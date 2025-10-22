Cum s-au schimbat importurile de îngrășăminte în Moldova

06:50

În luna septembrie, Ucraina a exportat un volum record de ulei de rapiță – aproape 109 mii de tone, de 4,5 ori mai mult decât în august. Dintre acestea, 92 de mii de tone (85% din total) au fost livrate către țările Uniunii Europene, potrivit economistului Viktor Galasiuk. Acesta a subliniat că este vorba despre […]