Laurențiu Palii: „Moldova este UE – excelență, cercetare și inovație acasă”

Explozia dintr-un bloc de locuinţe din Floreşti, care a ucis un bărbat, a rănit o adolescentă şi a lăsat, temporar, pe drumuri câteva zeci de familii, reaminteşte pericolul pe care îl reprezintă utilizarea necorespunzatoare a instalaţiilor ce folosesc gazele naturale. Cu teamă trăiesc şi locuitorii unui bloc din Durleşti, care aşteaptă de zeci de ani să fie conectaţi la reţeaua de gaz. Singura lor sursă de alimentare sunt acum buteliile.