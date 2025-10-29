Președinta Moldovei va susține un discurs despre mass-media și integritatea informației la Paris

15:40

Primul zbor low-cost de pe Aeroportul Internațional Mărculești ar putea fi lansat peste aproximativ un an. Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Infrastructurii, Vladimir Bolea, care a precizat că lucrările de modernizare a aeroportului sunt în plină desfășurare. Potrivit ministrului, autoritățile au demarat un amplu proces de reabilitare a […] Articolul Vladimir Bolea: „Primul zbor low-cost de la Mărculești se va realiza peste un an” apare prima dată în DemocracyMD.