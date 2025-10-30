Energia electrică, întreruptă în majoritatea regiunilor din Ucraina după un atac masiv al Rusiei
TVR Moldova, 30 octombrie 2025 10:00
Întreruperi de curent de urgență au fost impuse în „majoritatea regiunilor Ucrainei” din cauza unui alt atac masiv cu rachete și drone rusești care a avut loc peste noapte și care a vizat infrastructura energetică, a anunțat operatorul Ukrenergo joi dimineață, scrie Hotnews.ro.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
10:00
Energia electrică, întreruptă în majoritatea regiunilor din Ucraina după un atac masiv al Rusiei # TVR Moldova
Întreruperi de curent de urgență au fost impuse în „majoritatea regiunilor Ucrainei” din cauza unui alt atac masiv cu rachete și drone rusești care a avut loc peste noapte și care a vizat infrastructura energetică, a anunțat operatorul Ukrenergo joi dimineață, scrie Hotnews.ro.
Acum o oră
09:40
Guvernul german ia în considerare posibilitatea de a naţionaliza activele locale ale gigantului rus Rosneft, inclusiv rafinăria Schwedt, infrastructură strategică care furnizează cea mai mare parte a combustibilului pentru Berlin, după noile sancţiuni impuse companiei de către Statele Unite, au declarat pentru Reuters două surse apropiate discuţiilor, scrie News.ro.
Acum 2 ore
08:40
Donald Trump a ordonat joi armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare, pentru prima dată în ultimii 33 de ani, anunțul venind cu câteva minute înainte de întâlnirea președintelui american cu liderul chinez Xi Jinping, transmite Hotnews.ro.
Acum 4 ore
08:10
Trei inculpați în dosarul exploziei devastatoare din cartierul bucureștean Rahova au fost retinuti, miercuri seară: un angajat al Distrigaz și doi angajați ai firmei private Amper, pentru distrugere calificată. Se va formula propunere de arestare preventivă pentru cei trei, spun surse judiciare, potrivit TVRINFO.RO.
07:30
Socialistul Mizdrenco, în închisoare, Moroșanu – cercetat în libertate în dosarul pentru dezordini # TVR Moldova
Măsuri preventive în cazul greilor socialiști de la Râșcani și Bălți, moldoveni din Dușmani, Glodeni, pe front în Ucraina, Alexandr Kalinin, implicat în salvarea lui Horațiu Potra – acestea sunt știrile importante din 29 octombrie.
Acum 24 ore
18:50
Premierul desemnat a avut consultări cu fracțiunile parlamentare; unii au venit din curiozitate # TVR Moldova
Premierul desemnat a avut o rundă de consultări cu fracțiunile parlamentare pentru formarea viitorului guvern. Alexandru Munteanu susține că discuțiile au fost constructive și urmează o nouă serie de întâlniri. Unii deputaţi au recunoscut că au venit la consultări din curiozitate, iar alţii că nu vor da vot de încredere executivului.
18:30
Cruciada rusă împotriva ortodoxiei românești: Putin, Ozerov și Marchel și-au găsit Antihristul # TVR Moldova
Rusia acuză România că „cumpără” preoți din Republica Moldova pentru Mitropolia Basarabiei
18:10
Valorificarea planului de creştere de 1,9 miliarde de euro, majorarea salariului minim, securitatea energetică, dar şi renovarea unor clădiri de referinţă se numără printre priorităţile enunţate în programul de activitate al guvernului propus de Alexandru Munteanu, sub genericul "UE, pace, dezvoltare". Experţii spun că programul anunţat nu suprinde, întrucât este o extensie a campaniei electorale. Dar unele proiecte enunţate ar putea fi greu de implementat.
18:00
Un tânăr de 19 ani a fost rănit în urma unei explozii într-un bloc de pe str. Albișoara din Chișinău # TVR Moldova
O explozie s-a produs în baia unui apartament situat la etajul trei al unui bloc de locuințe cu 16 etaje de pe strada Albișoara din capitală. Un tânăr de 19 ani a fost preluat de echipajul medical pentru îngrijiri, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
17:40
Spitalul pentru copii din Herson, lovit într-un atac rus: cel mai mic rănit are doar 8 ani # TVR Moldova
Un spital pediatric din oraşul ucrainean Herson a fost lovit miercuri într-un bombardament soldat cu nouă răniţi, printre care patru copii, au anunţat autorităţile de la Kiev, care au acuzat Moscova de „o nouă crimă de război”.
17:40
Alexandr Kalinin, în grupul de spioni ruși care blochează extrădarea lui Potra (The Guardian) # TVR Moldova
Personalități ruse apropiate Kremlinului, inclusiv moldoveanul Alexandr Kalinin, pun la cale o încercare de ultim moment de a opri extrădarea din Dubai a mercenarului Horațiu Potra, apropiat de Călin Georgescu. Potra este căutat în România pentru că a plănuit o lovitură de stat, dezvăluie The Guardian.
17:30
Rusia a infiltrat un spion printre instructorii militari trimiși de statele europene în Ucraina # TVR Moldova
Serviciile de securitate ucrainene (SBU) au anunţat miercuri că au arestat un fost instructor militar care lucrase în Ucraina şi este originar dintr-o ţară europeană neprecizată, sub acuzaţia de spionaj în beneficiul Rusiei, relatează AFP şi EFE, scrie Hotnews.ro.
17:10
În vacanța de toamnă, copiii au parte de activități interactive la "Art Studio Picasso". Cei mici fac sport, participă la ateliere de ceramică și pictură și studiază istoria artelor. Ziua o încep cu exerciții fizice.
17:00
Un complice în omorul de pe o terasă din Chișinău din vara trecută va fi extrădat R. Moldova # TVR Moldova
Autoritățile Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au admis extrădarea în Republica Moldova a unui cetățean turc învinuit de complicitate la omorul prin împușcare comis pe 10 iulie 2024, pe terasa unei cafenele din sectorul Râșcani al municipiului Chișinău.
17:00
Slovacia introduce limită de viteză pentru pietoni: „Vom fi amendați dacă alergăm după autobuz?” # TVR Moldova
Mersul rapid va deveni în curând ilegal în Slovacia, după ce o modificare legislativă urmărește prevenirea accidentelor de pe trotuare. Dacă vrei să respecți legea, vei putea merge pe jos cu maximum 6 kilometri pe oră, conform Politico.
16:50
Laurențiu Palii este student, olimpic și premiant la ISEF, dedicat promovării științei și inovației în Republica Moldova.
16:50
Aurelia Tomșa este doctor în științe economice și conferențiar universitar la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), dedicată formării noilor generații și dezvoltării economice a Republicii Moldova.
16:40
Zimbru Chișinău s-a distrat din plin în optimile de finală ale Cupei Republicii Moldova # TVR Moldova
Galben-verzii au fost nemiloși cu echipa Univer Comrat și au marcat zece goluri. Formațiile FC Bălți, Dacia Buiucani și Spartanii Sportul Selemet merg și ele în sferturi.
16:30
Șofer de TIR din Moldova, implicat într-un accident tragic la Iași; două persoane au murit # TVR Moldova
Un tragic accident cu implicarea unui șofer de TIR din Republica Moldova s-a produs în comuna Bălțați din județul Iași.
16:20
Aeroportul Chișinău, în dificultate după sancțiunile aplicate companiei rusești Lukoil? # TVR Moldova
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) și Aeroportul Internațional „Eugen Doga” vin cu o precizare privind situația furnizorului de combustibil LUKOIL în contextul sancțiunilor impuse de SUA companiei ruse. Potrivit Autorității Aeronautice Civile, acum, operațiunile de alimentare cu combustibil ale aeronavelor se desfășoară fără perturbări și fără impact asupra zborurilor programate.
16:20
Un complice al asasinului care omorât un om vara trecută în Chișinău va fi extrădat R. Moldova # TVR Moldova
Autoritățile Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au admis extrădarea în Republica Moldova a unui cetățean turc învinuit de complicitate la omorul prin împușcare comis pe 10 iulie 2024, pe terasa unei cafenele din sectorul Râșcani al municipiului Chișinău.
16:10
Vacanța de iarnă, planificată din toamnă. România, în topul destinațiilor preferate de moldoveni # TVR Moldova
Agențiile de turism din Moldova vin și în acest sezon cu diverse oferte pentru vacanța de iarnă. În topul destinațiilor preferate de conaționali, România își păstrează ferm locul și anul acesta.
15:40
Marfa din portbagaj: Riscurile la care te expui atunci când cumperi produse de pe drumuri # TVR Moldova
Odată cu venirea toamnei, pe marginea drumurilor au apărut și comercianții care își expun marfa din portbagaj sau de pe mese improvizate. Găsești de toate - pere și gutui, sau murături ori sticle cu vin de casă. Pe lângă coloritul toamnei și bogăția recoltelor, vânzarea pe marginea drumului vine cu riscuri. Marfa nu e întotdeauna verificată, iar opririle bruște ale mașinilor și traversările neregulamentare pot genera accidente rutiere.
15:30
Avocații lui Plahotniuc critică „regimul alert” al procesului în dosarul furtul miliardului # TVR Moldova
Miercuri a avut loc o nouă ședință de judecată în dosarul „furtul miliardului” în care este vizat fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc. Avocatul Lucian Rogac a transmis printr-un comunicat că echipa de apărare își exprimă „îngrijorările față de regimul alert de examinare” instituit în cazul clientului său.
15:10
Bolile care afectează creierul devin una dintre cele mai mari provocări pentru medicina modernă. Un raport al Organizației Mondiale a Sănătății arată că maladiile neurologice se numără printre principalele cauze de deces și dizabilitate la nivel global, afectând peste 3 miliarde de oameni. Una dintre cele mai grave afecţiuni de acest fel este accidentul vascular cerebral. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, în fiecare oră, un locuitor al Republicii Moldova suferă un accident vascular cerebral (AVC).
15:10
În data de 30 octombrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) organizează, la Chișinău, atelierul de dialog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică: Lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova”, un eveniment care va reuni înalți oficiali ai autorităților naționale și europene, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și experți în domeniul economic.
15:00
Republica Moldova va fi reprezentată de 18 judocani - 9 masculin și 9 feminin - la Campionatul European U23, programat la Chișinău Arena în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie.
15:00
În spatele celor cinci partide care au fost reprezentanţi în Parlament, sunt multe altele care nu au primit destule voturi și acum visează la relansări spectaculoase. Unii lideri ajung după gratii, iar alţii promit momente de glorie. Toți împart însă un gând comun: există viață și după alegeri cu un scor de sub 1%.
14:50
Moldoveni ademeniți să omoare pentru Rusia: Rezultatele perchezițiilor în cauza pentru mercenariat # TVR Moldova
Poliția Republicii Moldova anunță că, în urma perchezițiilor desfășurate miercuri, s-a constatat că mai mulți cetățeni moldoveni s-ar fi înrolat deliberat în formațiuni paramilitare ilegale, precum „Wagner”. Aceștia ar fi participat la diverse conflicte armate, inclusiv la războiul din Ucraina, motivul principal fiind obținerea unor câștiguri financiare.
14:40
Republica Moldova va fi reprezentată de 18 judocani (9 masculin și 9 feminin) la Campionatul European U23, programat la Chișinău Arena în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie.
14:10
Potrivit programului de guvernare prezentat miercuri, Guvernul își propune să ridice treptat salariul minim până la cel puțin 10.000 de lei și salariul mediu până la cel puțin 25.000 de lei, însoțit de măsuri pentru accelerarea productivității și creșterea economică.
13:50
Cum au ajuns doi frați din Dușmani, Glodeni, carne de tun în războiul Rusiei contra Ucrainei # TVR Moldova
Doi fraţi din Republica Moldova, aflaţi la muncă în Rusia, au fost reţinuţi de autorităţile ruse. Sora lor susţine că, după o lună de arest, ar fi fost obligaţi să semneze un contract cu armata şi apoi trimişi pe frontul din Ucraina. Este o situaţie în care se pot găsi mulţi cetăţeni străini aflaţi în această ţară.
13:40
„Neascultarea se pedepsește cu moartea”: Execuțiile din armata rusă, o practică sistematică? # TVR Moldova
Execuțiile interne din armata rusă au devenit o practică sistematică pe frontul din Ucraina, potrivit unei anchete realizate de publicația independentă rusă Verstka și confirmate de surse occidentale. Relatările, descrise de experți drept „de o cruzime extremă”, arată cum comandanți ruși își împușcă propriii soldați sau îi trimit deliberat la moarte, în așa-numitele „atacuri de sacrificiu”.
13:30
150 de ani de la nașterea reginei Maria a României, „mama răniților” și „regina soldat” # TVR Moldova
La 29 octombrie 2025 se împlinesc 150 de ani de la nașterea reginei Maria - diplomat, artistă, scriitoare și simbol al României moderne - moment marcat încă de la începutul anului prin numeroase evenimente, relatează Agerpres.
13:20
La 29 octombrie 2025 se împlinesc 150 de ani de la nașterea reginei Maria - diplomat, artistă, scriitoare și simbol al României moderne - moment marcat încă de la începutul anului prin numeroase evenimente, relatează Agerpres.
13:10
Una dintre saunele unui complex de agrement din Durleşti a fost distrusă în urma unui violent incendiu izbucnit marți seară.
13:10
A venit în vizită, dar a ajuns după gratii: Femeie din Rusia, condamnată la un an de închisoare # TVR Moldova
O cetățeancă a Federației Ruse a fost condamnată la un an de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis pentru femei și la o amendă de 200.000 lei, pentru coruperea unui colaborator al Poliției de Frontieră din Aeroportul Internațional Chișinău.
13:00
Cinci capete de acuzare pentru Constantin Țuțu: Când vom ști ce pedeapsă riscă fostul deputat? # TVR Moldova
Săptămâna viitoare vom afla ce pedeapsă vor cere procurorii anticorupţie pentru fostul deputat democrat Constantin Țuțu, judecat pentru cinci capete de acuzare. Dosarul a ajuns la etapă dezbaterilor judiciare, iar primii care şi-au susţinut pledoariile în faţa instanţei au fost procurorii. Ţuţu a refuzat să participe la sedinţă.
12:50
Ce boiler electric alegi pentru locuința ta? Vezi gama MatHaus și găsește modelul potrivit # TVR Moldova
Atunci când vine vorba despre confortul casei, apa caldă joacă un rol esențial, mai ales în sezonul rece. Un boiler electric este soluția ideală pentru te bucura de apă caldă oricând ai nevoie, fără a depinde de rețeaua centralizată sau de vreo instalație complexă. Pe piață există o gamă variată de modele, fiecare cu propriile avantaje și caracteristici. De aceea, alegerea boilerului electric potrivit pentru locuința ta poate părea o provocare. În continuare îți spunem cum să alegi produsul potrivit în funcție de nevoile tale și ce opțiuni găsești în magazinul MatHaus.
12:40
UE a prelungit sancțiunile împotriva exponenților regimului secesionist de la Tiraspol # TVR Moldova
Consiliul UE a prelungit până la 31 octombrie 2026 sancțiunile impuse exponenților administației separatiste de la Tiraspol conform unei decizii adoptate pe 27 octombrie. Măsurile restrictive, adoptate inițial în 2010, vizează 16 persoane din structurile autoproclamate ale regimului separatist din stânga Nistrului. În această listă figurează persoane care nu se mai află în administrația separatistă a regiunii.
12:10
Peste 80.000 de persoane au trecut până miercuri prin Sfântul Altar al Catedralei Naţionale, numărul pelerinilor dublându-se în 24 de ore, potrivit tvrinfo.ro.
11:20
Bunurile fostei soții a lui Plahotniuc rămân sub sechestru – decizie în prima instanță # TVR Moldova
Fosta soție a lui Vladimir Plahotniuc, Oxana Childescu, a pierdut în primă instanță procesul prin care a cerut scoaterea sechestrului de pe unele bunuri înregistrate pe numele său. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a declarat acțiunea acesteia ca fiind neîntemeiată, potrivit informațiilor din dosar.
11:20
Ce spune primarul de Zorile, Orhei, despre fiul său, acuzat că luptă în Ucraina de partea Rusiei? # TVR Moldova
Primarul satului Zorile Orhei, Marian Jelăuc, este una dintre persoanele percheziționate în dosarul pentru mercenariat în cadrul căruia oamenii legii desfășoară, miercuri dimineață, descinderi în mai multe localități din Republica Moldova. Alesul local a cofirmat pentru TVR Moldova că a fost percheziționat din cauză că fiul său ar lupta în Ucraina de parte Rusiei.
11:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță lansarea unui nou instrument digital menit să sporească transparența procesului electoral, modulul „Contestații electorale”, parte a Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri” (SIAS Alegeri).
10:30
În dosarul pentru mercenariat este vizat un primar din raionul Orhei. Detalii despre percheziții # TVR Moldova
Angajații Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii specializați în combaterea crimei organizate și polițiștii din Brigăzii „Fulger”, desfăşoară percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
10:30
Accidentul vascular cerebral este principala cauză de dizabilitate la adulți (25-65 de ani) și a doua cauză de demență și depresie la vârstnici. În Republica Moldova, peste 12.000 de persoane suferă anual un accident vascular cerebral, arată datele statistice prezentate de către Ministerul Sănătății, în contextul Zilei mondiale a accidentului vascular cerebral (AVC), marcată anual pe 29 octombrie.
10:30
SUA redimensionează prezența militară din Europa. România și aliații NATO, informați oficial # TVR Moldova
Statele Unite au anunțat o redimensionare a trupelor americane dislocate în Europa, în cadrul procesului de reevaluare a posturii globale a forțelor sale militare, relatează tvrinfo.ro.
10:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că vremea se va încălzi ușor, începând de joi, 30 octombrie.
Ieri
10:00
Oamenii legii desfășoară percheziții în raioanele R. Moldova într-un dosar legat de mercenariat # TVR Moldova
Angajații Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii specializați în combaterea crimei organizate și polițiștii din Brigăzii „Fulger”, desfăşoară percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
09:50
La moment, angajații Inspectoratului Național de Investigații în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger” desfăşoară mai multe percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.