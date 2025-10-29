Cooperarea militară moldo-română devine un factor esențial al stabilităţii regionale
Democracy.md, 29 octombrie 2025 10:10
Cooperarea în domeniul apărării dintre Republica Moldova şi România capătă un rol tot mai important în contextul securităţii europene şi regionale. Potrivit experţilor de la Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA), parteneriatul bilateral contribuie direct la consolidarea rezilienţei flancului est-european, oferind Chișinăului sprijin pentru modernizarea capabilităților militare, instruirea personalului şi schimbul de expertiză.
Moldova şi Ucraina, aproape de lansarea negocierilor de aderare la UE — potrivit unui expert # Democracy.md
Un expert în afaceri europene a declarat că Republica Moldova și Ucraina ar putea începe oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an. Potrivit acestuia, procesul tehnic de pregătire este aproape finalizat, iar progresele înregistrate de cele două state în alinierea la standardele europene sunt semnificative. Specialistul a subliniat că Moldova
Deputata Olesea Stamate, fostă ministră a Justiției, a atras atenţia asupra necesităţii dezbaterilor ample în societate privind conţinutul toxic online şi impactul acestuia asupra tinerilor. Într-o postare publică, Stamate a susţinut că statul trebuie să intervină activ pentru protecţia copiilor de conţinut nociv, nu doar să gestioneze consecinţele. Ea a relatat cazuri în care copii
Fermierii cer acțiuni concrete și sprijin de la viitorul Guvern după discuțiile cu Munteanu # Democracy.md
Asociația „Forța Fermierilor" a apreciat pozitiv întâlnirea cu Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de prim-ministru, considerând-o un „început bun" pentru restabilirea dialogului între Guvern și sectorul agricol. În cadrul discuțiilor, fermierii au subliniat necesitatea consultării reale în procesul de selecție a viitorului ministru al Agriculturii și au solicitat desemnarea unui consilier pe lângă prim-ministru pentru
Gheorghe Hajder, actual secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, a fost înaintat de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, pentru funcția de ministru al Mediului. În vârstă de 30 de ani, Hajder se remarcă printr-un parcurs profesional rapid și o pregătire academică solidă, fiind absolventul a două instituții de învățământ superior. El a obținut diplome de
Discipolii Școlii Sportive municipale nr. 12, au obținut rezultate remarcabile la Campionatul European de fotbal-tenis, desfășurat în perioada 22–27 octombrie 2025, în orașul Algyo, Ungaria. Sportivii noștri au urcat de zece ori pe podium, obținând 10 medalii: 1 medalie de argint și 2 de bronz – la categoria seniori masculin, 2 medalii de bronz –
Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, a afirmat că nu va permite ca etnicii ucraineni din țară să fie folosiți pentru atingerea obiectivelor politice ale Rusiei. Oficialul a subliniat că este esențial să protejeze comunitatea ucraineană de orice influențe externe care ar putea submina suveranitatea și stabilitatea Republicii Moldova. Rohovei a explicat că, în
Igor Coman, fost șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, a fost audiat în cadrul dosarului privind fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. În fața procurorilor, Coman a declarat că nu a primit nicio indicație din partea lui Plahotniuc în legătură cu activitatea SIS și că nu există dovezi care
Doina Nistor: Economia Moldovei a depășit pragul fragilității și intră într-o fază de creștere # Democracy.md
Economia Republicii Moldova a trecut pragul fragilității și a intrat într-o fază de reziliență și creștere. După ani marcați de crize suprapuse, pandemie, război, inflație și șocuri energetice, economia noastră arată semne clare de redresare și stabilizare. Declarațiile au fost făcute de viceprim-ministra în exercițiu, Doina Nistor, ministră a Dezvoltării Economice și Digitalizării, care a
Centrul Cultural Rus din Chișinău va fi închis: autoritățile moldovene anunță pașii procedurali # Democracy.md
Centrul Cultural Rus din Chișinău funcționează în continuare, deși autoritățile moldovene au decis închiderea sa. Ministrul Mihail Popșoi a precizat că toate materialele necesare pentru neprelungirea acordului interguvernamental sunt pregătite și urmează să fie prezentate Guvernului, aprobate de Parlament și semnate de președinte. Decizia de închidere a fost luată ca răspuns la incidente recente care
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat două decrete prin care a acordat distincții importante conducerii Poliției Naționale. Astfel, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a fost avansat în gradul special de chestor-șef, echivalent cu gradul de general în structurile militare. Această promovare a fost realizată în baza articolului 88 lit. j) din Constituție
Alexei Buzu, fost ministru al Muncii și Protecției Sociale, va prelua funcția de secretar general al Cancelariei de Stat în noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. În locul său, Natalia Plugaru, expertă în politici sociale, este propusă pentru conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. De asemenea, Gheorghe Hajder, actual secretar de stat, va deveni ministru
Primăria Chișinău, prin Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA), lansează un program dedicat tinerilor și migranților care doresc să transforme ideile în afaceri reale. Programul oferă finanțare de până la 250.000 lei pentru lansarea propriei afaceri și sprijin complet pe parcursul dezvoltării proiectului. Participanții vor beneficia de instruire, consultanță și mentorat oferite de experții CMDA,
Republica Moldova a participat recent la primul Forum OIV SCOPE dedicat vinificației, organizat la Dijon, Franța, de Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV). Evenimentul a reunit peste 150 de delegați din guverne, organizații interguvernamentale, mediul științific și sectorul vitivinicol global, având ca scop definirea priorităților strategice și a cadrului de cooperare internațională în domeniu.
În viitorul Cabinet de miniștri va fi păstrat numărul actual de ministere, a spus deputatul PAS Lilian Carp, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi". „Va fi același număr de ministere, asta se discută la etapa actuală, desigur că nu excludem o reformatare a numărului de ministere, dar mai târziu. La etapa actuală, va fi însă
Premierul desemnat al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat completarea echipei guvernamentale prin propunerea a trei noi candidați pentru funcții cheie. Astfel, Natalia Plugaru este propusă pentru conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Gheorghe Hajder pentru funcția de ministru al Mediului, iar Alexei Buzu pentru funcția de Secretar General al Cancelariei de Stat. Munteanu a
Decretul prezidențial privind desemnarea lui Alexandru Munteanu, publicat în Monitorul Oficial # Democracy.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat și publicat în Monitorul Oficial decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de prim-ministru. Această decizie survine în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare și marchează începutul procesului oficial de constituire a noului Guvern. Publicarea decretului îi permite lui Munteanu să înceapă formal negocierile pentru
În urma negocierilor recente în Parlament, fracțiunea Partidului Nostru, condusă de Renato Usatîi, va prelua conducerea Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară. Totodată, formațiunea va deține funcția de vicepreședinte în Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Renato Usatîi a declarat că aceste comisii au fost repartizate între guvernare și opoziție, iar Partidul Nostru
Vicepremierul în exercițiu și ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, a declarat că nu exclude posibilitatea de a face parte din componența viitorului Guvern al Republicii Moldova. În cadrul emisiunii „În Context" de la Moldova 1, difuzată pe 27 octombrie 2025, Popșoi a afirmat: „Nu exclud un asemenea scenariu". Declarația sa vine în contextul în care
Președintele american Joe Biden a declarat că Statele Unite traversează „zile întunecate" din cauza politicilor și deciziilor luate în timpul administrației conduse de Donald Trump. Într-un discurs rostit la Boston, Biden a criticat fostul președinte pentru modul în care ar fi subminat instituțiile democratice, separația puterilor și independența justiției. El a acuzat administrația anterioară că
O judecătoare a semnalat riscuri serioase în legătură cu ideea de a supune avocaţii unei evaluări de integritate similare celei aplicate judecătorilor şi procurorilor. În opinia ei, profesia de avocat trebuie să rămână autonomă şi independentă, iar extinderea vetting-ului ar putea afecta dreptul la apărare şi principiile statului de drept. Din declaraţiile sale reiese că
Preşedintele Igor Grosu a declarat că, în pofida multiplelor provocări politice, geopolitice şi de securitate, guvernarea a reuşit să menţină sprijinul public pentru parcursul european al Republica Moldova. Într-o emisiune televizată, Grosu a remarcat că rezultatului recentelor alegeri parlamentare ar trebui să i se acorde o privire de ansamblu, ţinând cont de contextul complicat: „Nu
Primarii și autoritățile locale sunt parteneri esențiali ai Guvernului în implementarea politicilor publice și valorificarea oportunităților oferite de Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, în cadrul consultărilor cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova. Alexandru Munteanu a precizat că discuțiile au vizat reforma administrației publice locale,
Republica Moldova și-a „învățat lecțiile" de la referendumul de anul trecut privind intervenția rusească în procesele electorale, spune președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru a nu repeta aceleași greșeli la alegerile parlamentare din acest an. Ea a spus că este foarte recunoscătoare României și instituțiilor românești care „au ajutat enorm" R.Moldova, inclusiv pentru consolidarea securității
Rotație sau instabilitate? Inițiativa lui Usatîi ar putea schimba regulile jocului politic # Democracy.md
Renato Usatîi: Pentru ca cetățenii să cunoască mai mulți profesioniști din echipa Partidului Nostru, vom introduce mecanismul de rotație a deputaților! Partidul Nostru anunță o inițiativă fără precedent în politica moldovenească – introducerea unui mecanism de rotație a deputaților, pentru ca cetățenii să cunoască mai mulți profesioniști din echipa formațiunii. „Partidul Nostru a obținut în
Locuitorii din Dobrogea vor avea o nouă zonă de agrement, cu sprijinul Primăriei Chișinău # Democracy.md
Primăria Chișinău continuă să susțină inițiativele locuitorilor din suburbii pentru dezvoltarea infrastructurii. În satul Dobrogea, parte a suburbiei Sîngera, au început lucrările de amenajare a unei zone de odihnă și sport pentru locatarii blocurilor din cartierul rezidențial de pe strada Decebal. Proiectul se desfășoară în cad
În aceste momente, are loc ședința de lucru a președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cu șefii de fracțiuni parlamentare. Potrivit autorităților, se discută despre alegerea vicepreședinților, a Biroului permanent al Parlamentului, precum și despre componența numerică și nominală a comisiilor permanente, transmite democracy.md cu referire la Știri.md. Potrivit imaginii publicate pe rețelele sociale, la întrevedere participă: Partidul […] Articolul Grosu, în dialog cu șefii de fracțiuni parlamentare. Despre ce discută apare prima dată în DemocracyMD.
Preşedinta: Dacă nu acţionăm acum împotriva manipulărilor online, viitoarele alegeri vor fi compromise # Democracy.md
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează că instrumentele existente pentru a combate manipularea şi dezinformarea online sunt insuficiente. În opinia sa, reglementarea actuală a platformelor sociale este lacunară, ceea ce crează vulnerabilităţi majore pentru democraţie şi procesele electorale. „Noi vedem cum audio-vizualul este foarte reglementat, iar online-ul nu este reglementat deloc”, a declarat Sandu, subliniind […] Articolul Preşedinta: Dacă nu acţionăm acum împotriva manipulărilor online, viitoarele alegeri vor fi compromise apare prima dată în DemocracyMD.
Lansarea unei platforme pentru implicarea directă a cetățenilor în dezvoltarea orașului # Democracy.md
Ion Ceban a anunțat că Primăria Chișinău își propune să lanseze o platformă prin care orice cetățean care dorește să realizeze un proiect municipal din proprie inițiativă să poată beneficia de suportul necesar al administrației locale. „Salutăm implicarea civică a fiecărui cetățean și chiar sunt mândru pentru cei care reușesc să-și transforme ideile în proiecte […] Articolul Lansarea unei platforme pentru implicarea directă a cetățenilor în dezvoltarea orașului apare prima dată în DemocracyMD.
Primarul Capitalei, un actor esențial în luarea deciziilor guvernamentale, spune Ion Ceban # Democracy.md
Ion Ceban a declarat că este firesc ca Primarul General al Capitalei, care reprezintă aproape jumătate din populația țării și contribuie decisiv la bugetul de stat, să fie parte a Guvernului. El a subliniat că această implicare nu este doar o formalitate, ci un mecanism esențial pentru coordonarea eficientă a politicilor publice și pentru asigurarea […] Articolul Primarul Capitalei, un actor esențial în luarea deciziilor guvernamentale, spune Ion Ceban apare prima dată în DemocracyMD.
Petkov denunță salarii și onorarii uriașe la „Apă-Canal Bălți”, în detrimentul locuitorilor # Democracy.md
Conform unei decizii unilaterale a conducerii întreprinderii „Apă-Canal Bălți”, începând cu 1 octombrie, locuitorii orașului Bălți sunt obligați să plătească câte 2,5 lei pentru fiecare chitanță la achitarea facturilor. Această decizie a stârnit indignarea primarului municipiului Bălți, Alexandr Petkov, care a considerat acest pas drept „furt deschis”. „Începând cu 1 octombrie, „afaceriștii” din conducerea temporară […] Articolul Petkov denunță salarii și onorarii uriașe la „Apă-Canal Bălți”, în detrimentul locuitorilor apare prima dată în DemocracyMD.
Ion Ceban a declarat că numirile în funcții nu trebuie făcute de fațadă și nici coordonate din umbră, subliniind că Republica Moldova are nevoie de profesioniști, nu de membri de partid puși doar ca să fie la număr. El a atras atenția că, în loc de rezultate concrete, țara se confruntă cu rotația constantă a […] Articolul Oamenii așteaptă proiecte, salarii și pensii decente, nu promisiuni goale apare prima dată în DemocracyMD.
Viceprimarul capitalei și deputatul Blocului ALTERNATIVA, Olga Ursu, participă astăzi la întrevederea primarilor din țară cu candidatul desemnat la funcția de prim-ministru. Olga Ursu a subliniat că autoritatea centrală trebuie să înțeleagă că primarii nu au nevoie să fie controlați sau „încordați” politic. Oficialul a afirmat că este necesară eliminarea barierelor birocratice, a presiunilor și […] Articolul Întâlnire cu candidatul la premier: Dezvoltarea localităților, pe agenda discuțiilor apare prima dată în DemocracyMD.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că autoritățile pregătesc un nou set de propuneri privind procesul de reintegrare a țării, care va fi prezentat public în perioada următoare. Potrivit lui, noua abordare este „mult mai clară și structurată” decât precedentele și vizează o evaluare realistă a costurilor și etapelor necesare. „Reintegrarea presupune costuri, iar aceste […] Articolul Igor Grosu: Reintegrarea țării necesită o abordare nouă și sprijin internațional apare prima dată în DemocracyMD.
Fostul președinte american Donald Trump a declarat că intenționează să rezolve rapid criza dintre Afganistan și Pakistan, în contextul tensiunilor tot mai mari de la granița dintre cele două țări. Trump a afirmat că are încredere în liderii ambelor state și că este pregătit să intervină pentru a facilita dialogul și restabilirea păcii în regiune. […] Articolul Trump: Conflictul Afganistan-Pakistan – o rezolvare iminentă apare prima dată în DemocracyMD.
Întrevedere Maia Sandu – Nicușor Dan: parteneriat strategic și proiecte comune pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită la București, unde a avut o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale și implementarea unor proiecte comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Cei doi oficiali au reafirmat angajamentul pentru aprofundarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și […] Articolul Întrevedere Maia Sandu – Nicușor Dan: parteneriat strategic și proiecte comune pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului apare prima dată în DemocracyMD.
Anatolie Nosatîi: România rămâne principalul partener strategic al Moldovei în domeniul apărării # Democracy.md
Ministrul în exercițiu al Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, a declarat că România rămâne principalul partener strategic al țării în domeniul apărării. Aceasta subliniază angajamentul autorităților moldovenești pentru aprofundarea colaborării bilaterale în domeniul securității și apărării. Colaborarea dintre România și Republica Moldova se bazează pe proiecte comune și valori militare și democratice împărtășite. România […] Articolul Anatolie Nosatîi: România rămâne principalul partener strategic al Moldovei în domeniul apărării apare prima dată în DemocracyMD.
Trump și Anwar Ibrahim semnează un acord comercial strategic pentru accesul SUA la minerale rare # Democracy.md
Președintele american Donald Trump și prim-ministrul malaezian Anwar Ibrahim au semnat la Kuala Lumpur un acord comercial semnificativ, axat pe accesul Statelor Unite la minerale rare esențiale pentru industria tehnologică și militară. Acest acord survine în contextul în care China a impus restricții asupra exporturilor de minerale rare, iar SUA caută alternative pentru a-și securiza […] Articolul Trump și Anwar Ibrahim semnează un acord comercial strategic pentru accesul SUA la minerale rare apare prima dată în DemocracyMD.
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că Rusia deţine „un mare avantaj” faţă de Occident şi în special faţă de Europa, pentru că este „pregătită să lupte în timp de război”, în timp ce Occidentul rămâne mai vulnerabil.El a avertizat că războiul dus de Rusia în Ucraina riscă să devină „permanent şi veşnic” dacă nu […] Articolul Donald Tusk avertizează: Rusia are un mare avantaj faţă de Occident apare prima dată în DemocracyMD.
Maia Sandu: Procesul de aderare al Republicii Moldova la UE, blocat din cauza Ungariei # Democracy.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că procesul de aderare al țării la Uniunea Europeană este momentan blocat din cauza opoziției Ungaria. Potrivit ei, autoritățile de la Chișinău sunt pregătite să înceapă următoarea etapă a negocierilor, însă avansarea este împiedicată deoarece Ungaria blochează progresul și pentru Ucraina — ceea ce afectează și parcursul Moldovei. […] Articolul Maia Sandu: Procesul de aderare al Republicii Moldova la UE, blocat din cauza Ungariei apare prima dată în DemocracyMD.
Chișinău — Potrivit declarațiilor ministrului Apărării în exercițiu, Anatolie Nosatîi, Republica Moldova va primi în anul 2026 al doilea radar modern de monitorizare a spațiului aerian, achiziționat cu sprijinul financiar al Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Echipamentul de supraveghere va fi livrat în prima jumătate a anului 2026 şi va fi integrat […] Articolul Moldova primeşte în 2026 al doilea radar de supraveghere aeriană donat de UE apare prima dată în DemocracyMD.
Washington – Reprezentanţii economici ai Statele Unite şi ai Republica Populară Chineză au convenit asupra unui consens preliminar în cadrul rundei recente de negocieri comerciale, ceea ce deschide calea spre finalizarea unui acord bilateral. Discuţiile au avut loc la Kuala Lumpur, în marja summit-ului ASEAN, între delegaţii americane şi chineze. Din partea americană au participat secretarul Trezoreriei […] Articolul SUA și China ajung la un consens preliminar în negocierile comerciale apare prima dată în DemocracyMD.
Kremlinul respinge ideea unei întâlniri anulate între Putin şi Trump: „Procesul necesită pregătire amplă” # Democracy.md
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu se poate vorbi despre o eventuală anulare a întâlnirii dintre președintele rus Vladimir Putin și fostul lider american Donald Trump. El a subliniat că o asemenea reuniune necesită o pregătire temeinică și nu poate fi organizată doar „de dragul întâlnirii”. Peskov a explicat că […] Articolul Kremlinul respinge ideea unei întâlniri anulate între Putin şi Trump: „Procesul necesită pregătire amplă” apare prima dată în DemocracyMD.
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a subliniat importanța educației financiare ca investiție esențială pentru viitorul economic al țării. În cadrul ceremoniei de înmânare a certificatelor și premiilor participanților la „Tabăra de educație financiară”, Dragu a evidențiat că implicarea a peste 400 de tineri în acest program reflectă interesul lor pentru cunoaștere și responsabilitate […] Articolul Anca Dragu: Educația financiară, o investiție în viitorul Moldovei apare prima dată în DemocracyMD.
Curtea de Apel Chișinău a confirmat victoria fostului ministru al Apărării al Republicii Moldova, Anatol Șalaru, în procesul intentat de liderul AUR din România, George Simion. Instanța a menținut decizia Judecătoriei Chișinău din 9 aprilie 2025, prin care a fost respinsă cererea lui Simion de dezmințire a unor informații și de încasare a prejudiciului moral […] Articolul Instanța menține decizia de respingere a cererii lui Simion împotriva lui Șalaru apare prima dată în DemocracyMD.
Diplomația moldovenească se extinde: noi ambasade și consulate în India, SUA și Italia # Democracy.md
Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Mihai Popșoi, a declarat că extinderea prezenței diplomatice a Republicii Moldova a fost unul dintre pilonii principali ai mandatului său. În cadrul unei conferințe de presă, el a menționat deschiderea unor ambasade în India și Astana, precum și a consulatului general în Chicago și Sacramento. De asemenea, a fost […] Articolul Diplomația moldovenească se extinde: noi ambasade și consulate în India, SUA și Italia apare prima dată în DemocracyMD.
PSRM anunță inițiative legislative importante în contextul unui Legislativ cu mandat neclar # Democracy.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat că formațiunea pregătește un set de proiecte de lege cu impact major, în timp ce mandatul actualului legislativ rămâne incert. Potrivit acestuia, socialiștii intenționează să înainteze legislație ce vizează domenii cheie, dar constată că lipsa clarității privind durata mandatului Parlamentului afectează procesul decizional. Dodon afirmă că atunci când un […] Articolul PSRM anunță inițiative legislative importante în contextul unui Legislativ cu mandat neclar apare prima dată în DemocracyMD.
Franța a salutat rolul activ al Republicii Moldova la Conferința internațională privind diplomația feministă, desfășurată recent la Paris. Evenimentul a reunit reprezentanți ai guvernelor, organizațiilor internaționale și societății civile, având drept scop promovarea egalității de gen și consolidarea rolului femeilor în procesele decizionale la nivel global. În cadrul reuniunii, delegația Republicii Moldova a prezentat progresele […] Articolul Franța salută angajamentul Moldovei la conferința privind diplomația feministă apare prima dată în DemocracyMD.
Primul zbor low-cost de pe Aeroportul Internațional Mărculești ar putea fi lansat peste aproximativ un an. Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Infrastructurii, Vladimir Bolea, care a precizat că lucrările de modernizare a aeroportului sunt în plină desfășurare. Potrivit ministrului, autoritățile au demarat un amplu proces de reabilitare a […] Articolul Vladimir Bolea: „Primul zbor low-cost de la Mărculești se va realiza peste un an” apare prima dată în DemocracyMD.
Investiții record în infrastructură: MIDR a alocat peste 5 miliarde de lei în ultimii patru ani # Democracy.md
În perioada 2022–2024, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) al Republicii Moldova a înregistrat investiții record în infrastructură, depășind 5 miliarde de lei. Aceste fonduri au fost alocate prin programe naționale precum „Satul European” și „Drumuri Bune”, susținute de asistență externă și parteneriate internaționale. Printre realizările semnificative se numără reabilitarea și modernizarea a sute de […] Articolul Investiții record în infrastructură: MIDR a alocat peste 5 miliarde de lei în ultimii patru ani apare prima dată în DemocracyMD.
