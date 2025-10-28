Fermierii, trădați din nou! Ministrul Agriculturii desemnat fără consultări
28 octombrie 2025
Fermierii sunt nemulțumiți de lipsa consultării privind noul ministru al Agriculturii. „Ramura e în criză și nu mai poate aștepta” Președintele Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Bădăru, a criticat modul în care a fost desemnat noul ministru al Agriculturii, Ludmila Catlabuga care și -am neținut portofoliul. „Supărarea fermierilor este că persoana ministrului Agriculturii nu a fost […] Articolul Fermierii, trădați din nou! Ministrul Agriculturii desemnat fără consultări apare prima dată în Bani.md.
• • •
Fermierii sunt nemulțumiți de lipsa consultării privind noul ministru al Agriculturii. „Ramura e în criză și nu mai poate aștepta" Președintele Asociației „Forța Fermierilor", Alexandru Bădăru, a criticat modul în care a fost desemnat noul ministru al Agriculturii, Ludmila Catlabuga care și -am neținut portofoliul. „Supărarea fermierilor este că persoana ministrului Agriculturii nu a fost […]
Guvernul Munteanu promite o resetare economică de 4 miliarde de euro și 25 000 de afaceri sprijinite # Bani.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu și-a structurat programul de guvernare „UE, Pace, Dezvoltare” pe un mesaj de relansare economică după șocurile ultimilor ani. Acesta mizează pe investiții, creșterea exporturilor și consolidarea mediului de afaceri autohton. Documentul subliniază că Republica Moldova are „datoria și capacitatea de a-și reconstrui potențialul de creștere”, orientând toate politicile spre integrarea economică […] Articolul Guvernul Munteanu promite o resetare economică de 4 miliarde de euro și 25 000 de afaceri sprijinite apare prima dată în Bani.md.
Scandal la vamă! Româno-moldovenii cu domicilii „fantomă”, lăsați fără acte și fără drept de circulație # Bani.md
Sute de persoane cu dublă cetățenie româno–moldovenească au rămas fără buletine după ce documentele au fost oprite la vamă. Fie că treceau vama din România în Republica Moldova, fie invers, în cazul a 870 de cetățeni actele de identitate preluate de poliția de frontieră. Principalul motiv a fost domiciliul fictiv din România, scrie 24iasi.ro. Astfel, în cazul cetățenilor moldoveni […] Articolul Scandal la vamă! Româno-moldovenii cu domicilii „fantomă”, lăsați fără acte și fără drept de circulație apare prima dată în Bani.md.
Tranzacții 7 zile din 7. Bursa Română de Mărfuri extinde programul Pieței SPOT a gazelor naturale # Bani.md
Bursa Română de Mărfuri, prin filiala sa din Republica Moldova – BRM EST, anunță că, începând cu 1 noiembrie 2025, piața SPOT a gazelor naturale va funcționa zilnic, inclusiv în weekend. Măsura vine ca răspuns la solicitările companiilor active pe piața angro și în contextul acordului de colaborare semnat cu Vestmoldtransgaz, operatorul sistemului de transport […] Articolul Tranzacții 7 zile din 7. Bursa Română de Mărfuri extinde programul Pieței SPOT a gazelor naturale apare prima dată în Bani.md.
Potrivit scenariilor elaborate de Ministerul Economiei împreună cu experții Băncii Mondiale, Produsul Intern Brut al Republicii Moldova ar putea crește în medie cu 4,7% anual până în anul 2030, a declarat ministra în exercițiu a Economiei, Doina Nistor în cadrul unei conferințe de presă. Întrebată despre prognoza cu privire la dublarea PIB-ului, ministra a explicat […] Articolul „Depinde de noi” – noua formulă economică a Doinei Nistor pentru dublarea PIB-ului apare prima dată în Bani.md.
Ministra în exercițiu a Economiei, Doina Nistor, a lăsat să se înțeleagă că ar putea prelua o nouă funcție publică după plecarea din actualul Guvern. Întrebată, în cadrul unei conferințe de presă, dacă va merge la „Moldova Proiect”, Nistor a răspuns scurt, dar sugestiv: „Ducem discuții și vedem. Vedem și discutăm”. Nistor a menționat că […] Articolul Mutare-surpriză în Guvern! Doina Nistor ar putea conduce „Moldova Proiect” apare prima dată în Bani.md.
Gigantul energetic rus Lukoil a anunțat că își va vinde activele internaționale, după ce Statele Unite au introdus sancțiuni dure împotriva companiei și a subsidiarelor sale, în cadrul unui nou pachet menit să forțeze Kremlinul să oprească războiul din Ucraina, scrie Politico. Potrivit unui comunicat oficial emis luni seara, compania cu sediul la Moscova a […] Articolul Lukoil, pusă la zid de Trump: gigantul rus își vinde totul și fuge din Europa apare prima dată în Bani.md.
„Banii lui Putin” dezbină Europa: Belgia refuză, iar UE inventează un plan de urgență pentru Ucraina # Bani.md
După eșecul negocierilor de la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, liderii europeni au început să elaboreze un mecanism alternativ de sprijin financiar pentru Ucraina, relatează Politico, citând trei diplomați ai Uniunii Europene. Potrivit publicației, Comisia Europeană pregătește un document care va permite statelor membre să emită datorii comune în valoare de zeci de miliarde […] Articolul „Banii lui Putin” dezbină Europa: Belgia refuză, iar UE inventează un plan de urgență pentru Ucraina apare prima dată în Bani.md.
Statele Unite cresc presiunea asupra Ungariei pentru a înceta importurile de petrol din Rusia, potrivit unei analize publicate de Bloomberg. Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a respins argumentul Budapestei potrivit căruia lipsa accesului la mare ar obliga țara să depindă în continuare de țițeiul rusesc. Oficialul american a declarat că Washingtonul este pregătit să […] Articolul SUA presează Budapesta: E timpul ca Ungaria să renunțe la petrolul lui Putin apare prima dată în Bani.md.
După reluarea exporturilor de fier vechi, Ucraina explică: relațiile sunt doar cu Chișinăul, nu cu Tiraspolul # Bani.md
Ucraina nu are și nu va avea relații economice cu regiunea transnistreană, care nu este recunoscută ca subiect al dreptului internațional. Declarația aparține ambasadorului Ucrainei la Chișinău, Paul Rahovei, într-un interviu acordat pentru Newsmaker.md, în contextul reluării exportului ucrainean de fier vechi către uzina metalurgică de la Rîbnița în vara anului 2025. „Ucraina nu are […] Articolul După reluarea exporturilor de fier vechi, Ucraina explică: relațiile sunt doar cu Chișinăul, nu cu Tiraspolul apare prima dată în Bani.md.
Ministra în exercițiu a Finanțelor, Victoria Belous, a anunțat că își va continua activitatea în Parlamentul Republicii Moldova, după ce nu s-a regăsit în lista noului Cabinet propus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. „Îmi voi continua activitatea în Parlamentul Republicii Moldova, în calitate de deputată”, a declarat Belous pentru BANI.MD, întrebată ce va face mai […] Articolul Rămâne în joc, dar într-un alt rol! Decizia Victoriei Belous șefa de la Finanțe apare prima dată în Bani.md.
SUA sancționează Rusia, Moldova plătește mai mult! Benzina și motorina cresc pentru a patra zi consecutiv # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noi creșteri ale prețurilor la carburanți pentru ziua de marți, 28 octombrie 2025. Potrivit datelor publicate, benzina cu cifra octanică 95 se va scumpi cu 10 bani, la 22,58 lei/litru, iar motorina va costa 19,40 lei/litru, cu 14 bani. Scumpirile vin în contextul în care cotațiile […] Articolul SUA sancționează Rusia, Moldova plătește mai mult! Benzina și motorina cresc pentru a patra zi consecutiv apare prima dată în Bani.md.
După sancțiunile impuse săptămâna trecută de SUA gigantului rus Lukoil, viitorul rafinăriei Petrotel din Ploiești și al rețelei de peste 300 de benzinării din România devine tot mai incert (asigură 50% din necesarul de motorină a Republicii Moldova n.a). Termenul-limită impus de Washington pentru încheierea tranzacțiilor este 21 noiembrie, iar o vânzare rapidă se anunță […] Articolul Ce se întâmplă cu rafinăria care alimentează jumătate din motorina Moldovei apare prima dată în Bani.md.
În partea de vest a oraşului, în sectorul Buiucani, se află Grădina Publică „Alunelul”, care se întinde pe 11 hectare, fondată în anul 1958 pe locul unui cimitir evreiesc, o parte a căruia a fost pur şi simplu demolat, iar o parte dintre rămăşiţele pământești au fost mutate în noul cimitir, situat mai sus de […] Articolul Grădina Publică „Alunelul” – spațiul verde renovat cu ajutorul României apare prima dată în Bani.md.
Scumpirea îngrășămintelor NPK lovește din nou fermierii moldoveni, potrivit unei analize semnate de economistul Iurie Rija. După doi ani de stabilitate relativă, piața îngrășămintelor complexe de tip NPK (azot–fosfor–potasiu) se confruntă din nou cu o creștere accentuată a prețurilor. Conform datelor Băncii Mondiale, indicele global al prețurilor la îngrășăminte a crescut cu aproximativ 15% în […] Articolul Îngrășămintele devin lux! Importurile s-au prăbușit cu 33%, fermierii reduc dozele apare prima dată în Bani.md.
Ofițerii Direcției generale antifraudă sub conducerea PCCOCS, cu suportul luptătorilor BPDS „Fulger”, au efectuat o amplă operațiune de documentare a unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, care ar fi cauzat prejudicii de peste 6 milioane de lei bugetului public național. Potrivit informațiilor preliminare, au fost desfășurate 12 percheziții la contribuabili care oferă […] Articolul Mafia cetățeniilor – firmă din Chișinău, prinsă cu 6 milioane lei nedeclarate apare prima dată în Bani.md.
Munteanu scoate așii din mânecă! Ambasador la Reintegrare, expert OECD la Economie, economist de carieră la Finanțe # Bani.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat luni, printr-o postare pe rețelele sociale, noi candidaturi pentru viitorul Cabinet de miniștri, subliniind că echipa guvernamentală se completează cu „profesioniști dedicați, cu o vastă experiență în domeniile lor de activitate”. Astfel, Valeriu Chiveri, diplomat de carieră și fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina (2021–2025), este propus pentru […] Articolul Munteanu scoate așii din mânecă! Ambasador la Reintegrare, expert OECD la Economie, economist de carieră la Finanțe apare prima dată în Bani.md.
Puterea reală a sancțiunilor impuse de Statele Unite asupra sectorului petrolier rus constă în flexibilitatea și adaptabilitatea acestora, notează agenția Bloomberg. Washingtonul are posibilitatea de a ajusta nivelul de presiune – fie de a-l intensifica, fie de a-l relaxa – în funcție de reacțiile piețelor și de comportamentul Kremlinului. Potrivit publicației, administrația americană va monitoriza […] Articolul SUA joacă cu nervii Moscovei: sancțiuni flexibile, lovituri precise apare prima dată în Bani.md.
Escrocherie de 1 miliard de dolari: Ucraina a căzut în capcana unui magazin de arme din Arizona # Bani.md
Un mic magazin de arme din Arizona a reușit mai întâi să obțină, iar apoi să rateze complet, un contract uriaș de 1 miliard de dolari cu Ucraina, scrie The Financial Times. Povestea firmei OTL Firearms, relatată de publicația britanică, ilustrează una dintre cele mai bizare și costisitoare erori din lanțurile de aprovizionare cu armament […] Articolul Escrocherie de 1 miliard de dolari: Ucraina a căzut în capcana unui magazin de arme din Arizona apare prima dată în Bani.md.
Guvernele regionale din Germania solicită atenuarea interdicției impuse de Uniunea Europeană privind producerea și utilizarea motoarelor cu ardere internă începând cu anul 2035. Potrivit publicației Der Spiegel, premierii celor 16 landuri germane au adoptat o rezoluție comună la conferința de la Mainz, în care avertizează că o interdicție totală, aplicată fără perioadă de tranziție, ar […] Articolul Bruxelles vrea interdicție, Berlinul vrea răgaz: începe războiul motoarelor apare prima dată în Bani.md.
„Lukoil” își ascunde imperiul la Geneva: subsidiara Litasco continuă să funcționeze sub umbrela elvețiană # Bani.md
Subsidiara companiei ruse „Lukoil”, Litasco, fondată în anul 2000 și cu sediul la Geneva, își continuă activitatea în Elveția, în ciuda sancțiunilor impuse recent de Statele Unite asupra grupului energetic rus. Potrivit publicației Neue Zürcher Zeitung (NZZ), firma a funcționat ani la rând în discreție, iar informațiile privind rezultatele sale financiare rămân necunoscute. Conform raportului […] Articolul „Lukoil” își ascunde imperiul la Geneva: subsidiara Litasco continuă să funcționeze sub umbrela elvețiană apare prima dată în Bani.md.
Primele consultări ale lui Alexandru Munteanu: 100 de antreprenori, zeci de propuneri concrete # Bani.md
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat că a început consultările publice pentru elaborarea programului de guvernare. Prima rundă de discuții a avut loc cu aproximativ 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova. Potrivit lui Munteanu, scopul acestor întâlniri este de a identifica provocările și prioritățile […] Articolul Primele consultări ale lui Alexandru Munteanu: 100 de antreprenori, zeci de propuneri concrete apare prima dată în Bani.md.
BNM majorează contribuțiile băncilor: aproape 117 milioane lei pentru stabilitatea sistemului financiar # Bani.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat cuantumul contribuțiilor pe care băncile licențiate le vor plăti în anul 2026 la fondul de rezoluție bancară, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 74/2020 privind modul de calcul și de plată a acestor contribuții. Potrivit BNM, suma totală stabilită pentru întregul sistem bancar este de 116,98 milioane lei. […] Articolul BNM majorează contribuțiile băncilor: aproape 117 milioane lei pentru stabilitatea sistemului financiar apare prima dată în Bani.md.
Carrefour, unul dintre cei mai mari retaileri din Europa, plănuiește să vândă toate supermarketurile pe care le deține în România, potrivit informațiilor publicate de Economedia. Compania franceză a mandatat deja banca BNP Paribas să găsească potențiali cumpărători, în cadrul unei reevaluări strategice la nivel de grup. Decizia vine după ce retailerul a început deja să-și […] Articolul Carrefour își face bagajele din România. Gigantul francez vinde tot și pleacă apare prima dată în Bani.md.
Sancțiunile impuse de Statele Unite companiei petroliere ruse NIS, controlată de Gazprom Neft, au blocat livrarea unui transport crucial de țiței către Serbia, punând în pericol funcționarea unicei rafinării a țării, situată la Pancevo, relatează Reuters. Potrivit surselor din industrie, Serbia mai are doar câteva zile până la epuizarea stocurilor de țiței, iar rafinăria – […] Articolul Robinetul cu țiței s-a închis! Serbia, la un pas de colaps energetic după sancțiunile SUA apare prima dată în Bani.md.
Vameșii lucrează mai eficient: timpii de trecere la frontiera cu Moldova s-au redus cu 50% # Bani.md
Timpii de așteptare în punctele de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova s-au redus la jumătate pe parcursul acestui an, a declarat președintele Nicușor Dan, citat de News.ro. Oficialul a precizat că monitorizează evoluția traficului la frontieră și primește rapoarte periodice privind fluxurile de pasageri și mărfuri. „Față de începutul lui 2025, suntem […] Articolul Vameșii lucrează mai eficient: timpii de trecere la frontiera cu Moldova s-au redus cu 50% apare prima dată în Bani.md.
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a atins pragul de 5 milioane de pasageri procesați în anul 2025. Evenimentul simbolizează creșterea constantă a traficului aerian și consolidarea poziției capitalei Republicii Moldova ca important nod de conexiune regională. „Atingerea pragului de 5 milioane de pasageri nu este doar o realizare statistică, ci o bornă care arată […] Articolul Record la Aeroportul Chișinău: 5 milioane de pasageri, dintre care un sfert – ucraineni apare prima dată în Bani.md.
Grosu liniștește economiștii: Deficitul bugetar e ok. Mai grav e că nu avem capacitate de a valorifica fondurile # Bani.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că deficitul bugetar al Republicii Moldova nu reprezintă un motiv de alarmă, comparativ cu alte state din regiune. În cadrul emisiunii „Realitatea te privește” la postul Rlive, oficialul a declarat că nivelul actual al deficitului și al datoriei publice este „ok”, însă problema majoră constă în capacitatea administrației de a […] Articolul Grosu liniștește economiștii: Deficitul bugetar e ok. Mai grav e că nu avem capacitate de a valorifica fondurile apare prima dată în Bani.md.
Panică la Kremlin: Putin l-a trimis la Washington pe „negociatorul de serviciu” să repare relația cu Trump # Bani.md
După virajul brusc al președintelui american Donald Trump, care în această săptămână a impus sancțiuni împotriva „Rosneft” și „Lukoil” și a anulat summitul planificat cu Vladimir Putin la Budapesta, Kremlinul a reacționat rapid, trimițând în Statele Unite principalul său negociator pe dosarul ucrainean, potrivit CNN. Este vorba despre Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții […] Articolul Panică la Kremlin: Putin l-a trimis la Washington pe „negociatorul de serviciu” să repare relația cu Trump apare prima dată în Bani.md.
Sofia intervine pentru a menține în funcțiune rafinăria „Lukoil” – peste 200 de benzinării sunt în pericol # Bani.md
Autoritățile bulgare au anunțat un plan de urgență pentru menținerea aprovizionării cu produse petroliere, după ce Statele Unite au impus sancțiuni companiei ruse „Lukoil”, principalul furnizor de țiței al Bulgariei, scrie Reuters. „Lukoil” administrează cea mai mare rafinărie din țară, situată la Burgas, cu o capacitate de 190.000 de barili pe zi, și deține o […] Articolul Sofia intervine pentru a menține în funcțiune rafinăria „Lukoil” – peste 200 de benzinării sunt în pericol apare prima dată în Bani.md.
Experiența face diferența. Solicitările de plată MIA simplifică relația dintre afaceri și clienți # Bani.md
Solicitările de plată Mia sunt o soluție tehnologică simplă, dar extrem de eficientă și cu impact profund, datorită mecanismului unic de inițiere și confirmare. Și anume: comerciantul trimite clientului o solicitare de plată (RTP) pe numărul lui de telefon, iar acesta o aprobă direct din aplicația sa de banking. Fără link-uri, fără formulare, fără numerele cardului […] Articolul Experiența face diferența. Solicitările de plată MIA simplifică relația dintre afaceri și clienți apare prima dată în Bani.md.
107 ani de excelență în sprijinul businessului moldovenesc: Camera de Comerț și Industrie, aniversată la Chișinău # Bani.md
Astăzi, la 107 ani de la fondarea primei instituții camerale, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova continuă să fie vocea mediului de afaceri, un promotor al inovației, parteneriatului și progresului. La 24 octombrie 1918, prin Decretul Regelui Ferdinand I al României, a fost fondată prima Cameră de Comerț și Industrie la Chișinău — un act de mare […] Articolul 107 ani de excelență în sprijinul businessului moldovenesc: Camera de Comerț și Industrie, aniversată la Chișinău apare prima dată în Bani.md.
Banca americană JP Morgan menține o perspectivă optimistă asupra pieței aurului, estimând că prețul metalului prețios ar putea ajunge la o medie de 5.055 dolari/uncie în trimestrul IV 2026, potrivit unei note publicate joi de analiștii instituției, scrie REUTERS. Prognoza se bazează pe așteptări privind cererea solidă a investitorilor și achizițiile masive ale băncilor centrale, […] Articolul Aurul ar putea ajunge la 5 000 de dolari pe uncie până la finele lui 2026 – JP Morgan apare prima dată în Bani.md.
Francul elvețian a ajuns aproape de cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu față de euro. Analiștii cred că Banca Națională a Elveției ar trebui să intervină pentru a opri creșterea. După mai multe săptămâni de creștere constantă, francul elvețian a devenit tot mai căutat de investitorii care caută siguranță în fața tensiunilor economice și […] Articolul Panică pe piețele valutare: francul elvețian s-a întărit periculos apare prima dată în Bani.md.
Dezastru pe câmpurile Moldovei. Exporturile s-au prăbușit, iar deficitul a trecut de 200 milioane de dolari # Bani.md
Republica Moldova se confruntă cu un declin îngrijorător al sectorului agricol și agroalimentar, iar balanța comercială cu producția agricolă devine negativă pentru a doua oară în istoria țării. Concluziile au fost făcute de către Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, vineri, 24 octombrie 2025, în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav […] Articolul Dezastru pe câmpurile Moldovei. Exporturile s-au prăbușit, iar deficitul a trecut de 200 milioane de dolari apare prima dată în Bani.md.
Probleme mari: 55% dintre firme spun că nu mai fac față cererii scăzute și lipsei de muncitori # Bani.md
Managerii din principalele sectoare ale economiei Republicii Moldova anticipează o evoluție moderat pozitivă pentru trimestrul IV 2025, în special în industrie și construcții, dar și o relativă stabilitate pe piața muncii și în comerțul cu amănuntul, anunță Biroul Național de Statistică. Pentru trimestrul IV 2025, managerii din industria prelucrătoare se așteaptă la o creștere moderată […] Articolul Probleme mari: 55% dintre firme spun că nu mai fac față cererii scăzute și lipsei de muncitori apare prima dată în Bani.md.
Reduceri de 50% la tarifele Vestmoldtransgaz – ANRE extinde produsul „Ruta 1” până în aprilie 2026 # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis astăzi prelungirea aplicării produsului de transport „Ruta 1” – parte a Coridorului vertical de gaze – pentru o perioadă suplimentară de șase luni, din noiembrie 2025 până în aprilie 2026. Măsura include menținerea reducerii de 50% la tarifele de transport aplicate de SRL „Vestmoldtransgaz” la punctele […] Articolul Reduceri de 50% la tarifele Vestmoldtransgaz – ANRE extinde produsul „Ruta 1” până în aprilie 2026 apare prima dată în Bani.md.
Ministerul Infrastructurii dă din aripi! Mărculești devine aeroport funcțional într-un an – promisiunea lui Bolea # Bani.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că primul zbor comercial low-cost de pe Aeroportul Mărculești ar putea fi operat în decurs de un an, odată ce procesul de preluare a activelor de la Aeroportul Internațional Chișinău va fi finalizat. „Abia se finalizează procesul de primire-transmitere a bunurilor către Aeroportul Chișinău. Într-un an […] Articolul Ministerul Infrastructurii dă din aripi! Mărculești devine aeroport funcțional într-un an – promisiunea lui Bolea apare prima dată în Bani.md.
De la avion la gară mai repede decât vine bagajul – promisiunea lui Bolea pentru Paștele 2026 # Bani.md
Până de Paște 2026 ar putea fi lansată noua linie feroviară care va lega Aeroportul Internațional Chișinău de Gara Centrală, un proiect pe care îl consideră „de importanță strategică pentru mobilitatea urbană a capitalei”, a declarat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea într-o conferință de presă. „Trenul de la Aeroport la Gara Centrală are o relevanță foarte […] Articolul De la avion la gară mai repede decât vine bagajul – promisiunea lui Bolea pentru Paștele 2026 apare prima dată în Bani.md.
Bolea aruncă bomba: „Căile Ferate o duc bine”, dar restanțele la salarii încă apasă lucrătorii # Bani.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova (CFM) și-a redresat situația financiară după implementarea noilor politici și schimbarea echipei de management, iar restanțele la salrii s-au redus la 4 luni de la 9 cât erau în trecut. Potrivit ministrului, în luna februarie CFM avea încasări […] Articolul Bolea aruncă bomba: „Căile Ferate o duc bine”, dar restanțele la salarii încă apasă lucrătorii apare prima dată în Bani.md.
Trendul ieftinirilor s-a rupt: sancțiunile contra Rusiei aduc noi scumpiri la carburanți în Moldova # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că trendul descendent al prețurilor la carburanți, care s-a menținut aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt brusc ca urmare a impunerii unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora. Potrivit ANRE, cotațiile internaționale ale petrolului […] Articolul Trendul ieftinirilor s-a rupt: sancțiunile contra Rusiei aduc noi scumpiri la carburanți în Moldova apare prima dată în Bani.md.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat un decret de grațiere pentru Changpeng Zhao (CZ), fondatorul celei mai mari platforme de tranzacționare a criptomonedelor din lume – Binance, informează The Wall Street Journal, citând surse apropiate de Casa Albă. Documentul a fost semnat miercuri, 22 octombrie. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Leavitt, a […] Articolul Războiul cripto s-a terminat – Trump l-a grațiat pe fondatorul Binance apare prima dată în Bani.md.
O reducere chiar și modestă a exporturilor companiilor ruse Lukoil și Rosneft cu 5–10%, combinată cu o extindere a discounturilor la petrolul rusesc, ar putea costa bugetul Federației Ruse până la 120 miliarde de ruble pe lună (echivalentul a aproximativ 1,5 miliarde de dolari), estimează Vladimir Cernov, analist al companiei Freedom Finance Global. „Volumele exporturilor […] Articolul Scăderea exporturilor Lukoil și Rosneft ar putea costa Rusia 1,5 miliarde dolari pe lună apare prima dată în Bani.md.
Marile companii petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare, după ce Statele Unite au impus sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil – cele mai mari două companii petroliere ale Moscovei, relatează Reuters. Decizia Beijingului vine în același timp în care rafinăriile din India, cel mai mare cumpărător de petrol […] Articolul Lovitură dublă pentru Moscova: China și India opresc importurile de petrol rusesc apare prima dată în Bani.md.
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că sancțiunile impuse de către SUA companiei Lukoil nu pun în pericol aprovizionarea Republicii Moldova cu produse petroliere. Oficialul a precizat că nu există riscul ca țara să rămână fără benzină și motorină, iar ceilalți furnizori de pe piață sunt pregătiți să compenseze eventualele lipsuri de carburanți. „Situația dată […] Articolul Junghietu se spală pe mâini în cazul sancțiunilor Lukoil: Să se expună autoritățile apare prima dată în Bani.md.
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că sancțiunile impuse de către SUA companiei Lukoil nu pun în pericol aprovizionarea Republicii Moldova cu produse petroliere. Oficialul a precizat că nu există riscul ca țara să rămână fără benzină și motorină, iar ceilalți furnizori de pe piață sunt pregătiți să compenseze eventualele lipsuri de carburanți. „Situația dată […] Articolul Junghietu se spală pe mâini de cazul sancțiunilor Lukoil: Să se expună autoritățile apare prima dată în Bani.md.
După „bomba” lui Trump, ANRE a intrat în acțiune. A discutat cu Lukoil supraviețuirea pe piața moldovenească # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că analizează, împreună cu alte autorități de stat, modalitatea de aplicare și efectele sancțiunilor impuse de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, precum și impactul potențial al acestora asupra pieței produselor petroliere din Republica […] Articolul După „bomba” lui Trump, ANRE a intrat în acțiune. A discutat cu Lukoil supraviețuirea pe piața moldovenească apare prima dată în Bani.md.
În prezent nu există premize pentru a reduce tarifele la energia electrică. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei conferințe de presă. ”A fost ieftinire în perioada verii, acum intrăm în perioada de consum. ANRE probabil trebuie să se expună, dar premize de ajustare a tarifului nu ar fi. L […] Articolul Junghietu taie speranțele consumatorilor: Nu sunt premize pentru tarife mai mici apare prima dată în Bani.md.
Fum peste graniță! Moldova alimentează piața neagră din România cu aproape 1 din 5 pachete ilegale # Bani.md
Piața neagră a țigaretelor din România a coborât în septembrie la 9,6% din totalul consumului – cel mai scăzut nivel din ultimele luni – potrivit datelor companiei de cercetare Novel Research. Conform studiului, fenomenul de contrabandă s-a redus în aproape toate regiunile țării. Cea mai mare scădere a fost înregistrată în sud-vest, unde ponderea comerțului […] Articolul Fum peste graniță! Moldova alimentează piața neagră din România cu aproape 1 din 5 pachete ilegale apare prima dată în Bani.md.
