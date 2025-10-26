SUA joacă cu nervii Moscovei: sancțiuni flexibile, lovituri precise
Bani.md, 26 octombrie 2025 08:40
Puterea reală a sancțiunilor impuse de Statele Unite asupra sectorului petrolier rus constă în flexibilitatea și adaptabilitatea acestora, notează agenția Bloomberg. Washingtonul are posibilitatea de a ajusta nivelul de presiune – fie de a-l intensifica, fie de a-l relaxa – în funcție de reacțiile piețelor și de comportamentul Kremlinului. Potrivit publicației, administrația americană va monitoriza […] Articolul SUA joacă cu nervii Moscovei: sancțiuni flexibile, lovituri precise apare prima dată în Bani.md.
• • •
Alte ştiri de Bani.md
Acum o oră
08:40
Puterea reală a sancțiunilor impuse de Statele Unite asupra sectorului petrolier rus constă în flexibilitatea și adaptabilitatea acestora, notează agenția Bloomberg. Washingtonul are posibilitatea de a ajusta nivelul de presiune – fie de a-l intensifica, fie de a-l relaxa – în funcție de reacțiile piețelor și de comportamentul Kremlinului. Potrivit publicației, administrația americană va monitoriza […] Articolul SUA joacă cu nervii Moscovei: sancțiuni flexibile, lovituri precise apare prima dată în Bani.md.
08:40
Escrocherie de 1 miliard de dolari: Ucraina a căzut în capcana unui magazin de arme din Arizona # Bani.md
Un mic magazin de arme din Arizona a reușit mai întâi să obțină, iar apoi să rateze complet, un contract uriaș de 1 miliard de dolari cu Ucraina, scrie The Financial Times. Povestea firmei OTL Firearms, relatată de publicația britanică, ilustrează una dintre cele mai bizare și costisitoare erori din lanțurile de aprovizionare cu armament […] Articolul Escrocherie de 1 miliard de dolari: Ucraina a căzut în capcana unui magazin de arme din Arizona apare prima dată în Bani.md.
08:30
Guvernele regionale din Germania solicită atenuarea interdicției impuse de Uniunea Europeană privind producerea și utilizarea motoarelor cu ardere internă începând cu anul 2035. Potrivit publicației Der Spiegel, premierii celor 16 landuri germane au adoptat o rezoluție comună la conferința de la Mainz, în care avertizează că o interdicție totală, aplicată fără perioadă de tranziție, ar […] Articolul Bruxelles vrea interdicție, Berlinul vrea răgaz: începe războiul motoarelor apare prima dată în Bani.md.
08:30
„Lukoil” își ascunde imperiul la Geneva: subsidiara Litasco continuă să funcționeze sub umbrela elvețiană # Bani.md
Subsidiara companiei ruse „Lukoil”, Litasco, fondată în anul 2000 și cu sediul la Geneva, își continuă activitatea în Elveția, în ciuda sancțiunilor impuse recent de Statele Unite asupra grupului energetic rus. Potrivit publicației Neue Zürcher Zeitung (NZZ), firma a funcționat ani la rând în discreție, iar informațiile privind rezultatele sale financiare rămân necunoscute. Conform raportului […] Articolul „Lukoil” își ascunde imperiul la Geneva: subsidiara Litasco continuă să funcționeze sub umbrela elvețiană apare prima dată în Bani.md.
08:20
Primele consultări ale lui Alexandru Munteanu: 100 de antreprenori, zeci de propuneri concrete # Bani.md
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat că a început consultările publice pentru elaborarea programului de guvernare. Prima rundă de discuții a avut loc cu aproximativ 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova. Potrivit lui Munteanu, scopul acestor întâlniri este de a identifica provocările și prioritățile […] Articolul Primele consultări ale lui Alexandru Munteanu: 100 de antreprenori, zeci de propuneri concrete apare prima dată în Bani.md.
Acum 24 ore
11:00
BNM majorează contribuțiile băncilor: aproape 117 milioane lei pentru stabilitatea sistemului financiar # Bani.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat cuantumul contribuțiilor pe care băncile licențiate le vor plăti în anul 2026 la fondul de rezoluție bancară, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 74/2020 privind modul de calcul și de plată a acestor contribuții. Potrivit BNM, suma totală stabilită pentru întregul sistem bancar este de 116,98 milioane lei. […] Articolul BNM majorează contribuțiile băncilor: aproape 117 milioane lei pentru stabilitatea sistemului financiar apare prima dată în Bani.md.
10:50
Carrefour, unul dintre cei mai mari retaileri din Europa, plănuiește să vândă toate supermarketurile pe care le deține în România, potrivit informațiilor publicate de Economedia. Compania franceză a mandatat deja banca BNP Paribas să găsească potențiali cumpărători, în cadrul unei reevaluări strategice la nivel de grup. Decizia vine după ce retailerul a început deja să-și […] Articolul Carrefour își face bagajele din România. Gigantul francez vinde tot și pleacă apare prima dată în Bani.md.
10:50
Sancțiunile impuse de Statele Unite companiei petroliere ruse NIS, controlată de Gazprom Neft, au blocat livrarea unui transport crucial de țiței către Serbia, punând în pericol funcționarea unicei rafinării a țării, situată la Pancevo, relatează Reuters. Potrivit surselor din industrie, Serbia mai are doar câteva zile până la epuizarea stocurilor de țiței, iar rafinăria – […] Articolul Robinetul cu țiței s-a închis! Serbia, la un pas de colaps energetic după sancțiunile SUA apare prima dată în Bani.md.
10:50
Vameșii lucrează mai eficient: timpii de trecere la frontiera cu Moldova s-au redus cu 50% # Bani.md
Timpii de așteptare în punctele de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova s-au redus la jumătate pe parcursul acestui an, a declarat președintele Nicușor Dan, citat de News.ro. Oficialul a precizat că monitorizează evoluția traficului la frontieră și primește rapoarte periodice privind fluxurile de pasageri și mărfuri. „Față de începutul lui 2025, suntem […] Articolul Vameșii lucrează mai eficient: timpii de trecere la frontiera cu Moldova s-au redus cu 50% apare prima dată în Bani.md.
10:40
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a atins pragul de 5 milioane de pasageri procesați în anul 2025. Evenimentul simbolizează creșterea constantă a traficului aerian și consolidarea poziției capitalei Republicii Moldova ca important nod de conexiune regională. „Atingerea pragului de 5 milioane de pasageri nu este doar o realizare statistică, ci o bornă care arată […] Articolul Record la Aeroportul Chișinău: 5 milioane de pasageri, dintre care un sfert – ucraineni apare prima dată în Bani.md.
10:20
Grosu liniștește economiștii: Deficitul bugetar e ok. Mai grav e că nu avem capacitate de a valorifica fondurile # Bani.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că deficitul bugetar al Republicii Moldova nu reprezintă un motiv de alarmă, comparativ cu alte state din regiune. În cadrul emisiunii „Realitatea te privește” la postul Rlive, oficialul a declarat că nivelul actual al deficitului și al datoriei publice este „ok”, însă problema majoră constă în capacitatea administrației de a […] Articolul Grosu liniștește economiștii: Deficitul bugetar e ok. Mai grav e că nu avem capacitate de a valorifica fondurile apare prima dată în Bani.md.
Ieri
17:50
Panică la Kremlin: Putin l-a trimis la Washington pe „negociatorul de serviciu” să repare relația cu Trump # Bani.md
După virajul brusc al președintelui american Donald Trump, care în această săptămână a impus sancțiuni împotriva „Rosneft” și „Lukoil” și a anulat summitul planificat cu Vladimir Putin la Budapesta, Kremlinul a reacționat rapid, trimițând în Statele Unite principalul său negociator pe dosarul ucrainean, potrivit CNN. Este vorba despre Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții […] Articolul Panică la Kremlin: Putin l-a trimis la Washington pe „negociatorul de serviciu” să repare relația cu Trump apare prima dată în Bani.md.
17:40
Sofia intervine pentru a menține în funcțiune rafinăria „Lukoil” – peste 200 de benzinării sunt în pericol # Bani.md
Autoritățile bulgare au anunțat un plan de urgență pentru menținerea aprovizionării cu produse petroliere, după ce Statele Unite au impus sancțiuni companiei ruse „Lukoil”, principalul furnizor de țiței al Bulgariei, scrie Reuters. „Lukoil” administrează cea mai mare rafinărie din țară, situată la Burgas, cu o capacitate de 190.000 de barili pe zi, și deține o […] Articolul Sofia intervine pentru a menține în funcțiune rafinăria „Lukoil” – peste 200 de benzinării sunt în pericol apare prima dată în Bani.md.
16:00
Experiența face diferența. Solicitările de plată MIA simplifică relația dintre afaceri și clienți # Bani.md
Solicitările de plată Mia sunt o soluție tehnologică simplă, dar extrem de eficientă și cu impact profund, datorită mecanismului unic de inițiere și confirmare. Și anume: comerciantul trimite clientului o solicitare de plată (RTP) pe numărul lui de telefon, iar acesta o aprobă direct din aplicația sa de banking. Fără link-uri, fără formulare, fără numerele cardului […] Articolul Experiența face diferența. Solicitările de plată MIA simplifică relația dintre afaceri și clienți apare prima dată în Bani.md.
16:00
107 ani de excelență în sprijinul businessului moldovenesc: Camera de Comerț și Industrie, aniversată la Chișinău # Bani.md
Astăzi, la 107 ani de la fondarea primei instituții camerale, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova continuă să fie vocea mediului de afaceri, un promotor al inovației, parteneriatului și progresului. La 24 octombrie 1918, prin Decretul Regelui Ferdinand I al României, a fost fondată prima Cameră de Comerț și Industrie la Chișinău — un act de mare […] Articolul 107 ani de excelență în sprijinul businessului moldovenesc: Camera de Comerț și Industrie, aniversată la Chișinău apare prima dată în Bani.md.
15:50
Banca americană JP Morgan menține o perspectivă optimistă asupra pieței aurului, estimând că prețul metalului prețios ar putea ajunge la o medie de 5.055 dolari/uncie în trimestrul IV 2026, potrivit unei note publicate joi de analiștii instituției, scrie REUTERS. Prognoza se bazează pe așteptări privind cererea solidă a investitorilor și achizițiile masive ale băncilor centrale, […] Articolul Aurul ar putea ajunge la 5 000 de dolari pe uncie până la finele lui 2026 – JP Morgan apare prima dată în Bani.md.
15:00
Francul elvețian a ajuns aproape de cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu față de euro. Analiștii cred că Banca Națională a Elveției ar trebui să intervină pentru a opri creșterea. După mai multe săptămâni de creștere constantă, francul elvețian a devenit tot mai căutat de investitorii care caută siguranță în fața tensiunilor economice și […] Articolul Panică pe piețele valutare: francul elvețian s-a întărit periculos apare prima dată în Bani.md.
14:50
Dezastru pe câmpurile Moldovei. Exporturile s-au prăbușit, iar deficitul a trecut de 200 milioane de dolari # Bani.md
Republica Moldova se confruntă cu un declin îngrijorător al sectorului agricol și agroalimentar, iar balanța comercială cu producția agricolă devine negativă pentru a doua oară în istoria țării. Concluziile au fost făcute de către Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, vineri, 24 octombrie 2025, în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav […] Articolul Dezastru pe câmpurile Moldovei. Exporturile s-au prăbușit, iar deficitul a trecut de 200 milioane de dolari apare prima dată în Bani.md.
14:20
Probleme mari: 55% dintre firme spun că nu mai fac față cererii scăzute și lipsei de muncitori # Bani.md
Managerii din principalele sectoare ale economiei Republicii Moldova anticipează o evoluție moderat pozitivă pentru trimestrul IV 2025, în special în industrie și construcții, dar și o relativă stabilitate pe piața muncii și în comerțul cu amănuntul, anunță Biroul Național de Statistică. Pentru trimestrul IV 2025, managerii din industria prelucrătoare se așteaptă la o creștere moderată […] Articolul Probleme mari: 55% dintre firme spun că nu mai fac față cererii scăzute și lipsei de muncitori apare prima dată în Bani.md.
13:00
Reduceri de 50% la tarifele Vestmoldtransgaz – ANRE extinde produsul „Ruta 1” până în aprilie 2026 # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis astăzi prelungirea aplicării produsului de transport „Ruta 1” – parte a Coridorului vertical de gaze – pentru o perioadă suplimentară de șase luni, din noiembrie 2025 până în aprilie 2026. Măsura include menținerea reducerii de 50% la tarifele de transport aplicate de SRL „Vestmoldtransgaz” la punctele […] Articolul Reduceri de 50% la tarifele Vestmoldtransgaz – ANRE extinde produsul „Ruta 1” până în aprilie 2026 apare prima dată în Bani.md.
12:50
Ministerul Infrastructurii dă din aripi! Mărculești devine aeroport funcțional într-un an – promisiunea lui Bolea # Bani.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că primul zbor comercial low-cost de pe Aeroportul Mărculești ar putea fi operat în decurs de un an, odată ce procesul de preluare a activelor de la Aeroportul Internațional Chișinău va fi finalizat. „Abia se finalizează procesul de primire-transmitere a bunurilor către Aeroportul Chișinău. Într-un an […] Articolul Ministerul Infrastructurii dă din aripi! Mărculești devine aeroport funcțional într-un an – promisiunea lui Bolea apare prima dată în Bani.md.
12:20
De la avion la gară mai repede decât vine bagajul – promisiunea lui Bolea pentru Paștele 2026 # Bani.md
Până de Paște 2026 ar putea fi lansată noua linie feroviară care va lega Aeroportul Internațional Chișinău de Gara Centrală, un proiect pe care îl consideră „de importanță strategică pentru mobilitatea urbană a capitalei”, a declarat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea într-o conferință de presă. „Trenul de la Aeroport la Gara Centrală are o relevanță foarte […] Articolul De la avion la gară mai repede decât vine bagajul – promisiunea lui Bolea pentru Paștele 2026 apare prima dată în Bani.md.
12:00
Bolea aruncă bomba: „Căile Ferate o duc bine”, dar restanțele la salarii încă apasă lucrătorii # Bani.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova (CFM) și-a redresat situația financiară după implementarea noilor politici și schimbarea echipei de management, iar restanțele la salrii s-au redus la 4 luni de la 9 cât erau în trecut. Potrivit ministrului, în luna februarie CFM avea încasări […] Articolul Bolea aruncă bomba: „Căile Ferate o duc bine”, dar restanțele la salarii încă apasă lucrătorii apare prima dată în Bani.md.
12:00
Trendul ieftinirilor s-a rupt: sancțiunile contra Rusiei aduc noi scumpiri la carburanți în Moldova # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că trendul descendent al prețurilor la carburanți, care s-a menținut aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt brusc ca urmare a impunerii unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora. Potrivit ANRE, cotațiile internaționale ale petrolului […] Articolul Trendul ieftinirilor s-a rupt: sancțiunile contra Rusiei aduc noi scumpiri la carburanți în Moldova apare prima dată în Bani.md.
09:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat un decret de grațiere pentru Changpeng Zhao (CZ), fondatorul celei mai mari platforme de tranzacționare a criptomonedelor din lume – Binance, informează The Wall Street Journal, citând surse apropiate de Casa Albă. Documentul a fost semnat miercuri, 22 octombrie. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Leavitt, a […] Articolul Războiul cripto s-a terminat – Trump l-a grațiat pe fondatorul Binance apare prima dată în Bani.md.
09:40
O reducere chiar și modestă a exporturilor companiilor ruse Lukoil și Rosneft cu 5–10%, combinată cu o extindere a discounturilor la petrolul rusesc, ar putea costa bugetul Federației Ruse până la 120 miliarde de ruble pe lună (echivalentul a aproximativ 1,5 miliarde de dolari), estimează Vladimir Cernov, analist al companiei Freedom Finance Global. „Volumele exporturilor […] Articolul Scăderea exporturilor Lukoil și Rosneft ar putea costa Rusia 1,5 miliarde dolari pe lună apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Marile companii petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare, după ce Statele Unite au impus sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil – cele mai mari două companii petroliere ale Moscovei, relatează Reuters. Decizia Beijingului vine în același timp în care rafinăriile din India, cel mai mare cumpărător de petrol […] Articolul Lovitură dublă pentru Moscova: China și India opresc importurile de petrol rusesc apare prima dată în Bani.md.
17:50
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că sancțiunile impuse de către SUA companiei Lukoil nu pun în pericol aprovizionarea Republicii Moldova cu produse petroliere. Oficialul a precizat că nu există riscul ca țara să rămână fără benzină și motorină, iar ceilalți furnizori de pe piață sunt pregătiți să compenseze eventualele lipsuri de carburanți. „Situația dată […] Articolul Junghietu se spală pe mâini în cazul sancțiunilor Lukoil: Să se expună autoritățile apare prima dată în Bani.md.
17:40
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că sancțiunile impuse de către SUA companiei Lukoil nu pun în pericol aprovizionarea Republicii Moldova cu produse petroliere. Oficialul a precizat că nu există riscul ca țara să rămână fără benzină și motorină, iar ceilalți furnizori de pe piață sunt pregătiți să compenseze eventualele lipsuri de carburanți. „Situația dată […] Articolul Junghietu se spală pe mâini de cazul sancțiunilor Lukoil: Să se expună autoritățile apare prima dată în Bani.md.
17:20
După „bomba” lui Trump, ANRE a intrat în acțiune. A discutat cu Lukoil supraviețuirea pe piața moldovenească # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că analizează, împreună cu alte autorități de stat, modalitatea de aplicare și efectele sancțiunilor impuse de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, precum și impactul potențial al acestora asupra pieței produselor petroliere din Republica […] Articolul După „bomba” lui Trump, ANRE a intrat în acțiune. A discutat cu Lukoil supraviețuirea pe piața moldovenească apare prima dată în Bani.md.
17:10
În prezent nu există premize pentru a reduce tarifele la energia electrică. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei conferințe de presă. ”A fost ieftinire în perioada verii, acum intrăm în perioada de consum. ANRE probabil trebuie să se expună, dar premize de ajustare a tarifului nu ar fi. L […] Articolul Junghietu taie speranțele consumatorilor: Nu sunt premize pentru tarife mai mici apare prima dată în Bani.md.
16:50
După „bomba” lui Trump, ANRE a intrat în acțiune. A discutat Lukoil supraviețuirea pe piața moldovenească # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că analizează, împreună cu alte autorități de stat, modalitatea de aplicare și efectele sancțiunilor impuse de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, precum și impactul potențial al acestora asupra pieței produselor petroliere din Republica […] Articolul După „bomba” lui Trump, ANRE a intrat în acțiune. A discutat Lukoil supraviețuirea pe piața moldovenească apare prima dată în Bani.md.
15:00
Fum peste graniță! Moldova alimentează piața neagră din România cu aproape 1 din 5 pachete ilegale # Bani.md
Piața neagră a țigaretelor din România a coborât în septembrie la 9,6% din totalul consumului – cel mai scăzut nivel din ultimele luni – potrivit datelor companiei de cercetare Novel Research. Conform studiului, fenomenul de contrabandă s-a redus în aproape toate regiunile țării. Cea mai mare scădere a fost înregistrată în sud-vest, unde ponderea comerțului […] Articolul Fum peste graniță! Moldova alimentează piața neagră din România cu aproape 1 din 5 pachete ilegale apare prima dată în Bani.md.
14:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și cu angajații Inspectoratului Național de Investigații (INI), au desfășurat în această dimineață percheziții în mai multe locații din țară, în cadrul unei anchete ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă. Potrivit informațiilor oficiale, investigațiile se referă la modul de implementare […] Articolul Amnistie cu șpagă — percheziții CNA și PA în dosarul eliberărilor deținuților pe viață apare prima dată în Bani.md.
14:20
Statele Unite ale Americii au anunțat introducerea unor noi sancțiuni împotriva giganților energetici ruși „Rosneft” și „Lukoil”, ca răspuns la refuzul Kremlinului de a se angaja serios într-un proces de pace care să ducă la încetarea războiului din Ucraina. Potrivit comunicatului emis de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, măsurile au […] Articolul Stop uciderilor — mesajul Trezoreriei SUA în timp ce a lovit giganții petrolieri ruși apare prima dată în Bani.md.
13:30
Moneda virtuală a lui Ilan Șor, interzisă în Europa! A7A5 – noua armă financiară a Kremlinului, blocată de UE # Bani.md
Uniunea Europeană a decis interzicerea tranzacțiilor cu moneda virtuală A7A5, un stablecoin rusesc asociat cu Ilan Șor și cu Promsvyazbank (PSB) – instituție bancară aflată pe lista de sancțiuni internaționale. Interdicția va intra în vigoare la 25 noiembrie 2025, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni antirusești, și are scopul de a bloca utilizarea […] Articolul Moneda virtuală a lui Ilan Șor, interzisă în Europa! A7A5 – noua armă financiară a Kremlinului, blocată de UE apare prima dată în Bani.md.
13:00
Amnistie cu șpagă — percheziții CNA și PA în dosarul eliberărilor deținuținuților pe viață # Bani.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și cu angajații Inspectoratului Național de Investigații (INI), au desfășurat în această dimineață percheziții în mai multe locații din țară, în cadrul unei anchete ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă. Potrivit informațiilor oficiale, investigațiile se referă la modul de implementare […] Articolul Amnistie cu șpagă — percheziții CNA și PA în dosarul eliberărilor deținuținuților pe viață apare prima dată în Bani.md.
12:40
Republica Moldova – țara fără lapte propriu! Catlabuga: 62% din materia primă e importată din Ucraina # Bani.md
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a recunoscut într-o conferință de presă că piața lactatelor din Republica Moldova este dominată de produse și materie primă provenite din Ucraina, iar producătorii locali nu mai reușesc să facă față concurenței. „Da, Ucraina este o țară cu alte dimensiuni și alte suprafețe de producere. Din păcate, unitățile noastre de procesare […] Articolul Republica Moldova – țara fără lapte propriu! Catlabuga: 62% din materia primă e importată din Ucraina apare prima dată în Bani.md.
12:20
Moldova – deșertul agricol al Europei! Doar 0,009% din terenurile agricole mai sunt irigate # Bani.md
Prin Sistemele Centralizate de Irigare (SCI) sunt irigate circa 9.000 de hectare, iar alte 7.000 ha sunt acoperite de sisteme mici, gestionate de persoane fizice și juridice. În total, doar 16.000 de hectare beneficiază efectiv de irigare, a declarat ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga într-o conferință de presă. Astfel, doar 0,009% din suprafețele agricole din totalul […] Articolul Moldova – deșertul agricol al Europei! Doar 0,009% din terenurile agricole mai sunt irigate apare prima dată în Bani.md.
12:00
Râbnița duduie din nou! Uzina fără autorizație merge la turație maximă, iar Chișinăul ridică din umeri # Bani.md
Uzina Metalurgică din Râbnița (MMZ) și-a reluat activitatea, deși autorizația privind gestionarea deșeurilor eliberată de Agenția de Mediu a expirat la 20 octombrie 2025, a anunțat membrul Consiliului Energocom, Alexandr Slusari, într-o postare pe Faebook. Potrivit acestuia, unitatea funcționează în prezent fără acte valabile, iar reluarea proceselor industriale s-ar face în afara cadrului legal. „La […] Articolul Râbnița duduie din nou! Uzina fără autorizație merge la turație maximă, iar Chișinăul ridică din umeri apare prima dată în Bani.md.
12:00
Exportul de gaze către Republica Moldova a tot crescut, în ultima săptămână, și acoperă acum întreaga capacitate a interconectorului Iași – Ungheni precum și întregul consum de gaz din prezent al țării vecine, scrie economedia.ro. 5,6 milioane de metri cubi au ajuns să treacă azi pe sub Prut, iar capacitatea gazoductului este de 1,5 miliarde […] Articolul România acoperă integral consumul de gaze al Moldovei — 5,6 milioane metri cubi pe zi apare prima dată în Bani.md.
11:30
Valea Morilor este un parc amplasat în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău, înființat în anul 1950 la inițiativa lui Leonid Brejnev, om de stat și activist de partid din URSS. Parcul mult îndrăgit de locuitorii și oaspeții capitalei, care se întinde pe o suprafață de 114 hectare, inițial era cunoscut ca „Parcul Central de Cultură […] Articolul Parcul Valea Morilor – oază de liniște în inima Chișinăului apare prima dată în Bani.md.
10:20
Fostul premier Ion Sturza avertizează că decizia Statelor Unite de a impune sancțiuni companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft poate declanșa o adevărată „bombă atomică” pentru securitatea energetică a României și Republicii Moldova. Washingtonul a anunțat măsuri drastice care obligă toate băncile și companiile din lume să înceteze colaborarea cu Lukoil și subsidiarele sale unde […] Articolul Apocalipsa motorinei: sancțiunile americane riscă să blocheze jumătate din piața Moldovei apare prima dată în Bani.md.
10:20
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat anularea summitului planificat cu Vladimir Putin la Budapesta și, simultan, a introdus sancțiuni severe împotriva celor mai mari două companii petroliere rusești — Rosneft și Lukoil. „Mi s-a părut pur și simplu că nu este momentul potrivit. Nu simțeam că vom reuși să obținem ceea ce trebuie. Așa că […] Articolul Trump lovește în Lukoil – cutremur și în Moldova apare prima dată în Bani.md.
09:30
India a oprit comerțul global cu îngrășăminte! Moldova rămâne cu depozitele pe jumătate goale # Bani.md
Piața globală a ureei traversează în septembrie–octombrie 2025 o perioadă de activitate redusă, dominată de licitația majoră lansată de compania indiană de stat RCF (Rashtriya Chemicals and Fertilizers) pentru două milioane de tone de produs, cu livrare până la jumătatea lunii decembrie. Potrivit economistului Iurie Rija, această licitație a blocat temporar direcția pieței, majoritatea cumpărătorilor […] Articolul India a oprit comerțul global cu îngrășăminte! Moldova rămâne cu depozitele pe jumătate goale apare prima dată în Bani.md.
22 octombrie 2025
17:20
Putin și-a umflat mușchii „nucleari”, după ce întâlnirea cu Trump pe pacea din Ucraina a rămas în aer # Bani.md
La doar o zi după ce președintele american Donald Trump a decis amânarea pe termen nedeterminat a summitului cu Vladimir Putin, Kremlinul a reacționat printr-o demonstrație de forță nucleară, desfășurând un amplu exercițiu al forțelor strategice ruse. Potrivit comunicatului oficial al administrației prezidențiale ruse, Vladimir Putin a condus personal exercițiile nucleare, care au implicat toate […] Articolul Putin și-a umflat mușchii „nucleari”, după ce întâlnirea cu Trump pe pacea din Ucraina a rămas în aer apare prima dată în Bani.md.
16:40
Retailul rusesc se restructurează: lanțurile de supermarketuri se închid, iar „magazinele pentru săraci” se extind # Bani.md
Piața comerțului alimentar din Rusia trece printr-o transformare profundă pe fondul încetinirii economiei și creșterii accelerate a inflației. Tot mai multe lanțuri de retail renunță la supermarketuri și hipermarketuri, înlocuindu-le cu discountere și așa-numitele „magazine pentru săraci”, potrivit datelor Infoline, citate de publicația Kommersant, citată de Moscowtimes. În primele nouă luni ale anului 2025, în […] Articolul Retailul rusesc se restructurează: lanțurile de supermarketuri se închid, iar „magazinele pentru săraci” se extind apare prima dată în Bani.md.
16:30
Euro rămâne valuta preferată a moldovenilor – peste 70% din totalul tranzacțiilor în numerar # Bani.md
Volumul total al operațiunilor de cumpărare și vânzare de valută străină în numerar, efectuate de băncile licențiate pe piața internă în luna septembrie 2025, a constituit 446,5 milioane euro (echivalent), în scădere cu 11,2% față de luna august, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Moneda unică europeană continuă să domine tranzacțiile valutare. În septembrie, ponderea […] Articolul Euro rămâne valuta preferată a moldovenilor – peste 70% din totalul tranzacțiilor în numerar apare prima dată în Bani.md.
16:00
Acțiunile și euroobligațiunile ucrainene au înregistrat miercuri o scădere accentuată, după ce au fost amânate întâlnirile planificate dintre reprezentanții Statelor Unite și ai Federației Ruse, în contextul tensiunilor persistente legate de războiul din Ucraina. Potrivit Interfax-Ukraine, decizia de amânare a fost motivată de refuzul Moscovei de a opri ostilitățile, ceea ce a determinat o reacție […] Articolul Efectul Budapesta. Piața ucraineană s-a prăbușit după eșecul dialogului SUA–Rusia apare prima dată în Bani.md.
14:10
În luna septembrie 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a urcat la 83,6%, în creștere față de 79,2% în luna august, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Pe fundalul unei cereri mai reduse, oferta netă de […] Articolul Leul rezistă! BNM a vândut doar 4 milioane de euro pentru a stabiliza piața valutară apare prima dată în Bani.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.