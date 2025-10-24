Bolea aruncă bomba: „Căile Ferate o duc bine”, dar restanțele la salarii încă apasă lucrătorii

14:30

După colapsul piramidei financiare TUX din 7 octombrie, care a lăsat mii de moldoveni fără economii, escrocii din spatele platformei continuă să acționeze. Pe de Telegram al piramidei financiare au apărut două noi proiecte frauduloase — AM Engine și Dataras — prezentate ca „platforme de tranzacționare cantitativă”, dar care repetă exact structura piramidală TUX, care […] Articolul TUX nu a murit: escrocii revin cu două „platforme cantitative” și momeală în criptomonede apare prima dată în Bani.md.