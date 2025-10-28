Magistrata: Vettingul avocaţilor ar putea submina libertatea de apărare
Democracy.md, 28 octombrie 2025 09:10
O judecătoare a semnalat riscuri serioase în legătură cu ideea de a supune avocaţii unei evaluări de integritate similare celei aplicate judecătorilor şi procurorilor. În opinia ei, profesia de avocat trebuie să rămână autonomă şi independentă, iar extinderea vetting-ului ar putea afecta dreptul la apărare şi principiile statului de drept. Din declaraţiile sale reiese că […] Articolul Magistrata: Vettingul avocaţilor ar putea submina libertatea de apărare apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Acum 10 minute
09:10
Acum 30 minute
08:50
Preşedintele Igor Grosu a declarat că, în pofida multiplelor provocări politice, geopolitice şi de securitate, guvernarea a reuşit să menţină sprijinul public pentru parcursul european al Republica Moldova. Într-o emisiune televizată, Grosu a remarcat că rezultatului recentelor alegeri parlamentare ar trebui să i se acorde o privire de ansamblu, ţinând cont de contextul complicat: „Nu […] Articolul Grosu: Chiar şi în vremuri grele, am păstrat susţinerea pentru parcursul european apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 24 ore
17:00
Primarii și autoritățile locale sunt parteneri esențiali ai Guvernului în implementarea politicilor publice și valorificarea oportunităților oferite de Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, în cadrul consultărilor cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova. Alexandru Munteanu a precizat că discuțiile au vizat reforma administrației publice locale, […] Articolul Candidatul la șefia Guvernului promite colaborare strânsă cu autoritățile locale apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Republica Moldova și-a „învățat lecțiile” de la referendumul de anul trecut privind intervenția rusească în procesele electorale, spune președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru a nu repeta aceleași greșeli la alegerile parlamentare din acest an. Ea a spus că este foarte recunoscătoare României și instituțiilor românești care „au ajutat enorm” R.Moldova, inclusiv pentru consolidarea securității […] Articolul Maia Sandu invită românii nemulțumiți de UE să viziteze Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Rotație sau instabilitate? Inițiativa lui Usatîi ar putea schimba regulile jocului politic # Democracy.md
Renato Usatîi: Pentru ca cetățenii să cunoască mai mulți profesioniști din echipa Partidului Nostru, vom introduce mecanismul de rotație a deputaților! Partidul Nostru anunță o inițiativă fără precedent în politica moldovenească – introducerea unui mecanism de rotație a deputaților, pentru ca cetățenii să cunoască mai mulți profesioniști din echipa formațiunii. „Partidul Nostru a obținut în […] Articolul Rotație sau instabilitate? Inițiativa lui Usatîi ar putea schimba regulile jocului politic apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Locuitorii din Dobrogea vor avea o nouă zonă de agrement, cu sprijinul Primăriei Chișinău # Democracy.md
Primăria Chișinău continuă să susțină inițiativele locuitorilor din suburbii pentru dezvoltarea infrastructurii. În satul Dobrogea, parte a suburbiei Sîngera, au început lucrările de amenajare a unei zone de odihnă și sport pentru locatarii blocurilor din cartierul rezidențial de pe strada Decebal. Proiectul se desfășoară în cadrul Programului „Buget civil – 2025” și prevede amenajarea cu […] Articolul Locuitorii din Dobrogea vor avea o nouă zonă de agrement, cu sprijinul Primăriei Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
În aceste momente, are loc ședința de lucru a președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cu șefii de fracțiuni parlamentare. Potrivit autorităților, se discută despre alegerea vicepreședinților, a Biroului permanent al Parlamentului, precum și despre componența numerică și nominală a comisiilor permanente, transmite democracy.md cu referire la Știri.md. Potrivit imaginii publicate pe rețelele sociale, la întrevedere participă: Partidul […] Articolul Grosu, în dialog cu șefii de fracțiuni parlamentare. Despre ce discută apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Preşedinta: Dacă nu acţionăm acum împotriva manipulărilor online, viitoarele alegeri vor fi compromise # Democracy.md
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează că instrumentele existente pentru a combate manipularea şi dezinformarea online sunt insuficiente. În opinia sa, reglementarea actuală a platformelor sociale este lacunară, ceea ce crează vulnerabilităţi majore pentru democraţie şi procesele electorale. „Noi vedem cum audio-vizualul este foarte reglementat, iar online-ul nu este reglementat deloc”, a declarat Sandu, subliniind […] Articolul Preşedinta: Dacă nu acţionăm acum împotriva manipulărilor online, viitoarele alegeri vor fi compromise apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Lansarea unei platforme pentru implicarea directă a cetățenilor în dezvoltarea orașului # Democracy.md
Ion Ceban a anunțat că Primăria Chișinău își propune să lanseze o platformă prin care orice cetățean care dorește să realizeze un proiect municipal din proprie inițiativă să poată beneficia de suportul necesar al administrației locale. „Salutăm implicarea civică a fiecărui cetățean și chiar sunt mândru pentru cei care reușesc să-și transforme ideile în proiecte […] Articolul Lansarea unei platforme pentru implicarea directă a cetățenilor în dezvoltarea orașului apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Primarul Capitalei, un actor esențial în luarea deciziilor guvernamentale, spune Ion Ceban # Democracy.md
Ion Ceban a declarat că este firesc ca Primarul General al Capitalei, care reprezintă aproape jumătate din populația țării și contribuie decisiv la bugetul de stat, să fie parte a Guvernului. El a subliniat că această implicare nu este doar o formalitate, ci un mecanism esențial pentru coordonarea eficientă a politicilor publice și pentru asigurarea […] Articolul Primarul Capitalei, un actor esențial în luarea deciziilor guvernamentale, spune Ion Ceban apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Petkov denunță salarii și onorarii uriașe la „Apă-Canal Bălți”, în detrimentul locuitorilor # Democracy.md
Conform unei decizii unilaterale a conducerii întreprinderii „Apă-Canal Bălți”, începând cu 1 octombrie, locuitorii orașului Bălți sunt obligați să plătească câte 2,5 lei pentru fiecare chitanță la achitarea facturilor. Această decizie a stârnit indignarea primarului municipiului Bălți, Alexandr Petkov, care a considerat acest pas drept „furt deschis”. „Începând cu 1 octombrie, „afaceriștii” din conducerea temporară […] Articolul Petkov denunță salarii și onorarii uriașe la „Apă-Canal Bălți”, în detrimentul locuitorilor apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
Ion Ceban a declarat că numirile în funcții nu trebuie făcute de fațadă și nici coordonate din umbră, subliniind că Republica Moldova are nevoie de profesioniști, nu de membri de partid puși doar ca să fie la număr. El a atras atenția că, în loc de rezultate concrete, țara se confruntă cu rotația constantă a […] Articolul Oamenii așteaptă proiecte, salarii și pensii decente, nu promisiuni goale apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
Viceprimarul capitalei și deputatul Blocului ALTERNATIVA, Olga Ursu, participă astăzi la întrevederea primarilor din țară cu candidatul desemnat la funcția de prim-ministru. Olga Ursu a subliniat că autoritatea centrală trebuie să înțeleagă că primarii nu au nevoie să fie controlați sau „încordați” politic. Oficialul a afirmat că este necesară eliminarea barierelor birocratice, a presiunilor și […] Articolul Întâlnire cu candidatul la premier: Dezvoltarea localităților, pe agenda discuțiilor apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că autoritățile pregătesc un nou set de propuneri privind procesul de reintegrare a țării, care va fi prezentat public în perioada următoare. Potrivit lui, noua abordare este „mult mai clară și structurată” decât precedentele și vizează o evaluare realistă a costurilor și etapelor necesare. „Reintegrarea presupune costuri, iar aceste […] Articolul Igor Grosu: Reintegrarea țării necesită o abordare nouă și sprijin internațional apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Fostul președinte american Donald Trump a declarat că intenționează să rezolve rapid criza dintre Afganistan și Pakistan, în contextul tensiunilor tot mai mari de la granița dintre cele două țări. Trump a afirmat că are încredere în liderii ambelor state și că este pregătit să intervină pentru a facilita dialogul și restabilirea păcii în regiune. […] Articolul Trump: Conflictul Afganistan-Pakistan – o rezolvare iminentă apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Întrevedere Maia Sandu – Nicușor Dan: parteneriat strategic și proiecte comune pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită la București, unde a avut o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale și implementarea unor proiecte comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Cei doi oficiali au reafirmat angajamentul pentru aprofundarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și […] Articolul Întrevedere Maia Sandu – Nicușor Dan: parteneriat strategic și proiecte comune pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Anatolie Nosatîi: România rămâne principalul partener strategic al Moldovei în domeniul apărării # Democracy.md
Ministrul în exercițiu al Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, a declarat că România rămâne principalul partener strategic al țării în domeniul apărării. Aceasta subliniază angajamentul autorităților moldovenești pentru aprofundarea colaborării bilaterale în domeniul securității și apărării. Colaborarea dintre România și Republica Moldova se bazează pe proiecte comune și valori militare și democratice împărtășite. România […] Articolul Anatolie Nosatîi: România rămâne principalul partener strategic al Moldovei în domeniul apărării apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Trump și Anwar Ibrahim semnează un acord comercial strategic pentru accesul SUA la minerale rare # Democracy.md
Președintele american Donald Trump și prim-ministrul malaezian Anwar Ibrahim au semnat la Kuala Lumpur un acord comercial semnificativ, axat pe accesul Statelor Unite la minerale rare esențiale pentru industria tehnologică și militară. Acest acord survine în contextul în care China a impus restricții asupra exporturilor de minerale rare, iar SUA caută alternative pentru a-și securiza […] Articolul Trump și Anwar Ibrahim semnează un acord comercial strategic pentru accesul SUA la minerale rare apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că Rusia deţine „un mare avantaj” faţă de Occident şi în special faţă de Europa, pentru că este „pregătită să lupte în timp de război”, în timp ce Occidentul rămâne mai vulnerabil.El a avertizat că războiul dus de Rusia în Ucraina riscă să devină „permanent şi veşnic” dacă nu […] Articolul Donald Tusk avertizează: Rusia are un mare avantaj faţă de Occident apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Maia Sandu: Procesul de aderare al Republicii Moldova la UE, blocat din cauza Ungariei # Democracy.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că procesul de aderare al țării la Uniunea Europeană este momentan blocat din cauza opoziției Ungaria. Potrivit ei, autoritățile de la Chișinău sunt pregătite să înceapă următoarea etapă a negocierilor, însă avansarea este împiedicată deoarece Ungaria blochează progresul și pentru Ucraina — ceea ce afectează și parcursul Moldovei. […] Articolul Maia Sandu: Procesul de aderare al Republicii Moldova la UE, blocat din cauza Ungariei apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
09:10
Chișinău — Potrivit declarațiilor ministrului Apărării în exercițiu, Anatolie Nosatîi, Republica Moldova va primi în anul 2026 al doilea radar modern de monitorizare a spațiului aerian, achiziționat cu sprijinul financiar al Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Echipamentul de supraveghere va fi livrat în prima jumătate a anului 2026 şi va fi integrat […] Articolul Moldova primeşte în 2026 al doilea radar de supraveghere aeriană donat de UE apare prima dată în DemocracyMD.
08:40
Washington – Reprezentanţii economici ai Statele Unite şi ai Republica Populară Chineză au convenit asupra unui consens preliminar în cadrul rundei recente de negocieri comerciale, ceea ce deschide calea spre finalizarea unui acord bilateral. Discuţiile au avut loc la Kuala Lumpur, în marja summit-ului ASEAN, între delegaţii americane şi chineze. Din partea americană au participat secretarul Trezoreriei […] Articolul SUA și China ajung la un consens preliminar în negocierile comerciale apare prima dată în DemocracyMD.
08:10
Kremlinul respinge ideea unei întâlniri anulate între Putin şi Trump: „Procesul necesită pregătire amplă” # Democracy.md
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu se poate vorbi despre o eventuală anulare a întâlnirii dintre președintele rus Vladimir Putin și fostul lider american Donald Trump. El a subliniat că o asemenea reuniune necesită o pregătire temeinică și nu poate fi organizată doar „de dragul întâlnirii”. Peskov a explicat că […] Articolul Kremlinul respinge ideea unei întâlniri anulate între Putin şi Trump: „Procesul necesită pregătire amplă” apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a subliniat importanța educației financiare ca investiție esențială pentru viitorul economic al țării. În cadrul ceremoniei de înmânare a certificatelor și premiilor participanților la „Tabăra de educație financiară”, Dragu a evidențiat că implicarea a peste 400 de tineri în acest program reflectă interesul lor pentru cunoaștere și responsabilitate […] Articolul Anca Dragu: Educația financiară, o investiție în viitorul Moldovei apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Curtea de Apel Chișinău a confirmat victoria fostului ministru al Apărării al Republicii Moldova, Anatol Șalaru, în procesul intentat de liderul AUR din România, George Simion. Instanța a menținut decizia Judecătoriei Chișinău din 9 aprilie 2025, prin care a fost respinsă cererea lui Simion de dezmințire a unor informații și de încasare a prejudiciului moral […] Articolul Instanța menține decizia de respingere a cererii lui Simion împotriva lui Șalaru apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Diplomația moldovenească se extinde: noi ambasade și consulate în India, SUA și Italia # Democracy.md
Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Mihai Popșoi, a declarat că extinderea prezenței diplomatice a Republicii Moldova a fost unul dintre pilonii principali ai mandatului său. În cadrul unei conferințe de presă, el a menționat deschiderea unor ambasade în India și Astana, precum și a consulatului general în Chicago și Sacramento. De asemenea, a fost […] Articolul Diplomația moldovenească se extinde: noi ambasade și consulate în India, SUA și Italia apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
PSRM anunță inițiative legislative importante în contextul unui Legislativ cu mandat neclar # Democracy.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat că formațiunea pregătește un set de proiecte de lege cu impact major, în timp ce mandatul actualului legislativ rămâne incert. Potrivit acestuia, socialiștii intenționează să înainteze legislație ce vizează domenii cheie, dar constată că lipsa clarității privind durata mandatului Parlamentului afectează procesul decizional. Dodon afirmă că atunci când un […] Articolul PSRM anunță inițiative legislative importante în contextul unui Legislativ cu mandat neclar apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Franța a salutat rolul activ al Republicii Moldova la Conferința internațională privind diplomația feministă, desfășurată recent la Paris. Evenimentul a reunit reprezentanți ai guvernelor, organizațiilor internaționale și societății civile, având drept scop promovarea egalității de gen și consolidarea rolului femeilor în procesele decizionale la nivel global. În cadrul reuniunii, delegația Republicii Moldova a prezentat progresele […] Articolul Franța salută angajamentul Moldovei la conferința privind diplomația feministă apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Primul zbor low-cost de pe Aeroportul Internațional Mărculești ar putea fi lansat peste aproximativ un an. Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Infrastructurii, Vladimir Bolea, care a precizat că lucrările de modernizare a aeroportului sunt în plină desfășurare. Potrivit ministrului, autoritățile au demarat un amplu proces de reabilitare a […] Articolul Vladimir Bolea: „Primul zbor low-cost de la Mărculești se va realiza peste un an” apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Investiții record în infrastructură: MIDR a alocat peste 5 miliarde de lei în ultimii patru ani # Democracy.md
În perioada 2022–2024, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) al Republicii Moldova a înregistrat investiții record în infrastructură, depășind 5 miliarde de lei. Aceste fonduri au fost alocate prin programe naționale precum „Satul European” și „Drumuri Bune”, susținute de asistență externă și parteneriate internaționale. Printre realizările semnificative se numără reabilitarea și modernizarea a sute de […] Articolul Investiții record în infrastructură: MIDR a alocat peste 5 miliarde de lei în ultimii patru ani apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
La 80 de ani de la înființare, ONU rămâne un simbol al păcii, solidarității și drepturilor omului # Democracy.md
Astăzi se marchează 80 de ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite, un simbol global al păcii, cooperării și respectului pentru drepturile omului. Republica Moldova este membră a ONU din anul 1992, iar Municipiul Chișinău a dezvoltat o colaborare activă cu structurile Națiunilor Unite prin proiecte și programe menite să sprijine dezvoltarea urbană durabilă, incluziunea […] Articolul La 80 de ani de la înființare, ONU rămâne un simbol al păcii, solidarității și drepturilor omului apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Primăria Drochia: Amalgamarea voluntară, o oportunitate pentru optimizarea serviciilor publice # Democracy.md
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu (Partidul Nostru), a venit cu explicații profesioniste și bine argumentate privind proiectul de decizie referitor la inițierea procesului de amalgamare voluntară a orașului Drochia cu satele Miciurin, Ţarigrad, Chetrosu și comunele Baroncea și Șuri. Nina Cereteu a subliniat că inițiativa nu presupune închiderea primăriilor, ci doar deschiderea unui dialog între […] Articolul Primăria Drochia: Amalgamarea voluntară, o oportunitate pentru optimizarea serviciilor publice apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Sectorul Buiucani: lucrări de infrastructură și terenuri de joacă modernizate în curțile blocurilor # Democracy.md
În sectorul Buiucani, municipiul Chișinău, primul strat de asfalt a fost așternut pe drumul de acces din curtea blocului situat pe strada Paris 40. Urmează aplicarea celui de-al doilea strat de asfalt, care va constitui finisajul final al carosabilului. Tot în cadrul aceluiași proiect au fost reabilitate trotuarele și intrările în scările blocului, iar parcarea […] Articolul Sectorul Buiucani: lucrări de infrastructură și terenuri de joacă modernizate în curțile blocurilor apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Comisia Europeană va prezenta, la 4 noiembrie, raportul de extindere care include evaluarea reformelor implementate de statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, printre care și Republica Moldova. Cristina Gherasimov, vicepremierul în exercițiu pentru Integrare Europeană, s-a declarat încrezătoare că Moldova va obține o apreciere pozitivă, datorită eforturilor realizate în ultimul an, transmite democracy.md cu referire la moldova1.md. […] Articolul Cristina Gherasimov: „Comisia Europeană va evalua reformele Moldovei pe 4 noiembrie” apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Marcel Spatari: „Pluralismul politic trebuie să fie un catalizator al democrației, nu un obstacol” # Democracy.md
Deputatul PAS Marcel Spatari a comparat pluralismul politic din noul Parlament cu „sarea în bucate” – necesar pentru democrație, dar dăunător dacă este „în exces sau folosit artificial”. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni marca Deschide.md, unde parlamentarul a comentat structura noului Legislativ, format din șase fracțiuni și un deputat neafiliat, transmite democracy.md cu referire […] Articolul Marcel Spatari: „Pluralismul politic trebuie să fie un catalizator al democrației, nu un obstacol” apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni la Londra cu lideri ai ţărilor membre ale „Coaliţiei de Vo-ință” într-o reuniune dedicată consolidării sprijinului în favoarea Ucrainei. Printre principalele teme de dezbatere se numără eliminarea petrolului şi gazului rusesc de pe piaţa mondială, utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru a susţine Kievul şi livrarea de rachete cu […] Articolul Volodimir Zelenski se deplasează la Londra pentru reuniunea „Coaliţiei de Vo-ință” apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Veronica Mihailov-Moraru, ministru al Justiției în exercițiu, a prezentat astăzi raportul de activitate pentru perioada februarie 2023 – octombrie 2025, subliniind realizările majore în domeniul reformelor sectorului judiciar și al procuraturii. Oficiala a mulțumit echipei Ministerului Justiției și autorităților subordonate pentru implicarea lor, precum și prim-ministrului în exercițiu Dorin Recean pentru sprijinul acordat în implementarea […] Articolul Ministra Justiției a prezentat raportul de activitate: Reforme majore apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Summit internațional la Bălți: liderii din Europa de Est discută despre digitalizare și parteneriate pentru orașe inovative # Democracy.md
Primarul Alexandr Petkov (Partidul Nostru), la summitul internațional „SMART Technologies for Innovation”: Bălțiul va fi parte activă a rețelei de orașe inovative! Colaborarea transfrontalieră între orașele din Moldova, România, Polonia, Ucraina va contribui semnificativ la modernizarea infrastructurii din municipiul Bălți, dar și a altor orașe din zonă, promovând astfel un mediu în care inovația devine […] Articolul Summit internațional la Bălți: liderii din Europa de Est discută despre digitalizare și parteneriate pentru orașe inovative apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a declarat că formațiunea sa nu va sprijini niciun guvern care ar urma să fie propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Declarația a fost făcută după consultările avute cu președinta Maia Sandu privind formarea unui nou executiv. Dodon a menționat că PSRM consideră că actuala guvernare […] Articolul Igor Dodon: PSRM nu va susține niciun guvern propus de PAS apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Sancţiunile asupra Lukoil nu vor afecta aprovizionarea Republicii Moldova cu carburanţi # Democracy.md
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, a declarat recent că decizia Statelor Unite de a impune sancţiuni companiei petroliere Lukoil şi altei entităţi din domeniu nu pune în pericol aprovizionarea ţării cu benzină şi motorină. El a precizat că piaţa internă de carburanţi este diversificată, competitivă şi capabilă să facă faţă eventualelor perturbări. Potrivit […] Articolul Sancţiunile asupra Lukoil nu vor afecta aprovizionarea Republicii Moldova cu carburanţi apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Vasile Tarlev, deputat şi preşedinte al Congresul Internaţional al Industriaşilor şi Antreprenorilor, a avut joi, la Chişinău, o întâlnire cu o delegaţie de afaceri care include oameni de afaceri din Japonia, Canada şi România. El a declarat că discuţiile au vizat mai multe domenii cu potenţial de cooperare în Republica Moldova: turism şi hotelier, agricultură […] Articolul Tarlev: Investitorii străini, interesați de cooperarea cu Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
23 octombrie 2025
18:10
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a făcut publice detalii despre vizita surpriză a directorului Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, la Comrat. Potrivit acestuia, reprezentanții serviciilor speciale s-au interesat în mod deosebit de „următoarele etape de lucru” după alegerile parlamentare, transmite democracy.md cu referire la unimedia.info. „În primul rând, îi interesa când vor avea […] Articolul Comrat: Constantinov dezvăluie detalii despre întrevederea cu Alexandru Musteața apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Usatîi cere un Guvern al profesioniștilor: „Nu contează partidele, contează competența” # Democracy.md
Renato Usatîi: Guvernul trebuie format nu pe criterii politice, ci din profesioniști, chiar și din partide extraparlamentare! Pentru ca Republica Moldova să înregistreze schimbări reale și durabile, noul Guvern trebuie să fie alcătuit din profesioniști și format printr-un dialog deschis cu toate partidele politice, inclusiv cele extraparlamentare. Despre aceasta a declarat președintele Fracțiunii parlamentare a […] Articolul Usatîi cere un Guvern al profesioniștilor: „Nu contează partidele, contează competența” apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Deputatul Sergiu Stamate a făcut declarații referitoare la recentele descinderi din dosarul legii amnistiei, subliniind că este important să se aştepte concluziile anchetei înainte de a trage judecăţi de valoare. El a afirmat că autorităţile trebuie să acţioneze în baza probelor şi a normelor legale, iar transparența este crucială pentru încrederea publică. „După ce au avut loc descinderile, ceea […] Articolul Dosarul amnistiei — Stamate spune că autorităţile aşteaptă raportul investigaţiei apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a afirmat joi că revendicările inițiale ale Moscovei pentru o soluție la războiul din Ucraina reprezintă punctul de plecare pentru dialogul cu SUA și alte țări. „Dorim să confirmăm că Federația Rusă, atunci când se referă la soluția politică și diplomatică la conflictul ucrainean, rămâne […] Articolul Rusia clarifică punctele de plecare pentru dialogul cu Statele Unite privind Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Președintele României, Nicușor Dan, participă la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde unul dintre subiectele principale este procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Discuțiile vizează deschiderea capitolelor de negociere și modul în care țara noastră poate avansa în parcursul său european, într-un context similar celui al Ucrainei. Nicușor Dan a subliniat importanța accelerării […] Articolul România susține integrarea europeană a Moldovei: Discuții la Consiliul European apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, împreună cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și ai organizațiilor internaționale, au plantat peste 80 de arbori cu balot, de diferite specii, în Parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”. „Venim cu un mesaj de unitate, cooperare și solidaritate. Ne dorim ca orașul nostru să fie confortabil pentru toți […] Articolul Ion Ceban și misiunile diplomatice au plantat peste 80 de arbori în Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Uniunea Europeană a adoptat oficial cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, ca răspuns la continuarea agresiunii acesteia în Ucraina. Noile măsuri vizează atât domeniul economic, cât și pe cel diplomatic și financiar, cu scopul de a limita capacitatea Moscovei de a finanța și desfășura războiul. Printre principalele sancțiuni se numără interzicerea importurilor de […] Articolul UE adoptă cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Plîngău și Macari rămân în fracțiunea PAS: Grosu vorbește despre o problemă de comunicare # Democracy.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat că Dinu Plîngău și Stela Macari rămân deputați ai fracțiunii PAS și nu independenți, așa cum au anunțat înainte de ședința de constituire. Potrivit acestuia, a fost o problemă de comunicare. Politicianul a asigurat, în cadrul emisiunii „În context” de la Moldova 1, că echipa PAS rămâne împreună și, […] Articolul Plîngău și Macari rămân în fracțiunea PAS: Grosu vorbește despre o problemă de comunicare apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în vizită oficială la Chișinău pe 6–7 noiembrie # Democracy.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 6–7 noiembrie 2025. Anunțul a fost făcut de speakerul Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „În context” de la postul public de televiziune. Grosu a precizat că Metsola va susține un discurs în plenul Parlamentului de la Chișinău și […] Articolul Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în vizită oficială la Chișinău pe 6–7 noiembrie apare prima dată în DemocracyMD.
