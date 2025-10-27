Ucraina – în top 5 exportatori mondiali de porumb

12:40

În noul sezon, livrările de grâu ucrainean către Egipt s-au triplat, iar cele de porumb sunt în creștere după reducerea importurilor din America de Sud. Totodată, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, ponderea companiilor private printre importatorii de grâu din Egipt a depășit 75%, ceea ce schimbă echilibrul de forțe pe una dintre […]