PeScurt // Restricții de circulație în centrul capitalei. Traficul rutier va fi suspendat pe tronsonul cuprins între străzile Aleksandr Pușkin și Mihai Eminescu, din Chișinău.
Agora.md, 30 octombrie 2025 18:40
PeScurt // Președinta Maia Sandu s-a întâlnit la Paris cu prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, în cadrul Forumului Păcii. Cei doi au discutat despre pacea și stabilitatea în Europa, dar și despre pașii făcuți de Armenia pentru reconcilierea cu Azerbaidjanul.De asemenea, au abordat subiecte legate de protejarea proceselor democratice, combaterea dezinformării și contracararea ingerințelor externe. # Agora.md
