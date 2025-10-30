Recensământul 2024: Aproape 30% dintre moldoveni au dificultăți de vedere, iar o circa 20% - de mobilitate
Agora.md, 30 octombrie 2025 19:20
Recensământul 2024: Aproape 30% dintre moldoveni au dificultăți de vedere, iar o circa 20% - de mobilitate
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 30 minute
19:20
Acum o oră
19:10
19:10
Acum 2 ore
18:40
18:30
17:50
17:50
Acum 4 ore
17:30
17:20
17:20
17:20
17:00
16:50
16:40
16:40
16:30
16:30
16:10
Acum 6 ore
15:10
15:00
14:50
14:50
14:30
14:30
14:20
14:10
14:10
Acum 8 ore
13:30
13:30
13:20
13:10
13:00
13:00
12:40
12:20
12:10
12:10
12:00
11:50
11:50
Acum 12 ore
11:20
11:20
11:00
10:40
10:40
10:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.