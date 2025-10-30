Centrul de Cultură şi Artă "Ginta Latină" va fi reabilitat şi va avea o sală modernă de cinema

Centrul de Cultură şi Artă "Ginta Latină" va fi reabilitat şi va avea o sală modernă de cinema. Asta datorita unui proiect transfrontalier între Teatrul "Ginta Latină" şi Ateneul Naţional de la Iaşi. Proiectul "CINEMA" îşi mai propune să încurajeze coproducțiile româno-moldoveneşti de film, organizarea de festivaluri de film și spectacole teatrale comune, dar şi activitățile culturale pentru copii și tineri în mediul rural.

