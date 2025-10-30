Au readus la viață casa bunicilor: nou centru turistic în satul Temeleuți

15:00

În spatele celor cinci partide care au fost reprezentanţi în Parlament, sunt multe altele care nu au primit destule voturi și acum visează la relansări spectaculoase. Unii lideri ajung după gratii, iar alţii promit momente de glorie. Toți împart însă un gând comun: există viață și după alegeri cu un scor de sub 1%.