Lukoil, pusă la zid de Trump: gigantul rus își vinde totul și fuge din Europa

Statele Unite ale Americii au anunțat introducerea unor noi sancțiuni împotriva giganților energetici ruși „Rosneft" și „Lukoil", ca răspuns la refuzul Kremlinului de a se angaja serios într-un proces de pace care să ducă la încetarea războiului din Ucraina. Potrivit comunicatului emis de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, măsurile au […]