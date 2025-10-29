Bulgaria: procesarea rapiței continuă să se extindă, chiar dacă producția scade

16:50

Ziua Mondială a Alimentației din acest an marchează 80 de ani de la înființarea FAO, al cărei mandat, încă de la început, a fost acela de a garanta eliberarea umanității de sub povara lipsurilor. Astăzi, aproximativ 8,2% dintre oameni se confruntă cu subnutriție cronică. Prin comparație, în 1946, aproximativ două treimi din populația globală trăia […]