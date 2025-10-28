Doina Nistor: Economia Moldovei a depășit pragul fragilității și intră într-o fază de creștere

11:40

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni la Londra cu lideri ai ţărilor membre ale „Coaliţiei de Vo-ință” într-o reuniune dedicată consolidării sprijinului în favoarea Ucrainei. Printre principalele teme de dezbatere se numără eliminarea petrolului şi gazului rusesc de pe piaţa mondială, utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru a susţine Kievul şi livrarea de rachete cu […] Articolul Volodimir Zelenski se deplasează la Londra pentru reuniunea „Coaliţiei de Vo-ință” apare prima dată în DemocracyMD.