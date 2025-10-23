După „bomba” lui Trump, ANRE a intrat în acțiune. A discutat cu Lukoil supraviețuirea pe piața moldovenească

11:50

Drama „Cărturan” de Liviu Săndulescu este filmul din seria „CineMADE în România” difuzat în exclusivitate de RLIVE TV duminică seara, începând cu ora 22:00. Viața unui bărbat de 60 de ani care este dată peste cap când află că, din cauza unei boli incurabile despre care nu știa nimic, mai are de trăit foarte puțin. […] Articolul CineMADE in România: Drama „Cărturan” cu vestita Carmen Tănase, duminică la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.