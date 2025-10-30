Energia electrică, întreruptă în majoritatea regiunilor din Ucraina după un atac masiv al Rusiei

12:50

Atunci când vine vorba despre confortul casei, apa caldă joacă un rol esențial, mai ales în sezonul rece. Un boiler electric este soluția ideală pentru te bucura de apă caldă oricând ai nevoie, fără a depinde de rețeaua centralizată sau de vreo instalație complexă. Pe piață există o gamă variată de modele, fiecare cu propriile avantaje și caracteristici. De aceea, alegerea boilerului electric potrivit pentru locuința ta poate părea o provocare. În continuare îți spunem cum să alegi produsul potrivit în funcție de nevoile tale și ce opțiuni găsești în magazinul MatHaus.