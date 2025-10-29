Igor Grosu respinge propunerile opoziției: Ședința de învestire a Guvernului Munteanu va avea loc vineri
Omniapres, 29 octombrie 2025 16:20
Ședința de învestire a Guvernului, în frunte cu Alexandru Munteanu, va avea loc vineri, 31 octombrie, chiar dacă mai multe fracțiuni din opoziție au solicitat amânarea acesteia. Anunțul a fost făcut de către președintele Parlamentului, Igor Grosu, după consultațiile fracțiunii PAS cu candidatul desemnat. "Rămâne așa cum am anunțat publicul – vineri va avea loc […]
• • •
Acum 30 minute
16:20
Igor Grosu respinge propunerile opoziției: Ședința de învestire a Guvernului Munteanu va avea loc vineri
Ședința de învestire a Guvernului, în frunte cu Alexandru Munteanu, va avea loc vineri, 31 octombrie, chiar dacă mai multe fracțiuni din opoziție au solicitat amânarea acesteia. Anunțul a fost făcut de către președintele Parlamentului, Igor Grosu, după consultațiile fracțiunii PAS cu candidatul desemnat. ”Rămâne așa cum am anunțat publicul – vineri va avea loc […] The post Igor Grosu respinge propunerile opoziției: Ședința de învestire a Guvernului Munteanu va avea loc vineri appeared first on Omniapres.
16:10
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova (AAC) informează că, în prezent, operațiunile de alimentare cu combustibil ale aeronavelor la Aeroportul Internațional Chișinău se desfășoară normal. Precizarea vine în contextul informațiilor despre măsurile restrictive impuse de Statele Unite ale Americii și Regatul Unit al Marii Britanii, ce urmează să intre în vigoare începând cu 21 noiembrie […]
Acum o oră
15:40
VIDEO // Detalii despre perchezițiile de astăzi: mai mulți moldoveni, implicați în grupări de tip „Wagner” # Omniapres
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger", au desfășurat astăzi percheziții în mai multe locații din țară, vizând activitatea de mercenariat a unor cetățeni ai Republicii Moldova în Ucraina și alte state. Potrivit informațiilor oferite de autorități, operațiunea s-a desfășurat în cooperare cu instituțiile […]
Acum 2 ore
15:10
VIDEO // Igor Dodon: PSRM nu va susține Guvernul Munteanu, dar propune soluții pentru cetățeni # Omniapres
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) nu va susține Guvernul și programul de activitate prezentat de premierul desemnat Alexandru Munteanu. Declarația a fost făcută de Igor Dodon, președintele fracțiunii, după consultările de astăzi cu candidatul la funcția de prim-ministru. „Fracţiunea socialiştilor nu va susţine guvernul şi programul de guvernare, fiind în opoziţie, lucrul acesta […]
14:40
ANRE caută surse alternative de aprovizionare cu produse petroliere după sancțiunile SUA împotriva Lukoil # Omniapres
Directorul Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, discuțiile vizând securitatea energetică și identificarea unor surse alternative de aprovizionare cu produse petroliere. Întâlnirea a abordat cooperarea moldo-americană în sectorul energetic, evoluțiile regionale și […]
Acum 4 ore
14:10
Vicepreședintele Parlamentului European: Decuplarea de Ucraina nu este dorită nici măcar la Chișinău # Omniapres
Republica Moldova nu se poate decupla de Ucraina, în procesul de integrare europeană, iar acest lucru nu și-l doresc nici măcar autoritățile de la Chișinău. De această părere este Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, care recunoaște, în același timp, că acest lucru îngreunează începerea efectivă a negocierilor de aderare pentru Republica Moldova. „Tehnic, astăzi, Republica […]
13:40
VIDEO // Accident grav în România: Un șofer de TIR din Republica Moldova implicat, două victime decedate # Omniapres
Un grav accident rutier a avut loc marți, 28 octombrie 2025, pe drumul european E83, între localitățile Sârca și Bălțați din județul Iași, România, implicând un TIR și un autoturism. În urma impactului, două persoane și-au pierdut viața. Potrivit IPJ Iași, șoferul autoturismului, un bărbat de 36 de ani din comuna Rediu, a intrat în […]
13:10
VIDEO // Comuniștii resping Guvernul Munteanu. Voronin: ”Nu trebuie să ne pornim pe drumuri cu ochii legați și gura lipită” # Omniapres
Fracțiunea comuniștilor a anunțat că nu va susține Guvernul format de Alexandru Munteanu. Liderul PCRM și deputatul, Vladimir Voronin, consideră că noul Executiv va întâmpina mai multe probleme, inclusiv cea a cadrelor, iar în opinia comuniștilor nu este clar cum se vor implementa unele obiective stipulate în programul de guvernare. Voronin a menționat că întâlnirea […]
13:00
Un bărbat din Telenești, Vasile Anghel, a obținut un câștig de 100 000 de lei într-un bilet de loterie. Potrivit site-ului operatorului național de jocuri de noroc din Republica Moldova, biletul norocos a fost cumpărat la o benzinărie. "De fiecare dată când alimentez mașina, îmi iau o cafea și încerc norocul cu unu-două bilete. E […]
12:40
VIDEO // Viorel Cernăuțeanu va rămâne la șefia IGP? Precizările ministrei de Interne, propusă pentru un nou mandat # Omniapres
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, își va păstra funcția, a anunțat ministra de Interne în exercițiu, Daniella Misail-Nichitin, propusă pentru un nou mandat în viitorul Guvern. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la Rlive TV, în contextul zvonurilor despre o posibilă schimbare a acestuia după avansarea în grad. „Domnul Cernăuțeanu […]
Acum 6 ore
12:10
VIDEO // Ceban după consultații cu Munteanu: ”Programul este doar un cadru, nu un plan real de guvernare” # Omniapres
Fracțiunea Alternativa a subliniat, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, că este nevoie ca programul guvernamental să reflecte problemele reale ale cetățenilor și să fie aplicabil în practică. Ion Ceban a declarat că guvernarea vorbește frecvent despre rezultate frumoase pe hârtie, dar acestea nu sunt palpabile pentru oamenii de rând. „Ne-am dorit foarte mult […]
11:40
VIDEO // Andrei Spînu acuză Poliția că presează antreprenorii: „Probabil, putem să-i verificăm mult mai civilizat” # Omniapres
Andrei Spînu, ex-ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, susține că antreprenorii din Republica Moldova ar fi supuși presiunilor de către autorități, iar un instrument folosit în acest scop ar fi chiar Poliția. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la N4. „Probabil, putem să-i verificăm mult mai civilizat. În sensul că nu trebuie să […]
11:00
VIDEO // Usatîi, după consultările cu Munteanu: „Dacă fundamentul este construit incorect, orice casă se răschește” # Omniapres
Fracțiunea Partidului Nostru solicită amânarea învestirii Guvernului Munteanu cu cel puțin o săptămână, până la elaborarea unui program național comun de guvernare. Liderul fracțiunii, Renato Usatîi, a explicat că este necesară crearea unui grup de lucru format din fracțiunile parlamentare, partide extraparlamentare și experți pe domenii, pentru a stabili prioritățile guvernului și a asigura funcționalitatea […]
10:40
Prima reacție a proprietarului Woloshin Banya: „Este dureros să privești cum arde un an de viață” # Omniapres
Un incendiu a izbucnit ieri seară la complexul Woloshin Banya din Durlești, afectând în totalitate construcția „Taiga", cel mai nou și mai sofisticat dintre saunele locației. Cinci echipaje de pompieri au fost mobilizate pentru a lichida flăcările. Din fericire, nu sunt victime. Proprietarul Woloshin Banya, Dmitri Voloșin, a transmis un mesaj emoționant despre pierderea complexului. […]
Acum 8 ore
10:10
VIDEO // Democrația Acasă cere amânarea investirii guvernului, după consultările cu Munteanu. Costiuc: Nu ne atacă extratereștrii sau rușii # Omniapres
Vasile Costiuc, liderul fracțiunii „Democrația Acasă", a făcut declarații după consultările avute cu candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu. Costiuc a criticat lipsa de claritate în programul guvernamental și modul în care va fi condus viitorul cabinet. „Am avut o discuție de o oră, am încercat să abordăm subiecte care nu sunt regăsite […]
09:40
Președinta Maia Sandu participă, astăzi, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. În cadrul evenimentului, șefa statului va susține un discurs în cadrul unei sesiuni dedicate integrității informației și rolului mass-mediei independente. Forumul Păcii, ajuns la cea de-a 8-a ediție, a fost lansat în 2018 din inițiativa președintelui Emmanuel Macron […]
09:00
Alexandru Munteanu începe consultările cu fracțiunile parlamentare pentru formarea noului Guvern # Omniapres
Premierul desemnat Alexandru Munteanu începe astăzi consultările cu fracțiunile parlamentare, în contextul formării noului Guvern. Conform orarului stabilit, până la ora 13:00, Munteanu urmează să aibă întrevederi cu cele cinci fracțiuni din opoziție: „Democrația Acasă", „Partidul Nostru", Alternativa, fracțiunea comuniștilor și cea a socialiștilor. Ulterior, la ora 14:00, este programată întrunirea cu fracțiunea Partidului Acțiune […]
Acum 12 ore
07:10
O zi cu perspective noi și șanse neașteptate. Intuiția ne ghidează spre soluții inspirate, iar unele zodii pot descoperi chiar o sursă suplimentară de venit. Este momentul ideal pentru inițiative curajoase, negocieri avantajoase și relansări profesionale care pot aduce stabilitate pe termen lung. SCORPION Mai sunt chestiuni de pus la punct și o să vă […]
Acum 24 ore
17:40
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat programul de activitate al noului Guvern, cu sloganul „UE, pace, dezvoltare". Documentul va fi prezentat Parlamentului pentru aprobare. Prioritatea executivului rezidă în „finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028, pregătind țara pentru integrarea deplină", transmite IPN. În plan economic, Guvernul Munteanu promite valorificarea planului de […]
17:10
VIDEO // Cine a decis componența noului Guvern? Igor Grosu: ”Nu există un șifonier plin cu profesioniști” # Omniapres
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a explicat cum a fost stabilită componența noului Guvern, anunțată recent de premierul desemnat Alexandru Munteanu. Într-un interviu pentru „Podcast ZdCe", Grosu a precizat că procesul de selectare a miniștrilor a fost unul colectiv și bazat pe dialog între conducerea partidului, echipa guvernamentală și președinta Maia Sandu. „Nu […]
16:40
Aşa cum anunţa în urmă cu câteva săptămâni, Elon Musk a lansat Grokipedia, despre care spune că este o alternativă mai puţin părtinitoare la Wikipedia. Grokipedia are un design extrem de simplu, inspirat de la Wikipedia, cu o pagină principală ce oferă doar o funcţie de căutare, scrie News.ro. Nu toate paginile afişează funcţia de […]
Ieri
16:10
Deputatul PAS, Dinu Plîngău, atrage atenția asupra efectelor rețelelor sociale asupra activității politice, spunând că acestea schimbă radical modul în care funcționează Parlamentul. „Trecem într-o nouă etapă a vieții, când oamenii petrec tot mai mult timp pe rețelele sociale, un teren care înlocuiește pentru mulți viața de zi cu zi", a scris Plîngău pe pagina […]
15:40
Autoritatea Aeronautică Civilă anunță lucrări de mentenanță la pista principală de decolare și aterizare a Aeroportului Internațional "Eugen Doga" Chișinău și modernizarea sistemului de balizaj luminos. Intervențiile se vor desfășura între 29 octombrie și 12 noiembrie 2025. Pe durata lucrărilor, operațiunile de zbor vor fi redirecționate temporar pe pista alternativă, iar locuitorii din apropierea aeroportului […]
15:10
VIDEO // Costiuc s-a lăudat cu noile birouri din Parlament: „Știm singuri unde ne e locul” # Omniapres
Liderul fracțiunii Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a publicat un video pe rețelele de socializare în care le arată urmăritorilor noile birouri repartizate formațiunii sale în Parlament. În înregistrare, deputatul face o „excursie virtuală" și comentează modul în care au fost distribuite spațiile de lucru. „Pentru cei invidioși vă arăt repartizarea birourilor. Nu trebuie Igor Grosu […]
14:40
Serviciul Fiscal de Stat a reacționat la perchezițiile efectuate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în cadrul instituției, asigurând că oferă tot suportul necesar autorităților în investigarea cazului. „Instituția noastră este deschisă pentru cooperare și acordă tot suportul necesar organelor de drept în vederea elucidării cazului", se arată într-un comunicat oficial. Autoritatea fiscală subliniază toleranța […]
14:10
Un copil de doi ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână în raionul Florești # Omniapres
Tragedie în localitatea Japca, raionul Florești. Un copil de doi ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână. Incidentul s-a produs marți, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:34. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare Nord și Direcției Situații Excepționale Florești. […]
13:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat luni, 27 octombrie 2025, decrete prin care a acordat distincții importante conducerii Poliției Naționale. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a fost avansat în gradul de chestor-șef, echivalent cu cel de general-locotenent, cel mai înalt grad din ierarhia Poliției Naționale. Totodată, șefa statului i-a conferit ș
13:40
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a anunțat componența noului Cabinet de miniștri, în care se regăsesc nouă membri ai vechiului guvern Recean. „Aceasta este echipa alături de care voi merge în Parlament pentru a solicita votul de încredere al deputaților. Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică și să consolidăm pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la […] The post Alexandru Munteanu a prezentat echipa noului Guvern și programul de activitate appeared first on Omniapres.
13:10
Munteanu: Agricultură modernă și protecția angajaților, printre prioritățile viitorului guvern # Omniapres
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a avut luni, 27 octombrie, întâlniri cu reprezentanții confederațiilor sindicale și ai mai multor asociații agricole, subliniind importanța dezvoltării unui model economic și social sustenabil. În cadrul discuțiilor cu asociațiile agricole, Munteanu a evidențiat necesitatea unui sector agricol modern, adaptat la schimbările climatice și capabil să facă față provocărilor actuale. El […] The post Munteanu: Agricultură modernă și protecția angajaților, printre prioritățile viitorului guvern appeared first on Omniapres.
12:40
Sute de cetățeni româno-moldoveni au fost opriți la granița cu Republica Moldova după ce Poliția de Frontieră le-a reținut actele de identitate. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași (ITPF), de la începutul anului au fost reținute aproximativ 870 de cărți de identitate, scrie 24iasi.ro. Principalul motiv invocat este suspiciunea de […] The post Sute de moldoveni au rămas fără actele de identitate la granița cu România appeared first on Omniapres.
12:10
Percheziții în Chișinău și Orhei: un funcționar al Fiscului, reținut într-un caz de corupție # Omniapres
Astăzi, autoritățile efectuează percheziții în municipiile Chișinău și Orhei, vizând mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), suspectați de implicare într-o schemă de corupție sistemică. Acțiunile sunt coordonate de Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul. Urmărirea penală a fost pornită pe baza unei suspiciuni rezonabile privind săvârșirea infracțiunilor de […] The post Percheziții în Chișinău și Orhei: un funcționar al Fiscului, reținut într-un caz de corupție appeared first on Omniapres.
11:40
Viitorul cabinet de miniștri prinde contur. Deocamdată, sunt șase candidați. Patru dintre aceștia au proprietăți și conturi bancare considerabile, iar doi nu au depuse declarații de avere și interese personale, pentru că nu sunt funcționari publici, notează jurnal.md. Primele șase persoane care au acceptat să facă parte din viitorul cabinet de miniștri sunt Emil Ceban, […] The post Primii șase candidați la Guvern: ce proprietăți și conturi bancare dețin appeared first on Omniapres.
11:10
VIDEO // Scandal în direct: Vasile Costiuc a părăsit platoul unei emisiuni TV după un schimb dur de replici cu Lilian Carp # Omniapres
Un schimb tensionat de replici între deputații Vasile Costiuc („Democrația Acasă”) și Lilian Carp (PAS) a culminat luni seara cu părăsirea platoului emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova de către Costiuc. Conflictul a început după ce Lilian Carp l-a acuzat pe Costiuc de răspândirea de declarații false încă din campania electorală și de […] The post VIDEO // Scandal în direct: Vasile Costiuc a părăsit platoul unei emisiuni TV după un schimb dur de replici cu Lilian Carp appeared first on Omniapres.
10:50
Candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a anunțat astăzi completarea echipei guvernamentale cu doi noi miniștri și un secretar general al Cancelariei de Stat. Natalia Plugaru, expertă în domeniul politicilor sociale și al protecției persoanelor vulnerabile, este propusă pentru conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Gheorghe Hajder, în prezent secretar de stat la Ministerul […] The post Alexandru Munteanu a anunțat doi noi membri ai viitorului Guvern appeared first on Omniapres.
10:40
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a evitat să confirme dacă va face parte sau nu din viitorul Cabinet de miniștri, condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. În cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune M1, oficialul a declarat că decizia finală va deveni clară odată cu prezentarea oficială a listei guvernului. „Cred că este […] The post VIDEO // Popșoi, despre viitorul său în Guvern: „Nu exclud un asemenea scenariu” appeared first on Omniapres.
10:10
Cine este Cristian Jardan, jurnalistul și consilierul lui Recean care ar putea deveni ministrul Culturii # Omniapres
Jurnalistul și managerul media Cristian Jardan, cu peste 15 ani de experiență în presa din Republica Moldova, dar și peste hotare, este propunerea lui Alexandru Munteanu pentru conducerea Ministerului Culturii. Până acum, Jardan a fost consilier al premierului în exercițiu, Dorin Recean, notează TV8. Cristian Jardan s-a născut la 18 mai 1983, în orașul Cornești, […] The post Cine este Cristian Jardan, jurnalistul și consilierul lui Recean care ar putea deveni ministrul Culturii appeared first on Omniapres.
09:40
VIDEO // Premieră în politica moldovenească: deputații Partidului Nostru ar putea fi înlocuiți periodic # Omniapres
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, propune introducerea unui mecanism inedit de rotație a deputaților în cadrul fracțiunii parlamentare. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la „Cinema 1”, unde acesta a explicat că măsura are scopul de a oferi vizibilitate unui număr cât mai mare de profesioniști din echipa partidului. „Partidul Nostru a obținut […] The post VIDEO // Premieră în politica moldovenească: deputații Partidului Nostru ar putea fi înlocuiți periodic appeared first on Omniapres.
07:10
Universul aduce surprize pe toate planurile — de la vești profesionale și șanse de afirmare, până la cheltuieli neprevăzute care pot da peste cap bugetul. Este o zi a deciziilor inspirate, în care prudența și intuiția vor face diferența între pierdere și câștig. SCORPION Aveți multe pe ordinea de zi și energie ca să le […] The post Horoscop 28 octombrie 2025. Ziua în care unele zodii își testează echilibrul financiar appeared first on Omniapres.
27 octombrie 2025
18:40
Moldovenii au plătit aproape 30 milioane lei pentru bunuri importate peste limita de 150 de euro # Omniapres
În perioada 20–26 octombrie 2025, persoanele fizice din Republica Moldova au achitat circa 29,6 milioane lei pentru bunurile importate care au depășit limita neimpozabilă, reprezentând 3,3% din totalul încasărilor Serviciului Vamal pentru perioada respectivă. În aceeași săptămână, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat peste 886,3 milioane lei, ceea ce constituie 104,5% din cifra […] The post Moldovenii au plătit aproape 30 milioane lei pentru bunuri importate peste limita de 150 de euro appeared first on Omniapres.
18:10
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA) a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de aproximativ 1,3 milioane de lei, în cadrul mai multor dosare de corupție și fraudă. Printre bunurile indisponibilizate se numără un mijloc de transport, un imobil și un cont bancar. Măsurile au fost dispuse în dosare […] The post CNA a pus sub sechestru bunuri de peste 1,3 milioane de lei în dosare de corupție appeared first on Omniapres.
17:40
Ministra în exercițiu a Finanțelor, Victoria Belous, a anunțat că își va continua activitatea în Parlamentul Republicii Moldova, după ce nu s-a regăsit în lista noului Cabinet propus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. „Îmi voi continua activitatea în Parlamentul Republicii Moldova, în calitate de deputată”, a declarat Belous pentru BANI.MD, întrebată ce va face mai […] The post Ministra Finanțelor a anunțat ce va face după plecarea din Guvern appeared first on Omniapres.
17:10
VIDEO // Două kilograme de droguri în valoare de 800 000 de lei, descoperite în roata de rezervă a unui BMW la vama Palanca # Omniapres
Două kilograme de Alpha-PVP, un drog sintetic de mare risc, au fost confiscate de polițiști la punctul de trecere Palanca, în urma unei operațiuni desfășurate de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu polițiștii de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, polițiștii de frontieră și procurorii Procuraturii Chișinău – oficiul Ciocana. Valoarea […] The post VIDEO // Două kilograme de droguri în valoare de 800 000 de lei, descoperite în roata de rezervă a unui BMW la vama Palanca appeared first on Omniapres.
16:40
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a condamnat, joi, ceea ce a numit un nou val de represiuni politice împotriva reprezentanților săi. Formațiunea acuză guvernarea că folosește poliția și procuratura pentru a intimida opoziția și pentru a suprima vocile critice din spațiul politic. ”Este o nouă tentativă de instaurare a dictaturii unui singur partid și […] The post Percheziții în nordul țării: PSRM denunță represiunile politice appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Guvernul în exercițiu punctează că nu are posturi vacante, după ce Ion Ceban a menționat că vrea să facă parte din Executiv. Purtătorul de cuvânt al cabinetului de miniștri, Daniel Vodă, a declarat că „în Chișinău se caută ordine”. „Din nou, tribuna Primăriei este folosită pentru declarații politice. Propunerile de genul celei anunțate de primar […] The post Guvernul despre propunerea lui Ceban: „Nu avem posturi vacante” appeared first on Omniapres.
15:40
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, nu a confirmat dacă își va păstra funcția în Guvernul care urmează să fie format de premierul desemnat Alexandru Munteanu. Întrebată dacă va continua să conducă Ministerul Afacerilor Interne, Misail-Nichitin a declarat că decizia privind componența noului Cabinet îi aparține prim-ministrului desemnat. „Vă mulțumesc pentru întrebare și apreciez interesul de […] The post VIDEO // Rămâne sau pleacă? Ce spune șefa MAI despre viitorul său în Guvernul Munteanu appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Igor Grosu: Vineri audiem candidatul la funcția de prim-ministru și programul de guvernare # Omniapres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că vineri, 31 octombrie ar putea avea loc ședința privind investirea noului Guvern. Potrivit demnitarului, Alexandru Munteanu urmează să-și prezinte echipa și programul de guvernare. ”Dacă totul merge bine vineri audiem candidatul la funcția de prim-ministru și programul de guvernare”, a declarat Igor Grosu, într-un video postat pe rețelele […] The post VIDEO // Igor Grosu: Vineri audiem candidatul la funcția de prim-ministru și programul de guvernare appeared first on Omniapres.
14:40
Incident la Aeroportul Chișinău: o fostă deputată ucraineană și familia sa, dați jos din avion # Omniapres
Fosta deputată din Ucraina, Irina Kormîșkina, soțul ei, Iurii Kormîșkin, și fiul lor au fost scoși de pe un zbor la Aeroportul Internațional Chișinău, înainte de a pleca spre Viena. Incidentul a avut loc în data de 23 octombrie, transmite unn.ua. Inițial s-a anunțat că Irina Kormîșkina ar fi fost reținută, însă autoritățile au precizat […] The post Incident la Aeroportul Chișinău: o fostă deputată ucraineană și familia sa, dați jos din avion appeared first on Omniapres.
14:10
Consultări pentru viitorul Guvern: Munteanu s-a întâlnit cu Congresul Autorităților Locale din Moldova # Omniapres
Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, continuă seria consultărilor publice în vederea finalizării programului de guvernare. În cadrul unei noi runde de discuții, Munteanu s-a întâlnit cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). În cadrul întrevederii, părțile au abordat subiecte ce țin de reforma administrației publice locale, consolidarea autonomiei locale, precum și […] The post Consultări pentru viitorul Guvern: Munteanu s-a întâlnit cu Congresul Autorităților Locale din Moldova appeared first on Omniapres.
13:40
Agenția Servicii Publice (ASP) informează că, în perioada 27–28 octombrie 2025, cetățenii pot solicita prestarea serviciilor de stare civilă doar la termenul „În ziua adresării” sau în termen de 20 sau 25 de zile lucrătoare. Cererile se depun la ghișeele ASP până la ora 12:00, fără posibilitatea programării prealabile pentru aceste zile. Totodată, în perioada […] The post Atenție, cetățeni! ASP nu va recepționa cereri în perioada 29–31 octombrie appeared first on Omniapres.
13:40
Compania aeriană FLYONE marchează un moment de sărbătoare pentru companie și pasageri: transportarea pasagerului cu numărul 5.000.000. Pasagerul norocos era la bordul aeronavei care a operat zborul Frankfurt – Chișinău. La sosirea pe Aeroportul Internațional Chișinău, acesta a fost întâmpinat festiv. Atmosfera a fost una plină de emoție, zâmbete și surprize. Pentru a marca evenimentul, […] The post FLYONE a transportat pasagerul cu numărul 5.000.000! appeared first on Omniapres.
