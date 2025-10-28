Republica Moldova prezentă la primul Forum OIV SCOPE dedicat vinificației

09:10

Vasile Tarlev, deputat şi preşedinte al Congresul Internaţional al Industriaşilor şi Antreprenorilor, a avut joi, la Chişinău, o întâlnire cu o delegaţie de afaceri care include oameni de afaceri din Japonia, Canada şi România. El a declarat că discuţiile au vizat mai multe domenii cu potenţial de cooperare în Republica Moldova: turism şi hotelier, agricultură […]