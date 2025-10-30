Val de varicelă în școli și grădinițe; Ce greșeli fac părinții în tratarea bolii?

15:10

Bolile care afectează creierul devin una dintre cele mai mari provocări pentru medicina modernă. Un raport al Organizației Mondiale a Sănătății arată că maladiile neurologice se numără printre principalele cauze de deces și dizabilitate la nivel global, afectând peste 3 miliarde de oameni. Una dintre cele mai grave afecţiuni de acest fel este accidentul vascular cerebral. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, în fiecare oră, un locuitor al Republicii Moldova suferă un accident vascular cerebral (AVC).