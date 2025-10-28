Igor Coman: ‘Nu am primit indicații de la Plahotniuc în activitatea SIS’

14:30

Astăzi se marchează 80 de ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite, un simbol global al păcii, cooperării și respectului pentru drepturile omului. Republica Moldova este membră a ONU din anul 1992, iar Municipiul Chișinău a dezvoltat o colaborare activă cu structurile Națiunilor Unite prin proiecte și programe menite să sprijine dezvoltarea urbană durabilă, incluziunea […] Articolul La 80 de ani de la înființare, ONU rămâne un simbol al păcii, solidarității și drepturilor omului apare prima dată în DemocracyMD.