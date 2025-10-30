În Moldova s-a lansat Academia GreenFields. Fermierii participanți vor implementa practici regenerative

12:50

Prețurile mondiale la carne au atins în septembrie cel mai ridicat nivel din istorie, pe fondul reducerii ofertei și al cererii robuste care au împins piețele în sus. Indicele prețurilor alimentare al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) – care urmărește lunar evoluția prețurilor internaționale pentru principalele produse alimentare – arată că prețurile […]