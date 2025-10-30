Usatîi, despre salariul de deputat: „Nu mă interesează” și „am bani inclusiv din cei câștigați în Federația Rusă” (VIDEO)

Agora.md, 30 octombrie 2025 22:50

Usatîi, despre salariul de deputat: „Nu mă interesează” și „am bani inclusiv din cei câștigați în Federația Rusă” (VIDEO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 2 ore
22:50
Usatîi, despre salariul de deputat: „Nu mă interesează” și „am bani inclusiv din cei câștigați în Federația Rusă” (VIDEO) Agora.md
22:10
Donald Trump limitează numărul refugiaților admiși în SUA la 7.500 Agora.md
Acum 4 ore
21:40
Doi procurori au fost sancționați, iar unu - eliberat din funcție. Nu și-ar fi îndeplinit „corespunzător” obligațiile de serviciu Agora.md
21:00
Școlită în Rusia și cu experiență în Executivul CSI: Olga Cebotari devine vicepreședintă în Comisia pentru integrare europeană Agora.md
Acum 6 ore
19:50
Rămâne de văzut | Cum trăim la o lună de la alegeri? (VIDEO) Agora.md
19:20
Recensământul 2024: Aproape 30% dintre moldoveni au dificultăți de vedere, iar o circa 20% - de mobilitate Agora.md
19:10
Recensământul 2024: Problemele de vedere și mobilitate, cele mai mari impedimente în realizarea activităților zilnice Agora.md
19:10
Recensământ 2024: Aproape o treime dintre moldoveni au dificultăți de vedere. Femeile și locuitorii de la sate sunt mai afectați Agora.md
18:40
PeScurt // Restricții de circulație în centrul capitalei. Traficul rutier va fi suspendat pe tronsonul cuprins între străzile Aleksandr Pușkin și Mihai Eminescu, din Chișinău. Agora.md
18:30
În atenția consumatorilor: Ouă de găină, retrase din comerț. Ar fi infectate cu Salmonella Agora.md
Acum 8 ore
17:50
Trotinetele electrice, interzise în centrul orașului Buzău, din România. Amenzile ajung la 300 de euro Agora.md
17:50
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, închis în perioada 4-5 noiembrie. Șoferii sunt îndemnați să opteze pentru rute alternative Agora.md
17:30
Mai multe camioane, în rând la Leușeni–Albița. Serviciul Vamal: „Mărfurile nu au putut fi acceptate temporar pentru intrarea în UE” Agora.md
17:20
Donald Trump a ordonat reluarea testelor nucleare. Kremlinul amenință cu un răspuns similar Agora.md
17:20
Podul și pasajul de lângă Cimișeni, raionul Criuleni, gata în proporție de 85% (FOTO) Agora.md
17:20
Ceadîr-Lunga: Sute de haine de brand, posibil falsificate, au fost identificate de vameși fiind vândute fără acte de proveniență Agora.md
17:00
PeScurt // Restricții de circulație. În perioada 31 octombrie – 1 noiembrie, va fi suspendat parțial traficul rutier pe șoseaua Hîncești, în legătură cu executarea lucrărilor de reparație a carosabilului. Agora.md
16:50
„Omul acesta, cu 30 de dosare, îl faceți șef la securitate?” vs „V-au dat o putiovkă besplatnaia”. Schimb de replici între Plîngău și Usatîi (FOCUS) Agora.md
16:50
Casmani – jucăriile cu suflet create din stofe și ață produse în Moldova (VIDEO) Agora.md
16:40
Escrocherii online cu prejudicii de peste două milioane de lei. O tânără, plasată în arest preventiv (VIDEO) Agora.md
16:40
Acuzațiile, pe ordinea de zi în locul bugetului? PAS: „Chișinăul funcționează prin alocări netransparente”. Primăria: „Proiectele continuă” Agora.md
16:30
„Omul acesta, cu 30 de dosare, îl faceți șef la securitate?” vs „V-au dat o putiofkă besplatnaia”. Schimb de replici între Plîngău și Usatîi (FOCUS) Agora.md
16:30
Toți cei șase deputați ai PPDA, repartizați în comisiile parlamentare. Costiuc insistă: Partidele pro-europene sunt marginalizate Agora.md
16:10
„Omul acesta, cu 30 de dosare, îl faceți șef la securitate?” vs „V-au dat o putiofkă beslatnaia”. Schimb de replici între Plîngău și Usatîi (FOCUS) Agora.md
Acum 12 ore
15:10
Albișoara: Lovitură între două mașini Toyota. Două pasagere au ajuns la spital (VIDEO) Agora.md
15:00
Perciun, după reținerea directoarei de la liceul „Gheorghe Asachi”: „Intervenția CNA este esențială pentru a consolida respectul față de lege” Agora.md
14:50
Consiliul Europei îi recomandă R. Moldova să accelereze reforma administrației locale și să consolideze autonomia financiară a autorităților Agora.md
14:50
Amintiri din tinerețe? Voronin: „Tarlev - tractorist, dar vine în Comisia juridică”. Replică: „Dumnealui a fost prițăpșic” (FOCUS) Agora.md
14:30
Academia GreenFields Moldova a debutat la Chișinău. Urmează șase luni de formare și schimb de experiențe pentru agricultorii din Moldova Agora.md
14:30
Un nou angajament pentru o economie mai verde: GGF și Microinvest semnează un nou acord de 10 milioane EUR pentru susținerea investițiilor verzi Agora.md
14:20
Premieră în banking: maib a acordat primul credit 100% online pentru afaceri, direct în aplicația web maib business Agora.md
14:10
Marian la economie, Carp la securitate, iar Roșca la numiri și imunități: Parlamentul și-a stabilit comisiile permanente Agora.md
14:10
Igor Grosu despre numărul vicepreședinților Parlamentului: „Munca principală se face în comisii, nu în prezidiu” (VIDEO) Agora.md
13:30
Belous, despre fotoliul de ministru al Finanțelor: „Funcția nu este perpetuă. Voi fi membră de comisie parlamentară ” (VIDEO) Agora.md
13:30
SFS atenționează: Circulă un document fals privind obligația de achitare a impozitului pe venit Agora.md
13:20
Plahotniuc se plânge că are prea mult de studiat: „97 de volume a câte 400 de pagini, într-un termen foarte scurt” Agora.md
13:10
Carp, despre secretul de stat: „Deputații au acces la informații, indiferent în ce comisie sunt” (VIDEO) Agora.md
13:00
Câteva rachete rusești ar fi traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. Ministerul Apărării neagă survolul (UPDATE) Agora.md
13:00
Costiuc susține ideea unei funcții rotative de vicepreședinte al Parlamentului: Ar putea să fie o înțelegere politică (VIDEO) Agora.md
12:40
Și-ar fi omorât unchiul. Un bărbat, condamnat la 15 ani de închisoare Agora.md
12:40
„Niciodată majoritatea nu oferă opoziției comisii importante”: Dodon susține că PSRM va conduce două comisii parlamentare (VIDEO) Agora.md
12:20
PCRM fără candidat pentru funcția de vicepreședinte de Parlament. Voronin: „N-o să ne dea. E împărțit demult” (VIDEO) Agora.md
12:10
Structura Biroului permanent al Parlamentului, votată. PAS are cele mai multe locuri Agora.md
12:10
„O să ne înțelegem, îmi lăsați 10% cash”. Directoarea liceului „Gheorghe Asachi” din capitală, reținută de CNA (AUDIO) Agora.md
12:00
„Nu îl cunosc pe Jardan”: Botgros susține că vrea să ridice „nivelul de cultură” (VIDEO) Agora.md
11:50
Lazarencu: Opoziția va conduce Comisia pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde (VIDEO) Agora.md
11:50
Adrian Belîi rămâne președinte al Comisiei pentru sănătate și salută candidatura lui Emil Ceban la funcția de ministru (VIDEO) Agora.md
11:30
Doina Gherman și Vlad Batrîncea, aleși vicepreședinți ai Parlamentului Agora.md
11:20
PeScurt // Parlament. La ședința Legislativului sunt prezenți 98 din 101 deputați. Nu au venit în plen Ion Ceban, Constantin Starîș și Adrian Băluțel. Agora.md
11:20
Maib liber în format digital, disponibil direct în aplicația maibank Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.