Cum a ajuns Moldova să limiteze importurile de zahăr în 2025?
Agrobiznes, 20 octombrie 2025 09:30
După un deceniu de stabilitate, piața zahărului din Republica Moldova a fost surprinsă în 2024 de un val fără precedent de importuri de zahăr alb ieftin. Dacă anterior țara importa volume reduse, în 2024–2025 achizițiile externe au explodat, în special din Serbia și Uniunea Europeană. În doar nouă luni ale anului 2025, Serbia a ajuns […]
Fermierii ucraineni au recoltat cereale și leguminoase de pe 7,9 milioane ha (67% din suprafața prognozată), obținând 34,7 milioane tone, cu o productivitate medie de 4,35 t/ha, potrivit celor mai recente date. Rezultatele pe culturi sunt următoarele: Recoltarea porumbului inclusiv, la noi, rămâne semnificativ mai lentă decât în mod obișnuit, din cauza maturizării întârziate a […]
Prețurile mondiale la carne au atins în septembrie cel mai ridicat nivel din istorie, pe fondul reducerii ofertei și al cererii robuste care au împins piețele în sus. Indicele prețurilor alimentare al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) – care urmărește lunar evoluția prețurilor internaționale pentru principalele produse alimentare – arată că prețurile […]
Dragoș David, Agromotor Premium: „Patru dintre premiile Agritechnica 2025 aparțin brandurilor pe care le reprezentăm” # Agrobiznes
În aceste zile, la Chișinău se desfășoară expoziția internațională MOLDAGROTECH, eveniment care adună anual producători, distribuitori și fermieri din Moldova și țările vecine. Agromotor Premium, reprezentantă oficială a unor branduri germane cu renume mondial precum Deutz-Fahr, Amazone și Krone, prezintă atât tendințele din sector, cât și e gata să ofere detalii despre cele mai apreciate […]
Prețurile la floarea-soarelui din Republica Moldova înregistrează o evoluție ascendentă, cu o creștere de 0,20–0,30 lei/kg în ultimele două săptămâni. Cauzele principale ale tendinței sunt întârzierile în procesul de recoltare și creșterea cursului dolarului american. În prezent, floarea-soarelui se vinde în nordul și centrul țării la 9,50–9,90 lei/kg, iar în sud, în zona portului Giurgiulești, […]
Programul de granturi pentru adaptarea la schimbările climatice (CAGP), lansat la 9 octombrie 2025 de către UCIP IFAD, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Rețeaua Națională LEADER și GAL-urile locale, recepționează cererile de la potențiali beneficiari. Peste 2.000 de agricultori din Republica Moldova – în special tineri, femei, persoane cu venituri reduse, părinți singuri și familii numeroase – vor beneficia de echipamente agricole. Beneficiarii […]
Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare au participat la reuniunea informală a Grupului de Lucru al Comisiei Europene pentru șefii serviciilor de sănătate a plantelor (COPHs – Commission Working Group for Chief Officers on Plant Health). Evenimentul s-a desfășurat la Copenhaga sub egida Direcției Generale pentru Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) a Comisiei Europene […]
Ucraina lucrează la crearea posturilor de consilieri pentru agricultură în cadrul instituțiilor diplomatice și comerciale din străinătate. Informația a fost transmisă de Ministerul Economiei, Mediului și Agriculturii al Ucrainei, în urma unei întâlniri dintre conducerea instituției, o delegație a Uniunii Europene și reprezentanți ai ambasadelor statelor membre. Printre principalele subiecte abordate s-au numărat: „Diplomația agricolă […]
51 de producători autohtoni, la Bucureşti pentru noi parteneriate cu companiile româneşti # Agrobiznes
51 de producători din Republica Moldova au fost prezenți joi, la București, în cadrul Misiunii Economice a Producătorilor din Republica Moldova, un eveniment dedicat consolidării cooperării economice și comerciale cu România. Evenimentul este organizat de Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Republica Moldova – România, în parteneriat cu Agenția de Investiții a Republicii Moldova, și […]
Ziua Mondială a Alimentației din acest an marchează 80 de ani de la înființarea FAO, al cărei mandat, încă de la început, a fost acela de a garanta eliberarea umanității de sub povara lipsurilor. Astăzi, aproximativ 8,2% dintre oameni se confruntă cu subnutriție cronică. Prin comparație, în 1946, aproximativ două treimi din populația globală trăia […]
Perioada de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar destinat fermierilor afectați de înghețurile târzii din primăvara anului 2025 s-a încheiat pe 14 octombrie curent. Sprijinul are drept obiectiv compensarea pierderilor înregistrate la culturile afectate de înghețurile târzii din primăvară, precum și de furtunile care au produs pagube în raionul Cahul. În total, au fost […]
În condițiile actuale, după aportul consistent de precipitații din ultimele zile, culturile deja semănate urmează să germineze și să răsară, iar odată cu acestea și buruienile, care inevitabil vor lupta pentru supraviețuire cu plantele de cultură. Erbicidul Sultan 50 SC se poate aplica în perioada de toamnă, în ferestrele iernii sau chiar primăvara devreme, până […]
Tocarea fină a resturilor vegetale de porumb urmată de o încorporare superficială, sau „mulcire”, poate fi utilă în cadrul programelor de acțiune privind nitrații. Însă această practică aduce și alte avantaje importante: contribuie la combaterea dăunătorilor care perforează tulpinile (sfredelitorul porumbului și sesamia) și reduce riscul de apariție a micotoxinelor, potrivit unui studiu realizat de […]
Sectorul agricol rămâne unul dintre cei mai importanți angajatori ai țării, asigurând locuri de muncă pentru o mare parte din populația activă și reprezentând principala activitate economică în mediul rural. Investițiile în tehnologii moderne, infrastructură și produse de calitate contribuie nu doar la creșterea performanței sectorului agroalimentar, ci și la dezvoltarea comunităților rurale, prin crearea […]
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a confirmat apariția unui nou focar de pestă porcină africană (PPA) în localitatea Ciocîlteni, raionul Orhei. Virusul a fost depistat prin testări de laborator efectuate pe 7 octombrie 2025, în probe recoltate de la porci domestici dintr-o exploatație nonprofesională. Măsuri urgente pentru limitarea răspândirii Comisiile pentru Situații Excepționale ale […]
50 de fermiere din România și Moldova se alătură programului TalentA, derulat de Corteva Agriscience # Agrobiznes
Corteva Agriscience, compania internațională de știință și tehnologie agricolă, marchează Ziua Internațională a Femeilor în Mediul Rural, sărbătorită astăzi, prin lansarea celei de-a șasea ediții a programului de granturi educaționale TalentA 2025–2026, care urează bun venit la noul ciclu de cursuri unui număr de 42 de femei fermieri din România și 8 din Republica Moldova. […]
Syngenta, o companie globală cu sediul central în Elveția și operațiuni pe tot globul, cu o cultură diversă și incluzivă, anunță concurs de angajare pentru funcția de Reprezentant vânzări culturi speciale. Ce trebuie să știi despre Syngenta: Organizația are două divizii, Protecția plantelor și Semințe, care se concentrează pe oferirea de solutii invoatoare de top […]
Seminar: Cultura cireșului – calitatea materialului săditor, soiuri și operațiuni tehnologice # Agrobiznes
Producătorii de cireșe și fructe sâmburoase din întreaga țară sunt invitați la un nou eveniment tehnologic organizat de Moreller SRL și compania belgiană DEPA-Fruit, în parteneriat cu Asociația Moldova Fruct. Întâlnirea va avea loc pe 22 octombrie 2025, începând cu ora 9:30, în livada de cireș a companiei Moreller SRL, situată în satul Corjova, raionul […]
Scăderea prețului petrolului amplifică presiunea asupra pieței îngrășămintelor și confirmă o fază globală de răcire economică # Agrobiznes
Prețul petrolului brut a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimele cinci luni, atingând 57,6 USD/baril (≈ 423 USD/tonă). Analiza tehnică arată o inversare a trendului („bearish momentum shift”), cu un potențial de extindere până la 56,6 USD/baril, conform proiecției Fibonacci. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), oferta mondială de petrol va ajunge la […]
Gospodăria Agriclas SRL din satul Mereni, raionul Anenii Noi, administrează aproximativ 450 de hectare de teren agricol, cultivat cu grâu, porumb, floarea soarelui și rapiță. În structura culturilor, porumbul ocupă un loc stabil an de an, reprezentând circa 20% din totalul suprafețelor. Administratorul gospodăriei, Dumitru Postică, subliniază că în alegerea hibrizilor de porumb contează randamentul, […]
În noul sezon, livrările de grâu ucrainean către Egipt s-au triplat, iar cele de porumb sunt în creștere după reducerea importurilor din America de Sud. Totodată, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, ponderea companiilor private printre importatorii de grâu din Egipt a depășit 75%, ceea ce schimbă echilibrul de forțe pe una dintre […]
Consiliul Concurenței avertizează: măsura de protecție a pieței zahărului ar putea duce la monopol și scumpiri # Agrobiznes
Consiliul Concurenței pune sub semnul întrebării datele privind stocurile de zahăr și avertizează asupra riscurilor de monopolizare a pieței și creșterii prețurilor, ca urmare a unei măsuri provizorii promovate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). O măsură insuficient fundamentată Potrivit instituției, proiectul de hotărâre privind introducerea unei taxe provizorii la importul de zahăr din […]
Geopolitica a revenit în prim-plan în ultimele zile, în special după o declarație făcută de Donald Trump pe rețeaua sa socială. Deși la începutul lunii acesta a stârnit speranțe anunțând o viitoare întâlnire cu omologul său chinez — întâlnire în cadrul căreia materiile prime agricole trebuiau să ocupe un loc central — situația s-a schimbat […]
Combaterea dăunătorilor, buruienilor graminee și samulastrei de grâu la rapiță – soluția IMEXAGRO # Agrobiznes
Rapița este una dintre cele mai sensibile culturi la competiția cu buruienile, mai ales în primele faze de vegetație. Samulastra de grâu și buruienile graminee anuale și perene, pot provoca pierderi semnificative de producție dacă nu sunt controlate la timp. În paralel, dăunătorii specifici — puricii cruciferelor și gândacul lucios al rapiței — pot reduce […]
Uniunea Europeană a aprobat reînnoirea acordului său comercial cu Ucraina, adoptând o decizie privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru mai multe produse agroalimentare, a anunțat Consiliul Uniunii Europene luni, 13 octombrie. „Astăzi, UE a aprobat reînnoirea acordului comercial cu Ucraina. Pentru Danemarca, acesta este un pas foarte important în direcția facilitării comerțului și, astfel, […]
UTM continuă evaluarea programelor universitare agricole pentru alinierea la standardele UE # Agrobiznes
Modernizarea programelor universitare cu profil agricol, conform standardelor Uniunii Europene, este o condiție-cheie pentru pregătirea Republicii Moldova în procesul de aderare la UE. În acest context, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) derulează o amplă evaluare a curriculumului universitar în domeniile agricol și zootehnic, cu scopul de a asigura compatibilitatea acestora cu cerințele spațiului european al […]
Depozitul de cereale al Centrului Național de Cercetare și Producere a Semințelor a fost finalizat # Agrobiznes
Construcția depozitului de cereale al Instituției Publice „Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor” a fost finalizată, marcând o etapă importantă în modernizarea infrastructurii agricole din Republica Moldova. Noua clădire are o suprafață de aproximativ 1.200 metri pătrați și este destinată păstrării materialului semincer în condiții optime. În prezent, se desfășoară lucrările de amenajare […]
Bangladesh, dependent de grâul ieftin din regiunea Mării Negre, cumpără cereale din SUA pentru a reduce tensiunile comerciale # Agrobiznes
Bangladesh a aprobat achiziția a aproximativ 220.000 de tone de grâu din SUA, în baza unui acord guvernamental menit să atenueze tensiunile comerciale cu Washingtonul, generate după introducerea tarifelor la import impuse de administrația președintelui american Donald Trump, relatează Reuters. Comitetul guvernamental pentru achiziții publice a aprobat pe 7 octombrie 2025 acordul, potrivit oficialilor citați. […]
CE vrea să amâne cu încă un an implementarea Regulamentului privind combaterea defrișărilor # Agrobiznes
Comisia Europeană dorește să amâne cu încă un an implementarea Regulamentului privind combaterea defrișărilor (EUDR). Este a doua oară când intrarea în vigoare a acestui regulament este decalată cu un an față de termenul inițial. Scopul regulamentului EUDR Regulamentul Uniunii Europene privind combaterea defrișărilor (European Union Deforestation Regulation – EUDR) are ca obiectiv interzicerea produselor […]
La data de 9 octombrie, în Ucraina au fost recoltate 3,4 milioane tone de porumb din noua recoltă, ceea ce reprezintă doar 15% din suprafața totală cultivată. În același timp, randamentul mediu la nivel național a crescut la 5,4 t/ha, potrivit datelor Ministerului Economiei, preluate de Latifundist. În total, Ucraina a strâns 33 milioane tone […]
În așteptarea detaliilor privind viitorul guvern al Franței și, mai ales, a noului buget, euro/dolarul continuă să se deprecieze. Un minim atins ieri, de 1,1540, reprezintă cel mai scăzut nivel din 5 august, comparativ cu închiderea de 1,1740 de vinerea trecută. Deprecierea euro sprijină prețurile cerealelor europene Această evoluție a contribuit treptat, de la începutul […]
Turcia a modificat directiva privind traficul navelor în strâmtorile Bosfor și Dardanele # Agrobiznes
Ministerul turc al Transporturilor și Infrastructurii (Direcția Generală a Afacerilor Maritime) a publicat o versiune modificată a directivei privind reglementarea traficului navelor în strâmtorile Bosfor și Dardanele, care va intra în vigoare luni, 13 octombrie. Principalele modificări introduse – Navele portcontainer cu o lungime totală de 300 de metri sau mai mult vor fi autorizate […]
Importurile de zahăr cu facilități fiscale – dominare de piață și suspiciuni privind reexporturile # Agrobiznes
În anii 2023–2024, Republica Moldova a importat aproximativ 28.900 de tone de zahăr, în valoare de 428,8 milioane lei, beneficiind de facilități fiscale și vamale în sumă totală de 430,2 milioane lei, potrivit unui raport recent al Curții de Conturi. Scutirile au inclus 310,9 milioane lei la taxele vamale, ceea ce arată un impact semnificativ […]
Potrivit datelor oficiale, prezentate de Asociația „Moldova Fruct”, livezile din Republica Moldova ocupă în prezent o suprafață totală de 105 700 hectare aflate pe rod. Structura speciilor pomicole confirmă tendințele de ultimii ani: accentul se menține pe culturile cu potențial ridicat de valorificare pe piețele externe, în special mărul și nucul. Mărul – cultura dominantă […]
Pe 24 octombrie, la ora 10:00, la Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor (CNCPS) din Bălți, va avea loc în premieră Ziua Câmpului eAgronom 2025 – dedicată cultivării culturilor de acoperire. Evenimentul este organizat de compania eAgronom, în parteneriat cu CNCPS, și se adresează tuturor celor interesați de agricultura regenerativă și soluțiile moderne […]
Începând de luni, 13 octombrie 2025, fermierii pot depune dosarele pentru subvențiile post-investiție, apelul fiind deschis până la 11 decembrie 2025, anunță Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). În paralel, este în desfășurare și apelul pentru plățile în avans și pe etape, lansat la 1 octombrie, care rămâne valabil până la 1 decembrie […]
În luna septembrie, Ucraina a exportat un volum record de ulei de rapiță – aproape 109 mii de tone, de 4,5 ori mai mult decât în august. Dintre acestea, 92 de mii de tone (85% din total) au fost livrate către țările Uniunii Europene, potrivit economistului Viktor Galasiuk. Acesta a subliniat că este vorba despre […]
A fost lansat Programul de granturi pentru adaptarea la schimbările climatice. Peste 2000 de beneficiari planificați # Agrobiznes
Peste 2.000 de agricultori din Republica Moldova – în special tineri, femei, persoane cu venituri reduse, părinți singuri și familii numeroase – vor beneficia de echipamente agricole. Acestea vor fi oferite prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), în cadrul Programului de granturi pentru adaptarea la schimbările climatice (CAGP), lansat la 9 octombrie 2025 de […]
Prognoză Ucraina: Producția de floarea-soarelui ar putea fi cea mai scăzută din ultimii zece ani # Agrobiznes
Recolta de floarea-soarelui din Ucraina în sezonul 2025/26 este estimată la 11,4 milioane de tone, față de prognoza anterioară de 12 milioane de tone. Informația este transmisă de ASAP Agri. Revizuirea prognozei este legată de scăderea randamentelor în principalele regiuni producătoare și de întârzierile la recoltare cauzate de condițiile meteorologice, ceea ce ar putea duce […]
Pe 8 octombrie 2025 a avut loc Adunarea Generală a Asociației producătorilor, procesatorilor și importatorilor de produse din pește „AGROVECTOR”, în cadrul căreia Igor Grigoriev a prezentat raportul de activitate pentru perioada aprilie–septembrie 2025 și planul de acțiuni pentru următoarele șase luni. În urma raportului, membrii asociației au decis, cu vot unanim, realegerea sa în […]
În primele opt luni ale acestui an, producătorii ruși au vândut 1.408 combine de recoltat cereale în valoare de 19,9 miliarde de ruble (cu TVA inclus), ceea ce reprezintă o scădere de 45,6% în volum și 48,7% în valoare față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele au fost prezentate de Konstantin Babkin, președintele asociației […]
Republica Moldova înregistrează o scădere accentuată a exporturilor de porumb, fenomen determinat în principal de condițiile climaterice nefavorabile care, în ultimii ani, au redus randamentele și calitatea boabelor. În perioada iulie–septembrie 2025, exporturile au totalizat 21.987 tone, ceea ce reprezintă o diminuare de 5,3% față de aceeași perioadă din 2024, de 15,9% față de 2023 […]
Premiile Innovation Hub recunosc produsele care se remarcă prin inovație, sustenabilitate și impact pe piață. Dintre cele 50 de nominalizări, Tutti este primul soi de măr comercializat special pentru regiuni cu climă caldă, unde soiurile tradiţionale au dificultăţi în perioadele cu temperaturi ridicate. În tesstări în câmp, Tutti a fost cultivat în regiuni cu verile […]
Vinurile produse în Republica Moldova vor avea etichete mai explicite și aliniate standardelor internaționale, astfel încât cumpărătorii să știe exact ce conține sticla pe care o aleg. Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre care modifică regulile de etichetare și practicile din sectorul vitivinicol, cu scopul de a proteja consumatorii și de a oferi producătorilor […]
Normele privind producerea și comercializarea semințelor și răsadurilor de legume au fost actualizate în vederea asigurării unui sistem unitar de calitate, trasabilitate și control pe întreg lanțul de producere și distribuție a materialului semincer. Modificările aprobate de Guvern stabilesc cerințe mai clare pentru producători și comercianți, aliniate practicilor internaționale, astfel încât semințele și răsadurile puse […]
Cât timp pierzi cu hârtii și drumuri la bancă? IMM-urile din Moldova au acum o scurtătură digitală: Paynet Business # Agrobiznes
Dacă ai o afacere în Moldova, știi deja cum arată o zi obișnuită: alergi după clienți, rezolvi comenzi, faci planuri. Și, pe lângă toate astea, te lovești de dosare, semnături interminabile, cozi la bancă. Exact când ai cel mai mare nevoie de timp, ți-l fură birocrația. Paynet Business a fost creat tocmai pentru asta: să […]
DEKALB DKC4231 – campion din 42 de hibrizi de porumb testați la Ziua Porumbului Moldova 2025 # Agrobiznes
La ferma Evi Blossom din localitatea Victoria, județul Iași, au fost centralizate rezultatele oficiale ale platformei de testare a hibrizilor de porumb, prezentate în cadrul Zilei Porumbului Moldova 2025. Evenimentul a oferit fermierilor o imagine comparativă, bazată pe date reale din câmp, privind comportamentul și potențialul de producție al hibrizilor în condițiile specifice zonei Moldovei. […]
În primele trei luni ale sezonului actual (iulie–septembrie 2025), Republica Moldova a exportat 483,4 mii tone de grâu, la un preț mediu de 3,53 lei/kg. Este cel mai mare volum din ultimii patru ani, cu 42% peste nivelul din 2024 (340 mii tone) și cu aproape 19% peste 2023 (406 mii tone). Doar anul agricol […]
Începând cu 20 octombrie 2025, crescătorii de bovine, ovine și caprine vor potea depune cereri de finanțare în cadrul Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, finanțat de Banca Mondială. Apelul IV de finanțare este lansat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în parteneriat cu UCIMPA (Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea […]
