trebuie să fie legată de un post sau minister”. Alexei Buzu, despre plecarea la Cancelaria de Stat. Ce îi urează noii ministre (VIDEO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md