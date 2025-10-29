Usatîi: Programul anunțat de Munteanu necesită multe completări”

08:40

Washington – Reprezentanţii economici ai Statele Unite şi ai Republica Populară Chineză au convenit asupra unui consens preliminar în cadrul rundei recente de negocieri comerciale, ceea ce deschide calea spre finalizarea unui acord bilateral. Discuţiile au avut loc la Kuala Lumpur, în marja summit-ului ASEAN, între delegaţii americane şi chineze. Din partea americană au participat secretarul Trezoreriei […]