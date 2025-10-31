„Nu voi fi influențat de nicio fracțiune politică. Surprize vor fi”: Tarlev, despre votul pentru Guvernul Munteanu (VIDEO)
Agora.md, 31 octombrie 2025 10:40
„Nu voi fi influențat de nicio fracțiune politică. Surprize vor fi”: Tarlev, despre votul pentru Guvernul Munteanu (VIDEO)
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 5 minute
10:50
Acum 15 minute
10:40
Acum o oră
10:20
10:10
10:10
Acum 2 ore
09:00
Acum 4 ore
08:20
08:10
Acum 12 ore
22:50
Acum 24 ore
21:40
21:00
19:20
19:10
19:10
18:40
18:30
17:50
17:50
17:30
17:20
17:20
17:20
17:00
16:50
16:40
16:40
16:30
16:30
16:10
15:10
15:00
14:50
14:50
14:30
14:30
14:20
14:10
14:10
13:30
13:30
13:20
13:10
13:00
13:00
12:40
12:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.