Junghietu se spală pe mâini în cazul sancțiunilor Lukoil: Să se expună autoritățile

Fostul fotbalist și actual deputat, Maxim Potîrniche, a vorbit deschis, în cadrul unui interviu la Podcastul Lorenei Bogza, despre perioada în care juca pentru Sheriff Tiraspol și despre sursa banilor care alimentau clubul transnistrean. „Eu știam de unde vin banii, de fapt, dar nu o duceam prea departe. Știam că vin de la Gușan, că […]