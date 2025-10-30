8 companii horticole din Moldova participă la INDAGRA FOOD 2025, cea mai mare expoziție agroalimentară din România

10:40

Asociația Forța Fermierilor a anunțat încheierea campaniei de donații „Semințe de speranță”, prin care agricultorii din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă au primit 150 de tone de semințe de culturi de toamnă – grâu, orz și mazăre. De ajutor au beneficiat 70 de fermieri care se confruntă, pentru al patrulea an consecutiv, cu efectele severe […]