8 companii pomicole din Moldova participă la INDAGRA FOOD 2025, cea mai mare expoziție agroalimentară din România
Agrobiznes, 30 octombrie 2025 18:50
8 companii moldovenești, producătoare și exportatoare de fructe, membre ale Asociației Moldova Fruct participă în perioada 29 octombrie – 2 noiembrie 2025 la INDAGRA FOOD 2025, cea mai importantă expoziție agricolă din România. Prezența Asociației cu standul „Taste Makes the Difference” este asigurată cu suportul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și al […]
Acum 30 minute
18:50
Acum 6 ore
14:40
Cozi imense de camioane cu fructe la frontiera română. Exportator: „Luptăm ani la rând pentru încrederea rețelelor din UE, dar putem pierde totul într-o săptămână” # Agrobiznes
De la începutul lunii septembrie, exportatorii de fructe din Republica Moldova se confruntă din nou cu aceleași blocaje cronice la punctele de trecere a frontierei. Situația s-a agravat după 10 septembrie, când rândurile de camioane au devenit interminabile, iar exportatorii vorbesc despre o „catastrofă” care afectează direct relațiile comerciale cu partenerii din Uniunea Europeană și […]
Acum 8 ore
11:30
În Moldova s-a lansat Academia GreenFields. Fermierii participanți vor implementa practici regenerative # Agrobiznes
La Chișinău a fost lansată Academia GreenFields Moldova, o inițiativă educațională dedicată fermierilor din Republica Moldova, care are drept scop adaptarea agriculturii la schimbările climatice și promovarea practicilor sustenabile. Programul se adresează fermierilor care administrează culturi de câmp (cultură mare) și dețin o suprafață de cel puțin 50 de hectare. Participanții trebuie să aibă minimum […]
Acum 12 ore
10:20
În primele luni ale noului sezon, Uniunea Europeană a raportat un nivel record al importurilor de semințe de muștar provenite din țări terțe. Nivelurile actuale ale prețurilor ar putea încuraja fermierii să cultive mai mult muștar anul viitor. Potrivit Comisiei Europene, între 1 iulie și 19 octombrie 2025 au fost importate peste 33.000 de tone […]
Ieri
18:40
Piața mondială a îngrășămintelor intră într-o nouă fază de contracție, pe măsură ce creșterea prețurilor începe să afecteze cererea. Potrivit analiștilor de la RaboResearch, unele regiuni continuă să manifeste o anumită reziliență, însă tendința generală indică o cerere mai slabă în 2025 și o scădere mai accentuată în 2026. Analiza indicilor confirmă începutul unui nou […]
16:30
Reducerea estimărilor pentru recolta de floarea-soarelui din Ucraina, combinată cu reținerea vânzărilor de către fermieri, determină o nouă creștere a prețurilor. În același timp, procesatorii profită de cererea ridicată, vânzând ulei de floarea-soarelui la prețuri record. Totuși, GrainTrade menționează că piața globală începe să se satureze, iar cotațiile uleiului de palmier scad brusc din cauza […]
13:40
Bulgaria nu mai acționează ca un exportator clasic de semințe brute. Țara se transformă treptat într-un producător de ulei și biocombustibil. Modelul devine tot mai clar de la o lună la alta: rapița este procesată în ulei, iar uleiul este transformat în biocombustibil. Motorul acestei evoluții nu mai este mărimea recoltei locale, ci cererea energetică […]
08:40
Cumpărătorii europeni de soia, prudenți pe fondul incertitudinii create de amânarea implementării EUDR # Agrobiznes
Cumpărătorii și vânzătorii europeni de soia manifestă prudență tot mai mare în contextul incertitudinii privind prețurile pe termen scurt, după ce Comisia Europeană a propus extinderea termenului de aplicare a Regulamentului UE privind defrișările (EUDR), potrivit Platts, parte a S&P Global Commodity Insights. Propunerea, publicată la 21 octombrie, a reaprins dezbateri și rezerve în rândul […]
08:40
În perioada 17–24 octombrie, prețurile la floarea-soarelui au crescut cu 300 UAH, ajungând la 27.800 UAH/tonă (echivalentul a 663,66 USD/tonă). Piața este dominată de factori care susțin creșterea prețurilor, tendința fiind una de scumpire treptată. Campania de recoltare încetinește, randamentele sunt reduse, iar calitatea semințelor din câmp se deteriorează din cauza ploilor. Prognozele de producție […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Lidia Gnatiuc, administratoare fermă de vaci: „AGGRI ne-a ajutat să facem un salt de cinci ani într-unul singur” # Agrobiznes
În satul Fundurii Vechi din raionul Glodeni, familia Gnatiuc a reușit să transforme o mică afacere de familie într-o fermă de bovine modernă, adaptată la standardele europene. Evoluția lor este rezultatul dorinței de a învăța și de a investi în tehnologii performante și practici sustenabile. În ultimii ani, ferma a trecut printr-un amplu proces de […]
10:10
Agreena a emis certificate de carbon după standardul Verra! Fermierii moldoveni primesc banii pentru creditele de carbon generate în câmp # Agrobiznes
Agreena, compania daneză care coordonează unul dintre cele mai ample programe de agricultură regenerativă din Europa, a anunțat recent că proiectul său AgreenaCarbon, după verificarea oficială în cadrul standardului internațional Verified Carbon Standard (VCS) al Verra pe 21 septembrie a emis primele certificate după acest standard. Prima verificare internațională pentru agricultura arabilă europeană Este o […]
10:00
Agreena a obținut verificarea Verra! Fermierii moldoveni primesc banii pentru creditele de carbon generate în câmp # Agrobiznes
Agreena, compania daneză care coordonează unul dintre cele mai ample programe de agricultură regenerativă din Europa, a anunțat recent că proiectul său AgreenaCarbon a obținut verificarea oficială în cadrul standardului internațional Verified Carbon Standard (VCS) al Verra. Prima verificare internațională pentru agricultura arabilă europeană Este o premieră pentru agricultura arabilă europeană: primul proiect de mari […]
08:40
Natalia Dumbravă: „Am ales să procesăm vișinele și să construim o afacere locală durabilă” # Agrobiznes
În satul Catranîc din raionul Fălești, o livadă de vișini a devenit punctul de plecare pentru o afacere de familie care aduce gustul autentic al fructelor moldovenești pe masa consumatorilor. Natalia Dumbravă, administratoarea SRL FRUCTEDOR-SUCCES, a demonstrat că perseverența și dragostea pentru pământ pot transforma o idee simplă într-un model de dezvoltare rurală. De la […]
06:10
Exportăm la standarde europene, vindem acasă în haos. De ce produsul moldovenesc lipsește din supermarketuri # Agrobiznes
În ultimii ani, discuția despre prezența produselor autohtone în supermarketuri a devenit tot mai intensă. Fermierii acuză condițiile dure impuse de retaileri, comercianții reclamă lipsa de seriozitate a producătorilor, iar autoritățile par prinse între cele două tabere. În realitate, spune Victor Cazacu, CEO Pro Inedit SRL, „toate cele trei părți poartă o parte din vină […]
27 octombrie 2025
15:10
Săptămâna trecută s-a încheiat într-o atmosferă calmă pe piața cerealelor europene, însă începutul acestei săptămâni se anunță mai volatil, urmând tendința pieței americane. China va relua achizițiile semnificative de soia americană pentru mai mulți ani și va amâna cu un an înăsprirea controlului asupra exportului de metale rare. Despre atingerea acestor înțelegeri între Statele Unite […]
11:50
Fermierul Sergiu Boiștean, administrator al Purcari-Service SRL, membrul Cooperativei de Întreprinzător Agrostoc încă de la fondarea acesteia, acceptă provocarea de a testa pentru al treilea an soiurile de grâu marca Agrostoc. Tradițional, am participat la semănatul acestora, iar pe parcursul vegetației vom monitoriza starea culturii, ca la recoltare să vă prezentăm rezultatele. Ținând cont de […]
10:10
În perioada 20–24 octombrie 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat spre plată 5,62 milioane lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Astfel, instituția menționează că fondurile publice continuă să susțină producătorii agricoli și inițiativele care contribuie la modernizarea sectorului. Distribuția fondurilor aprobate Sumele au fost repartizate […]
06:00
Exporturile de porumb ale Ucrainei au însumat 5,07 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă 12,6% din exporturile mondiale și 20,5% din totalul exporturilor agricole ale țării. Informația a fost comunicată de Asociația „Clubul ucrainean al afacerilor agricole” (UCAB). Top 5 exportatori mondiali de porumb în 2024: Principalele destinații ale exporturilor ucrainene de porumb: Potrivit UCAB, […]
26 octombrie 2025
06:00
După doi ani de volatilitate accentuată, piața sulfatului de amoniu a intrat într-o fază de stabilizare. Evoluțiile dintre 2023 și 2025 arată cum factorii energetici, dinamica exporturilor chineze și structura comerțului regional au modelat semnificativ prețurile și volumele de import în Republica Moldova. 2023 – primul semn de calmare pe piața fertilizanților În 2023, pe […]
25 octombrie 2025
11:00
În contextul schimbărilor climatice tot mai accentuate, fermierii se confruntă cu o provocare tot mai mare: cum să mențină productivitatea soiei în condiții de secetă. În sprijinul lor, Donau Soja Moldova, prin intermediul dr. Ela Malai, director al sucursalei Donau Soja Viena din Republica Moldova, oferă o serie de recomandări tehnice și soluții practice menite […]
09:10
Prima promoție MBA în Agrobusiness din Moldova. Programul se consolidează la nivel european # Agrobiznes
Republica Moldova are, începând de astăzi, prima promoție de absolvenți ai programului MBA în Agrobusiness – un proiect comun al Universității Tehnice a Moldovei (UTM), Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii (ADMA) și rețelei europene AgriMBA. Evenimentul de înmânare a diplomelor, desfășurat la UTM, a reunit reprezentanți ai mediului academic, ai instituțiilor publice și ai […]
24 octombrie 2025
16:30
La data de 24 octombrie, în Ucraina au fost recoltate 37.559,5 mii tone de cereale de pe o suprafață de 8.400,3 mii hectare, ceea ce reprezintă 73% din suprafața însămânțată. Situația detaliată este următoarea: La data de 23 octombrie, recolta de culturi oleaginoase a ajuns la 11.156,7 mii tone, dintre care: Per ansamblu, a fost […]
13:00
Ministerul Agriculturii a prezentat Programul Strategic al Sectorului de Acvacultură 2026–2030 # Agrobiznes
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat o reuniune consultativă sectorială dedicată acvaculturii și procesării produselor de acvacultură, la care a fost prezentat proiectul Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru anii 2026–2030. Documentul trasează direcțiile prioritare pentru dezvoltarea unui sector piscicol competitiv și durabil, capabil să contribuie la securitatea alimentară a Republicii Moldova și […]
11:30
Fermieri din 10 țări participă la Festivalul „Miorița – Laie, Laie Bucălaie”, organizat la Cimișlia # Agrobiznes
În perioada 25–26 octombrie, de la ora 11:00, la Cimișlia se desfășoară ediția a IX-a a Festivalului Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie”, organizat de Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine pentru Carne și Lapte. Pe parcursul celor două zile vor fi prezente rase de ovine și caprine, produse locale, demonstrații de îndeletniciri […]
11:20
Fermierii și deținătorii de utilaje agricole pot solicita, începând de acum, actele confirmative de înmatriculare direct online, fără a mai fi necesară deplasarea la subdiviziunile teritoriale. Cererile se depun simplu, prin intermediul aplicației EVO sau pe portalul servicii.gov.md, în doar câțiva pași. Cum se depune cererea După accesarea aplicației EVO, utilizatorul trebuie să selecteze unul […]
09:40
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, principalele realizări și politici implementate în ultimii patru ani în sprijinul fermierilor, dezvoltării rurale, modernizării agriculturii și integrării europene. 1. Sprijin financiar pentru fermieri A fost îmbunătățit cadrul legal de subvenționare, fiind introduse forme de sprijin adaptate necesităților sectorului: […]
23 octombrie 2025
18:10
Cooperativa de Întreprinzător „Agrostoc” a dat startul campaniei de înființare a loturilor demonstrative de grâu în toate regiunile țării. Campania a început în zona de centru a țării, la Rossanreni SRL, raionul Orhei. Aici, echipa C.Î. Agrostoc a semănat primul lot, dând tonul unei serii de experimente practice ce vor acoperi întreg teritoriul Republicii Moldova. […]
12:30
Alexandr Ciurupita: „Am înțeles încă de la început că fără investiții în tehnologie, nu poți face agricultură competitivă” # Agrobiznes
Fondată în anul 2012 de către tânărul antreprenor Alexandr Ciurupita, SRL „Alex Nord Trans” din localitatea Mihăileni Noi, raionul Rîșcani, a devenit una dintre cele mai moderne exploatații pomicole din nordul Republicii Moldova. Pornită de la o idee ambițioasă la doar 24 de ani, afacerea a crescut constant, prin investiții inteligente, instruire continuă și valorificarea […]
12:00
Analiștii au redus prognoza pentru recolta de floarea-soarelui din Ucraina la 10,8 milioane tone # Agrobiznes
Analiștii ASAP Agri au revizuit în scădere estimarea pentru recolta de floarea-soarelui din Ucraina în sezonul agricol 2025/26, până la 10,8 milioane tone – cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu, potrivit comunicatului companiei. Cum productivitatea se situează sub pragul de 2 t/ha, iar ploile afectează negativ ritmul și calitatea recoltării, ASAP Agri a redus […]
09:40
După doi ani de importuri ridicate, Republica Moldova înregistrează din 2024 o diminuare semnificativă a volumelor de uree aduse pe piața internă. Scăderea este determinată atât de reducerea cererii agricole, cât și de insuficiențele de lichidități din sectorul agricol, afectat de trei sezoane consecutive de criză. În 2022, țara a importat 29,0 mii tone de […]
22 octombrie 2025
18:10
Vinurile Moldovei, printre cele mai premiate la concursul Sélections Mondiales des Vins 2025 # Agrobiznes
La concursul Sélections Mondiales des Vins 2025, desfășurat la Montréal, cea mai mare competiție de vinuri din America de Nord, brandul național Wine of Moldova a obținut o performanță impresionantă. Din cele 132 de probe înscrise de 24 de producători autohtoni, vinurile moldovenești au adus acasă 46 de medalii, devenind una dintre cele mai premiate […]
16:20
Fabricile bulgare de procesare a uleiurilor se confruntă cu un deficit acut de materii prime # Agrobiznes
Producătorii bulgari de ulei de floarea-soarelui se află într-o situație paradoxală: deși prețurile de vânzare cu amănuntul au rămas stabile, aceștia sunt nevoiți să-și vândă produsele în pierdere. Declarația a fost făcută de Yani Yanev, președintele Asociației Producătorilor de Uleiuri Vegetale. Statisticile arată o constanță surprinzătoare: în ultimii cinci ani, prețul uleiului de floarea-soarelui a […]
15:30
În timp ce dolarul american se consolidează pe fondul îndoielilor privind o politică monetară prea relaxată a Rezervei Federale (FED), euro este sub presiune, influențat de indicatorii economici slabi din Germania și de incertitudinea bugetară din Franța. Astfel, cursul euro/dolar a reluat tendința descendentă de la începutul săptămânii, coborând din nou spre pragul de 1,1600. […]
13:40
În ultimii patru ani, piața îngrășămintelor minerale din Republica Moldova a trecut prin fluctuații semnificative ale volumelor și prețurilor, determinate de criza gazelor, tensiunile geopolitice și ajustările economice din sectorul agricol. 2022 a fost anul cel mai scump – 191,8 mii tone de îngrășăminte importate, la un preț mediu de 16,44 lei/kg. În 2023, volumele […]
12:30
Vladimir Russu, proprietar fermă de vaci: „Cu grantul AGGRI modernizăm ferma la cele mai înalte standarde” # Agrobiznes
În localitatea Rogojeni, raionul Șoldănești, fermierul Vladimir Russu implementează un proiect de modernizare a fermei sale, realizat cu sprijinul unui grant nerambursabil în valoare de 831 000 dolari SUA. Grantul a fost oferit prin Proiectul „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, finanțat de Banca Mondială. Prin acest sprijin, fermierul dezvoltă o fermă […]
21 octombrie 2025
18:20
Pe Agromag.md găsești un inventar complet pentru grădinărit, gândit să răspundă tuturor nevoilor – de la întreținerea solului, până la udare, tăieri și alte lucrări. Stropitori manuale – pentru o protecție eficientă Primul pas în menținerea sănătății plantelor este aplicarea tratamentelor fitosanitare corect. Stropitorile manuale din oferta Agromag.md sunt concepute pentru o distribuție uniformă a […]
12:00
Asociația Forța Fermierilor solicită ca procesul de desemnare a viitorului Ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare să includă în mod obligatoriu consultarea organizațiilor reprezentative ale fermierilor și ale sectorului agroalimentar. Potrivit asociației, o astfel de consultare ar contribui la o numire transparentă, fundamentată pe competență și pe o viziune coerentă pentru dezvoltarea agriculturii. Într-un apel […]
11:50
Acarienii prădători sunt printre cei mai eficienți agenți biologici utilizați în agricultură pentru controlul natural al dăunătorilor. Deși aproape invizibili cu ochiul liber, aceste mici artropode pot face diferența între o cultură sănătoasă și una afectată grav de acarienii fitofagi. Cum acționează acarienii prădători Acarienii prădători se hrănesc cu toate stadiile de dezvoltare ale multor […]
11:10
În perioada 15 august – 17 octombrie 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a recepționat 201 cereri pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic, per cap de animal. Suma totală solicitată de fermieri constituie 43,17 milioane de lei. Amintim că, eligibili pentru plățile directe per cap de animal sunt crescătorii de animale […]
09:50
Întârzierea campaniei de recoltare și reținerea producătorilor de a vinde porumbul duc la pierderea principalei piețe de desfacere pentru Ucraina, potrivit companiei Spike Brokers. Ponderea Ucrainei în importurile de porumb ale Uniunii Europene a scăzut la 17%, față de aproape 50% anul trecut. La data de 13 octombrie, Europa importase 4,3 milioane de tone de […]
20 octombrie 2025
17:50
Programele implementate de IFAD în Republica Moldova oferă femeilor din mediul rural șansa de a-și dezvolta propriile afaceri și de a contribui la revitalizarea economiei locale. Prin acces la credite avantajoase, perioade flexibile de rambursare și facilități fiscale, aceste programe susțin inițiativa, munca și independența financiară a femeilor care doresc să construiască ceva durabil în […]
14:20
În nordul țării, toamna aduce recolte bogate. Printre tinerii care dau viață câmpului se numără Liviu Bejenari – un fermier ambițios care a reușit să obțină o producție de 15 tone de dovleac pentru plăcinte. Liviu lucrează de câțiva ani pământul, iar dovleacul este una dintre culturile care i-au adus satisfacții deosebite. „Am ales dovleacul […]
13:30
Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct” anunță deschiderea înregistrărilor pentru Conferința Businessul Fructelor, ediția a XI-a, care va avea loc pe 27–28 noiembrie 2025, la Chișinău. Evenimentul va reuni peste 300 de producători, exportatori, experți, furnizori de tehnologie și oficiali din țară și din străinătate, fiind considerat cea mai importantă platformă de dialog […]
11:20
C.Î. Agrostoc vine în sprijinul fermierilor cu o ofertă avantajoasă pentru două echipamente utile în monitorizarea corectă a calității recoltelor: umidimetrul digital C-Pro și senzorul wireless Spear. Până la 31 decembrie 2025, membrii și partenerii cooperativei pot beneficia de reduceri semnificative pentru achiziția acestor dispozitive performante, care asigură măsurători precise și monitorizare continuă a culturilor […]
10:40
70 de agricultori afectați de secetă au primit 150 de tone de semințe de la colegii de breaslă # Agrobiznes
Asociația Forța Fermierilor a anunțat încheierea campaniei de donații „Semințe de speranță”, prin care agricultorii din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă au primit 150 de tone de semințe de culturi de toamnă – grâu, orz și mazăre. De ajutor au beneficiat 70 de fermieri care se confruntă, pentru al patrulea an consecutiv, cu efectele severe […]
09:30
După un deceniu de stabilitate, piața zahărului din Republica Moldova a fost surprinsă în 2024 de un val fără precedent de importuri de zahăr alb ieftin. Dacă anterior țara importa volume reduse, în 2024–2025 achizițiile externe au explodat, în special din Serbia și Uniunea Europeană. În doar nouă luni ale anului 2025, Serbia a ajuns […]
09:10
Fermierii ucraineni au recoltat cereale și leguminoase de pe 7,9 milioane ha (67% din suprafața prognozată), obținând 34,7 milioane tone, cu o productivitate medie de 4,35 t/ha, potrivit celor mai recente date. Rezultatele pe culturi sunt următoarele: Recoltarea porumbului inclusiv, la noi, rămâne semnificativ mai lentă decât în mod obișnuit, din cauza maturizării întârziate a […]
19 octombrie 2025
12:50
Prețurile mondiale la carne au atins în septembrie cel mai ridicat nivel din istorie, pe fondul reducerii ofertei și al cererii robuste care au împins piețele în sus. Indicele prețurilor alimentare al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) – care urmărește lunar evoluția prețurilor internaționale pentru principalele produse alimentare – arată că prețurile […]
17 octombrie 2025
17:30
Dragoș David, Agromotor Premium: „Patru dintre premiile Agritechnica 2025 aparțin brandurilor pe care le reprezentăm” # Agrobiznes
În aceste zile, la Chișinău se desfășoară expoziția internațională MOLDAGROTECH, eveniment care adună anual producători, distribuitori și fermieri din Moldova și țările vecine. Agromotor Premium, reprezentantă oficială a unor branduri germane cu renume mondial precum Deutz-Fahr, Amazone și Krone, prezintă atât tendințele din sector, cât și e gata să ofere detalii despre cele mai apreciate […]
15:40
Prețurile la floarea-soarelui din Republica Moldova înregistrează o evoluție ascendentă, cu o creștere de 0,20–0,30 lei/kg în ultimele două săptămâni. Cauzele principale ale tendinței sunt întârzierile în procesul de recoltare și creșterea cursului dolarului american. În prezent, floarea-soarelui se vinde în nordul și centrul țării la 9,50–9,90 lei/kg, iar în sud, în zona portului Giurgiulești, […]
