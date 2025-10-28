Exportăm la standarde europene, vindem acasă în haos. De ce produsul moldovenesc lipsește din supermarketuri

10:40

Syngenta, o companie globală cu sediul central în Elveția și operațiuni pe tot globul, cu o cultură diversă și incluzivă, anunță concurs de angajare pentru funcția de Reprezentant vânzări culturi speciale. Ce trebuie să știi despre Syngenta: Organizația are două divizii, Protecția plantelor și Semințe, care se concentrează pe oferirea de solutii invoatoare de top […]