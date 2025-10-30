Doi procurori au fost sancționați, iar unu - eliberat din funcție. Nu și-ar fi îndeplinit „corespunzător” obligațiile de serviciu

Doi procurori au fost sancționați, iar unu - eliberat din funcție. Nu și-ar fi îndeplinit „corespunzător” obligațiile de serviciu

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md