TVR Moldova difuzează Campionatul European de Judo de Tineret de la Chișinău

Astăzi se împlinesc 33 de ani de când i-am pierdut pe Ion și Doina Aldea-Teodorovici, simboluri ale patriotismului și luptei pentru limba română. Cei doi artiști au fost omagiați la Chișinău, de familie, prieteni și admiratorii care nu le-au uitat nici glasul, nici mesajul. La monumentul din strada Alexei Mateevici a avut loc un eveniment plin de recunoștință. Cu acest prilej, centrul de creație–muzeu "Doina și Ion Aldea-Teodorovici" și-a deschis porțile publicului.