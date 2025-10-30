Dumitru Țepilovan: „Moldova este Europa – tradiție, inovație și grijă pentru natură”
TVR Moldova, 30 octombrie 2025 14:10
Dumitru Țepilovan este unul dintre antreprenorii care au transformat pasiunea pentru piscicultură într-o afacere modernă și sustenabilă. Pornind de la o tradiție veche de familie, el a reușit să dezvolte o fermă piscicolă în care se îmbină respectul pentru natură cu tehnologiile moderne, oferind produse sănătoase și de calitate.
Douăsprezece comisii parlamentare, constituite în legislativ. Cum s-a făcut repartizarea în comisii? # TVR Moldova
Parlamentul a aprobat constituirea a 12 comisii parlamentare. Șapte dintre acestea vor fi conduse de către PAS, iar cinci comisii au revenit formațiunilor politice din opoziție.
14:00
Vlad Plahotniuc a transmis, prin intermediul avocaților săi, primul mesaj public după extrădarea sa în Republica Moldova. Fostul lider democrat susține că își pregătește apărarea și acuză presiuni politice asupra procurorilor și instanțelor de judecată.
Acum o oră
13:50
Business Forum pentru Parteneriate Strategice România–Republica Moldova va avea loc pe 31 octombrie 2025, începând cu ora 10:00, la Student HUB ASEM, Str. Bănulescu-Bodoni 59, bl.B (ASEM).
13:40
Schimbări pentru reintegrarea cu Transnistria? Detalii noi în programul Guvernului față de Tiraspol # TVR Moldova
Programul Guvernului Alexandru Munteanu, care urmează să fie învestit, prevede acțiuni diplomatice și politice îndrăznețe pentru minimalizarea riscurilor militare legate de regiunea transnistreană și transformarea forțelor de menținere a păcii într-o misiune civilă internațională.
Acum 2 ore
13:10
„O să trebuiască 10%”. CNA a dezvăluit schema șefilor de la Liceul Asachi reținuți pentru corupție # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție a publicat discuțiile dintre administrația Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” și firmele care au efectuat reparații în clădirile instituției de învățământ. Șefii școlii plăteau mai mult firmelor care executau lucrările ca acestea din urmă să întoarcă 10% administrației școlii.
12:30
„Schimbările vor întârzia”: Ministrul Perciun reacționează la reținerea șefilor de la Liceul Asachi # TVR Moldova
Ministrul în exercițiu al Educației, Dan Perciun, susține că intervenția „promptă și fermă” a Centrului Național Anticorupție „este esențială pentru a reduce sentimentul de impunitate și pentru a consolida respectul față de lege” după reținerea șefilor Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău pentru corupție.
Acum 4 ore
12:20
Trafic intens la frontiera dintre Republica Moldova și România. Punctul de trecere Sculeni este aglomerat, iar timpul de așteptare la traversarea graniţei a ajuns la aproximativ o oră, în special pe direcția de ieșire din Republica Moldova, transmite Poliția de Frontieră.
12:00
Parlamentul a votat componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului. Astfel, Biroului permanent al Parlamentului va avea 15 membri.
11:50
Doina Gherman și Vlad Bătrîncea au fost aleși în funcția de vicepreședinți ai Parlamentului # TVR Moldova
Doina Gherman și Vlad Bătrîncea au fost aleși în cadrul ședinței de joi în funcția de vicepreședinți ai Parlamentului.
11:40
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional despre suspendarea traficului rutier dintre Republica Lituania și Republica Belarus, până la sfârșitul lunii noiembrie.
11:40
Doina Gherman și Vlad Bătrîncea au fost aleși, în cadrul ședinței de joi, 30 octombrie, în funcția de vicepreședinți ai Parlamentului.
11:40
„Nu se confirmă”. Igor Grosu, despre survolarea spațiului aerian al R. Moldova de rachete rusești # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a infirmat informațiile conform cărora două rachete rusești ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, citând un comunicat al Ministerului Apărării al Republicii Moldova.
11:20
Igor Grosu: PAS o va propune pe Doina Gherman în funcția de vicepreședintă a Parlamentului # TVR Moldova
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va propune la funcția de vicepreședinte a Parlamentului candidatura Doinei Gherman. Despre acest lucru a declarat jurnaliștilor președintele PAS, Igor Grosu, speakerul Parlamentului.
11:10
/VIDEO/ Continuă ședința de constituire a Parlamentului. Alegerea vicepreședinților, pe agendă # TVR Moldova
Ședința de constituire a Parlamentului R. Moldova, începută miercuri, 22 octombrie, continuă astăzi, începând cu ora 11:00. În cadrul acesteia urmează a fi aleși vicepreședinții Legislativului. Totodată, urmează a fi stabilită componența Biroului permanent și înființate comisiile permanente.
11:10
Directorul Liceului „Gheorghe Asachi”, Natalia Bulat, și șeful unei companii, au fost reținuți # TVR Moldova
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat,și reprezentantul unui agent economic, au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție. Adjunctul instituției de învățământ, LidiaIorga, este cercetat în stare de libertate.
10:40
Astăzi se împlinesc 33 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Ion şi Doina Aldea-Teodorovici,
10:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Forumul Păcii de la Paris, unde a susținut un discurs. Șefa statului a vorbit despre impactul rețelelor sociale și riscurile răspândirii minciunilor și urii în mediul online.
Acum 6 ore
10:00
Energia electrică, întreruptă în majoritatea regiunilor din Ucraina după un atac masiv al Rusiei # TVR Moldova
Întreruperi de curent de urgență au fost impuse în „majoritatea regiunilor Ucrainei” din cauza unui alt atac masiv cu rachete și drone rusești care a avut loc peste noapte și care a vizat infrastructura energetică, a anunțat operatorul Ukrenergo joi dimineață, scrie Hotnews.ro.
09:40
Guvernul german ia în considerare posibilitatea de a naţionaliza activele locale ale gigantului rus Rosneft, inclusiv rafinăria Schwedt, infrastructură strategică care furnizează cea mai mare parte a combustibilului pentru Berlin, după noile sancţiuni impuse companiei de către Statele Unite, au declarat pentru Reuters două surse apropiate discuţiilor, scrie News.ro.
08:40
Donald Trump a ordonat joi armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare, pentru prima dată în ultimii 33 de ani, anunțul venind cu câteva minute înainte de întâlnirea președintelui american cu liderul chinez Xi Jinping, transmite Hotnews.ro.
Acum 8 ore
08:10
Trei inculpați în dosarul exploziei devastatoare din cartierul bucureștean Rahova au fost retinuti, miercuri seară: un angajat al Distrigaz și doi angajați ai firmei private Amper, pentru distrugere calificată. Se va formula propunere de arestare preventivă pentru cei trei, spun surse judiciare, potrivit TVRINFO.RO.
07:30
Socialistul Mizdrenco, în închisoare, Moroșanu – cercetat în libertate în dosarul pentru dezordini # TVR Moldova
Măsuri preventive în cazul greilor socialiști de la Râșcani și Bălți, moldoveni din Dușmani, Glodeni, pe front în Ucraina, Alexandr Kalinin, implicat în salvarea lui Horațiu Potra – acestea sunt știrile importante din 29 octombrie.
Acum 24 ore
18:50
Premierul desemnat a avut consultări cu fracțiunile parlamentare; unii au venit din curiozitate # TVR Moldova
Premierul desemnat a avut o rundă de consultări cu fracțiunile parlamentare pentru formarea viitorului guvern. Alexandru Munteanu susține că discuțiile au fost constructive și urmează o nouă serie de întâlniri. Unii deputaţi au recunoscut că au venit la consultări din curiozitate, iar alţii că nu vor da vot de încredere executivului.
18:30
Cruciada rusă împotriva ortodoxiei românești: Putin, Ozerov și Marchel și-au găsit Antihristul # TVR Moldova
Rusia acuză România că „cumpără” preoți din Republica Moldova pentru Mitropolia Basarabiei
18:10
Valorificarea planului de creştere de 1,9 miliarde de euro, majorarea salariului minim, securitatea energetică, dar şi renovarea unor clădiri de referinţă se numără printre priorităţile enunţate în programul de activitate al guvernului propus de Alexandru Munteanu, sub genericul "UE, pace, dezvoltare". Experţii spun că programul anunţat nu suprinde, întrucât este o extensie a campaniei electorale. Dar unele proiecte enunţate ar putea fi greu de implementat.
18:00
Un tânăr de 19 ani a fost rănit în urma unei explozii într-un bloc de pe str. Albișoara din Chișinău # TVR Moldova
O explozie s-a produs în baia unui apartament situat la etajul trei al unui bloc de locuințe cu 16 etaje de pe strada Albișoara din capitală. Un tânăr de 19 ani a fost preluat de echipajul medical pentru îngrijiri, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
17:40
Spitalul pentru copii din Herson, lovit într-un atac rus: cel mai mic rănit are doar 8 ani # TVR Moldova
Un spital pediatric din oraşul ucrainean Herson a fost lovit miercuri într-un bombardament soldat cu nouă răniţi, printre care patru copii, au anunţat autorităţile de la Kiev, care au acuzat Moscova de „o nouă crimă de război”.
17:40
Alexandr Kalinin, în grupul de spioni ruși care blochează extrădarea lui Potra (The Guardian) # TVR Moldova
Personalități ruse apropiate Kremlinului, inclusiv moldoveanul Alexandr Kalinin, pun la cale o încercare de ultim moment de a opri extrădarea din Dubai a mercenarului Horațiu Potra, apropiat de Călin Georgescu. Potra este căutat în România pentru că a plănuit o lovitură de stat, dezvăluie The Guardian.
17:30
Rusia a infiltrat un spion printre instructorii militari trimiși de statele europene în Ucraina # TVR Moldova
Serviciile de securitate ucrainene (SBU) au anunţat miercuri că au arestat un fost instructor militar care lucrase în Ucraina şi este originar dintr-o ţară europeană neprecizată, sub acuzaţia de spionaj în beneficiul Rusiei, relatează AFP şi EFE, scrie Hotnews.ro.
17:10
În vacanța de toamnă, copiii au parte de activități interactive la "Art Studio Picasso". Cei mici fac sport, participă la ateliere de ceramică și pictură și studiază istoria artelor. Ziua o încep cu exerciții fizice.
17:00
Un complice în omorul de pe o terasă din Chișinău din vara trecută va fi extrădat R. Moldova # TVR Moldova
Autoritățile Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au admis extrădarea în Republica Moldova a unui cetățean turc învinuit de complicitate la omorul prin împușcare comis pe 10 iulie 2024, pe terasa unei cafenele din sectorul Râșcani al municipiului Chișinău.
17:00
Slovacia introduce limită de viteză pentru pietoni: „Vom fi amendați dacă alergăm după autobuz?” # TVR Moldova
Mersul rapid va deveni în curând ilegal în Slovacia, după ce o modificare legislativă urmărește prevenirea accidentelor de pe trotuare. Dacă vrei să respecți legea, vei putea merge pe jos cu maximum 6 kilometri pe oră, conform Politico.
16:50
Laurențiu Palii este student, olimpic și premiant la ISEF, dedicat promovării științei și inovației în Republica Moldova.
16:50
Aurelia Tomșa este doctor în științe economice și conferențiar universitar la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), dedicată formării noilor generații și dezvoltării economice a Republicii Moldova.
16:40
Zimbru Chișinău s-a distrat din plin în optimile de finală ale Cupei Republicii Moldova # TVR Moldova
Galben-verzii au fost nemiloși cu echipa Univer Comrat și au marcat zece goluri. Formațiile FC Bălți, Dacia Buiucani și Spartanii Sportul Selemet merg și ele în sferturi.
16:30
Șofer de TIR din Moldova, implicat într-un accident tragic la Iași; două persoane au murit # TVR Moldova
Un tragic accident cu implicarea unui șofer de TIR din Republica Moldova s-a produs în comuna Bălțați din județul Iași.
16:20
Aeroportul Chișinău, în dificultate după sancțiunile aplicate companiei rusești Lukoil? # TVR Moldova
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) și Aeroportul Internațional „Eugen Doga” vin cu o precizare privind situația furnizorului de combustibil LUKOIL în contextul sancțiunilor impuse de SUA companiei ruse. Potrivit Autorității Aeronautice Civile, acum, operațiunile de alimentare cu combustibil ale aeronavelor se desfășoară fără perturbări și fără impact asupra zborurilor programate.
16:20
Un complice al asasinului care omorât un om vara trecută în Chișinău va fi extrădat R. Moldova # TVR Moldova
Autoritățile Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au admis extrădarea în Republica Moldova a unui cetățean turc învinuit de complicitate la omorul prin împușcare comis pe 10 iulie 2024, pe terasa unei cafenele din sectorul Râșcani al municipiului Chișinău.
16:10
Vacanța de iarnă, planificată din toamnă. România, în topul destinațiilor preferate de moldoveni # TVR Moldova
Agențiile de turism din Moldova vin și în acest sezon cu diverse oferte pentru vacanța de iarnă. În topul destinațiilor preferate de conaționali, România își păstrează ferm locul și anul acesta.
15:40
Marfa din portbagaj: Riscurile la care te expui atunci când cumperi produse de pe drumuri # TVR Moldova
Odată cu venirea toamnei, pe marginea drumurilor au apărut și comercianții care își expun marfa din portbagaj sau de pe mese improvizate. Găsești de toate - pere și gutui, sau murături ori sticle cu vin de casă. Pe lângă coloritul toamnei și bogăția recoltelor, vânzarea pe marginea drumului vine cu riscuri. Marfa nu e întotdeauna verificată, iar opririle bruște ale mașinilor și traversările neregulamentare pot genera accidente rutiere.
15:30
Avocații lui Plahotniuc critică „regimul alert” al procesului în dosarul furtul miliardului # TVR Moldova
Miercuri a avut loc o nouă ședință de judecată în dosarul „furtul miliardului” în care este vizat fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc. Avocatul Lucian Rogac a transmis printr-un comunicat că echipa de apărare își exprimă „îngrijorările față de regimul alert de examinare” instituit în cazul clientului său.
15:10
Bolile care afectează creierul devin una dintre cele mai mari provocări pentru medicina modernă. Un raport al Organizației Mondiale a Sănătății arată că maladiile neurologice se numără printre principalele cauze de deces și dizabilitate la nivel global, afectând peste 3 miliarde de oameni. Una dintre cele mai grave afecţiuni de acest fel este accidentul vascular cerebral. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, în fiecare oră, un locuitor al Republicii Moldova suferă un accident vascular cerebral (AVC).
15:10
În data de 30 octombrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) organizează, la Chișinău, atelierul de dialog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică: Lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova”, un eveniment care va reuni înalți oficiali ai autorităților naționale și europene, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și experți în domeniul economic.
15:00
Republica Moldova va fi reprezentată de 18 judocani - 9 masculin și 9 feminin - la Campionatul European U23, programat la Chișinău Arena în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie.
15:00
În spatele celor cinci partide care au fost reprezentanţi în Parlament, sunt multe altele care nu au primit destule voturi și acum visează la relansări spectaculoase. Unii lideri ajung după gratii, iar alţii promit momente de glorie. Toți împart însă un gând comun: există viață și după alegeri cu un scor de sub 1%.
14:50
Moldoveni ademeniți să omoare pentru Rusia: Rezultatele perchezițiilor în cauza pentru mercenariat # TVR Moldova
Poliția Republicii Moldova anunță că, în urma perchezițiilor desfășurate miercuri, s-a constatat că mai mulți cetățeni moldoveni s-ar fi înrolat deliberat în formațiuni paramilitare ilegale, precum „Wagner”. Aceștia ar fi participat la diverse conflicte armate, inclusiv la războiul din Ucraina, motivul principal fiind obținerea unor câștiguri financiare.
14:40
Republica Moldova va fi reprezentată de 18 judocani (9 masculin și 9 feminin) la Campionatul European U23, programat la Chișinău Arena în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie.
Ieri
14:10
Potrivit programului de guvernare prezentat miercuri, Guvernul își propune să ridice treptat salariul minim până la cel puțin 10.000 de lei și salariul mediu până la cel puțin 25.000 de lei, însoțit de măsuri pentru accelerarea productivității și creșterea economică.
13:50
Cum au ajuns doi frați din Dușmani, Glodeni, carne de tun în războiul Rusiei contra Ucrainei # TVR Moldova
Doi fraţi din Republica Moldova, aflaţi la muncă în Rusia, au fost reţinuţi de autorităţile ruse. Sora lor susţine că, după o lună de arest, ar fi fost obligaţi să semneze un contract cu armata şi apoi trimişi pe frontul din Ucraina. Este o situaţie în care se pot găsi mulţi cetăţeni străini aflaţi în această ţară.
