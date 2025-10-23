Junghietu se spală pe mâini în cazul sancțiunilor Lukoil: Să se expună autoritățile
Bani.md, 23 octombrie 2025 17:50
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că sancțiunile impuse de către SUA companiei Lukoil nu pun în pericol aprovizionarea Republicii Moldova cu produse petroliere. Oficialul a precizat că nu există riscul ca țara să rămână fără benzină și motorină, iar ceilalți furnizori de pe piață sunt pregătiți să compenseze eventualele lipsuri de carburanți. „Situația dată […] Articolul Junghietu se spală pe mâini în cazul sancțiunilor Lukoil: Să se expună autoritățile apare prima dată în Bani.md.
Alte ştiri de Bani.md
Acum 30 minute
17:50
17:40
Acum o oră
17:20
După „bomba” lui Trump, ANRE a intrat în acțiune. A discutat cu Lukoil supraviețuirea pe piața moldovenească # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că analizează, împreună cu alte autorități de stat, modalitatea de aplicare și efectele sancțiunilor impuse de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, precum și impactul potențial al acestora asupra pieței produselor petroliere din Republica […] Articolul După „bomba” lui Trump, ANRE a intrat în acțiune. A discutat cu Lukoil supraviețuirea pe piața moldovenească apare prima dată în Bani.md.
17:10
În prezent nu există premize pentru a reduce tarifele la energia electrică. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei conferințe de presă. ”A fost ieftinire în perioada verii, acum intrăm în perioada de consum. ANRE probabil trebuie să se expună, dar premize de ajustare a tarifului nu ar fi. L […] Articolul Junghietu taie speranțele consumatorilor: Nu sunt premize pentru tarife mai mici apare prima dată în Bani.md.
Acum 2 ore
16:50
După „bomba” lui Trump, ANRE a intrat în acțiune. A discutat Lukoil supraviețuirea pe piața moldovenească # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că analizează, împreună cu alte autorități de stat, modalitatea de aplicare și efectele sancțiunilor impuse de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, precum și impactul potențial al acestora asupra pieței produselor petroliere din Republica […] Articolul După „bomba” lui Trump, ANRE a intrat în acțiune. A discutat Lukoil supraviețuirea pe piața moldovenească apare prima dată în Bani.md.
Acum 4 ore
15:00
Fum peste graniță! Moldova alimentează piața neagră din România cu aproape 1 din 5 pachete ilegale # Bani.md
Piața neagră a țigaretelor din România a coborât în septembrie la 9,6% din totalul consumului – cel mai scăzut nivel din ultimele luni – potrivit datelor companiei de cercetare Novel Research. Conform studiului, fenomenul de contrabandă s-a redus în aproape toate regiunile țării. Cea mai mare scădere a fost înregistrată în sud-vest, unde ponderea comerțului […] Articolul Fum peste graniță! Moldova alimentează piața neagră din România cu aproape 1 din 5 pachete ilegale apare prima dată în Bani.md.
14:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și cu angajații Inspectoratului Național de Investigații (INI), au desfășurat în această dimineață percheziții în mai multe locații din țară, în cadrul unei anchete ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă. Potrivit informațiilor oficiale, investigațiile se referă la modul de implementare […] Articolul Amnistie cu șpagă — percheziții CNA și PA în dosarul eliberărilor deținuților pe viață apare prima dată în Bani.md.
14:20
Statele Unite ale Americii au anunțat introducerea unor noi sancțiuni împotriva giganților energetici ruși „Rosneft” și „Lukoil”, ca răspuns la refuzul Kremlinului de a se angaja serios într-un proces de pace care să ducă la încetarea războiului din Ucraina. Potrivit comunicatului emis de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, măsurile au […] Articolul Stop uciderilor — mesajul Trezoreriei SUA în timp ce a lovit giganții petrolieri ruși apare prima dată în Bani.md.
Acum 6 ore
13:30
Moneda virtuală a lui Ilan Șor, interzisă în Europa! A7A5 – noua armă financiară a Kremlinului, blocată de UE # Bani.md
Uniunea Europeană a decis interzicerea tranzacțiilor cu moneda virtuală A7A5, un stablecoin rusesc asociat cu Ilan Șor și cu Promsvyazbank (PSB) – instituție bancară aflată pe lista de sancțiuni internaționale. Interdicția va intra în vigoare la 25 noiembrie 2025, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni antirusești, și are scopul de a bloca utilizarea […] Articolul Moneda virtuală a lui Ilan Șor, interzisă în Europa! A7A5 – noua armă financiară a Kremlinului, blocată de UE apare prima dată în Bani.md.
13:00
Amnistie cu șpagă — percheziții CNA și PA în dosarul eliberărilor deținuținuților pe viață # Bani.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și cu angajații Inspectoratului Național de Investigații (INI), au desfășurat în această dimineață percheziții în mai multe locații din țară, în cadrul unei anchete ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă. Potrivit informațiilor oficiale, investigațiile se referă la modul de implementare […] Articolul Amnistie cu șpagă — percheziții CNA și PA în dosarul eliberărilor deținuținuților pe viață apare prima dată în Bani.md.
12:40
Republica Moldova – țara fără lapte propriu! Catlabuga: 62% din materia primă e importată din Ucraina # Bani.md
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a recunoscut într-o conferință de presă că piața lactatelor din Republica Moldova este dominată de produse și materie primă provenite din Ucraina, iar producătorii locali nu mai reușesc să facă față concurenței. „Da, Ucraina este o țară cu alte dimensiuni și alte suprafețe de producere. Din păcate, unitățile noastre de procesare […] Articolul Republica Moldova – țara fără lapte propriu! Catlabuga: 62% din materia primă e importată din Ucraina apare prima dată în Bani.md.
12:20
Moldova – deșertul agricol al Europei! Doar 0,009% din terenurile agricole mai sunt irigate # Bani.md
Prin Sistemele Centralizate de Irigare (SCI) sunt irigate circa 9.000 de hectare, iar alte 7.000 ha sunt acoperite de sisteme mici, gestionate de persoane fizice și juridice. În total, doar 16.000 de hectare beneficiază efectiv de irigare, a declarat ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga într-o conferință de presă. Astfel, doar 0,009% din suprafețele agricole din totalul […] Articolul Moldova – deșertul agricol al Europei! Doar 0,009% din terenurile agricole mai sunt irigate apare prima dată în Bani.md.
Acum 8 ore
12:00
Râbnița duduie din nou! Uzina fără autorizație merge la turație maximă, iar Chișinăul ridică din umeri # Bani.md
Uzina Metalurgică din Râbnița (MMZ) și-a reluat activitatea, deși autorizația privind gestionarea deșeurilor eliberată de Agenția de Mediu a expirat la 20 octombrie 2025, a anunțat membrul Consiliului Energocom, Alexandr Slusari, într-o postare pe Faebook. Potrivit acestuia, unitatea funcționează în prezent fără acte valabile, iar reluarea proceselor industriale s-ar face în afara cadrului legal. „La […] Articolul Râbnița duduie din nou! Uzina fără autorizație merge la turație maximă, iar Chișinăul ridică din umeri apare prima dată în Bani.md.
12:00
Exportul de gaze către Republica Moldova a tot crescut, în ultima săptămână, și acoperă acum întreaga capacitate a interconectorului Iași – Ungheni precum și întregul consum de gaz din prezent al țării vecine, scrie economedia.ro. 5,6 milioane de metri cubi au ajuns să treacă azi pe sub Prut, iar capacitatea gazoductului este de 1,5 miliarde […] Articolul România acoperă integral consumul de gaze al Moldovei — 5,6 milioane metri cubi pe zi apare prima dată în Bani.md.
11:30
Valea Morilor este un parc amplasat în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău, înființat în anul 1950 la inițiativa lui Leonid Brejnev, om de stat și activist de partid din URSS. Parcul mult îndrăgit de locuitorii și oaspeții capitalei, care se întinde pe o suprafață de 114 hectare, inițial era cunoscut ca „Parcul Central de Cultură […] Articolul Parcul Valea Morilor – oază de liniște în inima Chișinăului apare prima dată în Bani.md.
10:20
Fostul premier Ion Sturza avertizează că decizia Statelor Unite de a impune sancțiuni companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft poate declanșa o adevărată „bombă atomică” pentru securitatea energetică a României și Republicii Moldova. Washingtonul a anunțat măsuri drastice care obligă toate băncile și companiile din lume să înceteze colaborarea cu Lukoil și subsidiarele sale unde […] Articolul Apocalipsa motorinei: sancțiunile americane riscă să blocheze jumătate din piața Moldovei apare prima dată în Bani.md.
10:20
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat anularea summitului planificat cu Vladimir Putin la Budapesta și, simultan, a introdus sancțiuni severe împotriva celor mai mari două companii petroliere rusești — Rosneft și Lukoil. „Mi s-a părut pur și simplu că nu este momentul potrivit. Nu simțeam că vom reuși să obținem ceea ce trebuie. Așa că […] Articolul Trump lovește în Lukoil – cutremur și în Moldova apare prima dată în Bani.md.
Acum 12 ore
09:30
India a oprit comerțul global cu îngrășăminte! Moldova rămâne cu depozitele pe jumătate goale # Bani.md
Piața globală a ureei traversează în septembrie–octombrie 2025 o perioadă de activitate redusă, dominată de licitația majoră lansată de compania indiană de stat RCF (Rashtriya Chemicals and Fertilizers) pentru două milioane de tone de produs, cu livrare până la jumătatea lunii decembrie. Potrivit economistului Iurie Rija, această licitație a blocat temporar direcția pieței, majoritatea cumpărătorilor […] Articolul India a oprit comerțul global cu îngrășăminte! Moldova rămâne cu depozitele pe jumătate goale apare prima dată în Bani.md.
Ieri
17:20
Putin și-a umflat mușchii „nucleari”, după ce întâlnirea cu Trump pe pacea din Ucraina a rămas în aer # Bani.md
La doar o zi după ce președintele american Donald Trump a decis amânarea pe termen nedeterminat a summitului cu Vladimir Putin, Kremlinul a reacționat printr-o demonstrație de forță nucleară, desfășurând un amplu exercițiu al forțelor strategice ruse. Potrivit comunicatului oficial al administrației prezidențiale ruse, Vladimir Putin a condus personal exercițiile nucleare, care au implicat toate […] Articolul Putin și-a umflat mușchii „nucleari”, după ce întâlnirea cu Trump pe pacea din Ucraina a rămas în aer apare prima dată în Bani.md.
16:40
Retailul rusesc se restructurează: lanțurile de supermarketuri se închid, iar „magazinele pentru săraci” se extind # Bani.md
Piața comerțului alimentar din Rusia trece printr-o transformare profundă pe fondul încetinirii economiei și creșterii accelerate a inflației. Tot mai multe lanțuri de retail renunță la supermarketuri și hipermarketuri, înlocuindu-le cu discountere și așa-numitele „magazine pentru săraci”, potrivit datelor Infoline, citate de publicația Kommersant, citată de Moscowtimes. În primele nouă luni ale anului 2025, în […] Articolul Retailul rusesc se restructurează: lanțurile de supermarketuri se închid, iar „magazinele pentru săraci” se extind apare prima dată în Bani.md.
16:30
Euro rămâne valuta preferată a moldovenilor – peste 70% din totalul tranzacțiilor în numerar # Bani.md
Volumul total al operațiunilor de cumpărare și vânzare de valută străină în numerar, efectuate de băncile licențiate pe piața internă în luna septembrie 2025, a constituit 446,5 milioane euro (echivalent), în scădere cu 11,2% față de luna august, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Moneda unică europeană continuă să domine tranzacțiile valutare. În septembrie, ponderea […] Articolul Euro rămâne valuta preferată a moldovenilor – peste 70% din totalul tranzacțiilor în numerar apare prima dată în Bani.md.
16:00
Acțiunile și euroobligațiunile ucrainene au înregistrat miercuri o scădere accentuată, după ce au fost amânate întâlnirile planificate dintre reprezentanții Statelor Unite și ai Federației Ruse, în contextul tensiunilor persistente legate de războiul din Ucraina. Potrivit Interfax-Ukraine, decizia de amânare a fost motivată de refuzul Moscovei de a opri ostilitățile, ceea ce a determinat o reacție […] Articolul Efectul Budapesta. Piața ucraineană s-a prăbușit după eșecul dialogului SUA–Rusia apare prima dată în Bani.md.
14:10
În luna septembrie 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a urcat la 83,6%, în creștere față de 79,2% în luna august, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Pe fundalul unei cereri mai reduse, oferta netă de […] Articolul Leul rezistă! BNM a vândut doar 4 milioane de euro pentru a stabiliza piața valutară apare prima dată în Bani.md.
13:20
7,9 milioane de dolari pentru Nistru. Banca Mondială intervine să repare ce au distrus moldovenii # Bani.md
Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat un grant de 7,9 milioane de dolari pentru implementarea proiectului de restaurare a ecosistemelor pentru prevenirea poluării marine (RE-MAP), finanțat prin Fondul Global de Mediu (GEF). Proiectul are drept obiectiv extinderea suprafețelor gestionate durabil în bazinul râului Nistru, una dintre cele mai importante zone hidrografice pentru echilibrul […] Articolul 7,9 milioane de dolari pentru Nistru. Banca Mondială intervine să repare ce au distrus moldovenii apare prima dată în Bani.md.
12:30
Banii diasporei țin Moldova în viață – peste 139 milioane de dolari în septembrie. Recordul anului # Bani.md
Transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova au constituit 139,43 milioane de dolari SUA în luna septembrie 2025, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Volumul este în creștere cu 3,6% față de luna august, când s-au înregistrat 134,55 milioane de dolari, și reprezintă cel mai înalt […] Articolul Banii diasporei țin Moldova în viață – peste 139 milioane de dolari în septembrie. Recordul anului apare prima dată în Bani.md.
12:20
Un nou Acord de Parteneriat pentru consolidarea cooperării moldo-române între CCIM și DRRM # Bani.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCIM) și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României au semnat un nou Acord de Parteneriat, care consolidează colaborarea economică și instituțională dintre cele două state. Evenimentul a avut loc la Chișinău, în cadrul unei întrevederi găzduite de președintele CCIM, Sergiu Harea, cu […] Articolul Un nou Acord de Parteneriat pentru consolidarea cooperării moldo-române între CCIM și DRRM apare prima dată în Bani.md.
12:00
Băncile, mai bogate ca oricând. Profit de peste 3 miliarde de lei, în timp ce economia abia respiră # Bani.md
Băncile comerciale din Republica Moldova au înregistrat un profit net cumulativ de 3,4 miliarde de lei în perioada ianuarie–septembrie 2025, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Cea mai mare parte a profitului a fost realizată de Moldova Agroindbank (MAIB) – 1,35 miliarde lei, urmată de Moldindconbank, cu 1,04 miliarde lei, și Victoriabank, […] Articolul Băncile, mai bogate ca oricând. Profit de peste 3 miliarde de lei, în timp ce economia abia respiră apare prima dată în Bani.md.
11:50
În luna septembrie 2025, băncile din Republica Moldova au acordat credite noi în valoare totală de 7,23 miliarde lei, în creștere cu 11,7% față de luna august, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Majoritatea împrumuturilor – 71,8% din total – au fost oferite în monedă națională, în sumă de 5,19 miliarde lei, […] Articolul Sete de bani! Creditarea crește cu aproape 12% – moldovenii se împrumută din nou masiv apare prima dată în Bani.md.
11:00
Paradoxul fertilizării! Moldova a redus importurile, dar 2 din 3 saci de îngrășăminte sunt tot rusești # Bani.md
Piața îngrășămintelor minerale din Republica Moldova a traversat între 2022–2025 un ciclu de ajustare structurală, cu scăderi de consum din 2024, dar fără prăbușirea proporțională a producțiilor agricole în condițiile unui regim pluviometric similar, arată o analiză a economistului Iurie Rija. După șocul din 2022, când s-au importat 191,8 mii tone la un preț mediu […] Articolul Paradoxul fertilizării! Moldova a redus importurile, dar 2 din 3 saci de îngrășăminte sunt tot rusești apare prima dată în Bani.md.
10:30
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RLIVE că sărăcia copiilor reprezintă un indicator esențial al eficienței politicilor guvernamentale și că autoritățile trebuie să depună eforturi suplimentare pentru a reduce acest fenomen. Reacția vine după ce Biroul Național de Statistică (BNS) a anunțat că 33,6% dintre copiii […] Articolul „Nu măsurăm corect sărăcia” – Buzu contestă cifrele BNS despre copii flămânzi ai Moldovei apare prima dată în Bani.md.
21 octombrie 2025
20:30
Din primăvara viitoare, pentru pasagerii care merg sau vin dinspre Aeroportul Internațional Chișinău ar putea fi lansată o cursă de tren, a anunțat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, care a precizat cǎ cea mai apropiată stație de terminalul aerogării ar fi „Revaca”. Aceasta se aflǎ la cel puțin peste un kilometru și jumătate, în zona șoselei […] Articolul Trenul spre aeroport: merge doar în planuri, dar Bolea ține locomotiva caldă apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
„Nicio criză, doar salarii mai mari!” — Belous explică de ce apartamentele devin tot mai scumpe # Bani.md
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a explicat cauzele creșterii prețurilor la locuințe din Chișinău și a dat asigurări că nu există riscuri iminente pentru beneficiarii programului „Prima Casă Plus”, chiar dacă pe piață se observă o tendință de scumpire a apartamentelor. „Vreau să liniștesc spiritele și să menționez că nivelul de executare și onorare a obligațiilor […] Articolul „Nicio criză, doar salarii mai mari!” — Belous explică de ce apartamentele devin tot mai scumpe apare prima dată în Bani.md.
16:30
Moldova declară război coletelor din China. Vin taxe noi, iar milionarii din comerț aplaudă # Bani.md
Autoritățile analizează soluții similare celor aplicate în Uniunea Europeană pentru a reglementa fluxul tot mai mare de colete comandate online de pe platforme chineze precum TEMU, Shein sau AliExpress, care afectează vânzările comercianților locali, a declarat ministra Finanțelor, Victoria Belous în cadrul unei conferințe de presă. Întrebată despre plângerile agenților economici privind scăderea vânzărilor din […] Articolul Moldova declară război coletelor din China. Vin taxe noi, iar milionarii din comerț aplaudă apare prima dată în Bani.md.
16:20
Autonomia financiară locală, doar pe hârtie! Belous: Nu toate primăriile au capacitate să se administreze singure # Bani.md
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a declarat în cadrul unei conferințe de prsă că Guvernul lucrează la un nou mecanism de redistribuire a impozitelor și taxelor către autoritățile publice locale (APL), dar a subliniat că procesul este complex și trebuie ajustat la realitățile economice și bugetare ale țării. În contextul discuțiilor despre legea descentralizării, Belous a […] Articolul Autonomia financiară locală, doar pe hârtie! Belous: Nu toate primăriile au capacitate să se administreze singure apare prima dată în Bani.md.
16:00
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a explicat motivele pentru care autoritățile au renunțat peste noapte la introducerea cotei TVA de 20% la importul de mașini, măsură care urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. În cadrul unei conferințe de presă, Belous a declarat că decizia nu reprezintă o „țeapă” pentru piață, ci o măsură […] Articolul TVA-ul de 20% la mașini, anulat peste noapte! Belous dă vina pe „nepregătirea sistemelor” apare prima dată în Bani.md.
15:40
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a fost întrebată, în cadrul unei conferințe de presă de totalizare, dacă va rămâne în funcție în Guvernul condus de Alexandru Munteanu, scrie Realitatea. Șefa de la finanțate a refuzat să spună dacă își va păstra funcția, precizând că este de competența viitorului premier să anunțe echipa cabinetului de miniștri. La […] Articolul Victoria Belous, pe lista incertitudinilor: nu știe dacă va fi păstrată în Guvern apare prima dată în Bani.md.
15:30
Regizorul Ivan Naniev a investit o sumă de milioane în „Puterea Dragostei”: Scopul e să arătăm că Moldova are talente # Bani.md
Regizorul Ivan Naniev, autorul peliculei „Puterea Dragostei”, a fost invitatul emisiunii matinale „Dimineța cu noroc” de la Radio Noroc, moderată de Andrei Porubin și fiica sa, Sanda Porubin. Discuția a avut loc la scurt timp după premiera filmului, care face parte dintr-un amplu proiect cinematografic format din cinci producții reunite sub conceptul „Puterea”, scrie Realitatea.md. Naniev […] Articolul Regizorul Ivan Naniev a investit o sumă de milioane în „Puterea Dragostei”: Scopul e să arătăm că Moldova are talente apare prima dată în Bani.md.
12:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat că rata creditelor neperformante (NPL) în sectorul bancar a crescut ușor în trimestrul II 2025, ajungând la 4,5%, în urcare cu 0,3 puncte procentuale față de trimestrul precedent. Potrivit datelor instituției, rata NPL pentru persoanele juridice s-a menținut la 5,6%, în timp ce rata NPL pentru persoanele fizice […] Articolul Moldovenii se sufocă în datorii! Soldul creditelor neperformante s-a majoarat cu 14% apare prima dată în Bani.md.
09:30
După doi ani de „pregătiri”, autoritățile recunosc: sistemul pentru calcularea TVA-ului auto nu funcționează # Bani.md
Deputatul PAS Radu Marian a anunțat că Parlamentul va propune amânarea aplicării TVA-ului la importul autoturismelor în Republica Moldova, măsură care urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Decizia vine după consultările cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal. Potrivit parlamentarului, noul regim fiscal, aprobat acum doi ani, avea scopul de a alinia Republica […] Articolul După doi ani de „pregătiri”, autoritățile recunosc: sistemul pentru calcularea TVA-ului auto nu funcționează apare prima dată în Bani.md.
20 octombrie 2025
15:30
Banca Națională a Moldovei a publicat rezultatele sondajului privind creditarea bancară pentru trimestrul II 2025, care arată o stabilitate a condițiilor de creditare pentru companii și o ușoară relaxare pentru populație. Standardele de creditare aplicate societăților nefinanciare s-au menținut neschimbate (0%), peste așteptările anterioare ale băncilor (-15%). În același timp, cererea pentru finanțare din partea […] Articolul În Moldova digitală, creditele imobiliare online sunt respinse pe capete apare prima dată în Bani.md.
14:50
Banca Națională a Moldovei a actualizat Indicele de Stres Financiar (ISF) la iunie 2025 și confirmă un nivel sub pragul de stres și o stabilitate generală a sectorului. ISF a fost 0,38 la 30 iunie 2025 (ușor în urcare, +0,006 față de anul precedent), în timp ce pragul de stres (stabilit prin metoda Threshold VAR) […] Articolul Avertisment BNM: crește tensiunea în sistemul financiar. Indicele de stres urcă apare prima dată în Bani.md.
14:30
După colapsul piramidei financiare TUX din 7 octombrie, care a lăsat mii de moldoveni fără economii, escrocii din spatele platformei continuă să acționeze. Pe de Telegram al piramidei financiare au apărut două noi proiecte frauduloase — AM Engine și Dataras — prezentate ca „platforme de tranzacționare cantitativă”, dar care repetă exact structura piramidală TUX, care […] Articolul TUX nu a murit: escrocii revin cu două „platforme cantitative” și momeală în criptomonede apare prima dată în Bani.md.
12:20
În luna august 2025, producția industrială (serie brută) a Republicii Moldova a înregistrat o creștere de 3,3% comparativ cu luna august 2024, arată datele Biroului Național de Statistică. Evoluția pozitivă a fost determinată în principal de industria prelucrătoare, care a consemnat o majorare de 4,1%, generând o creștere totală de 3,7% pe ansamblul industriei. În […] Articolul Creștere cu frâna trasă – industria Moldovei avansează în timp ce energia se prăbușește apare prima dată în Bani.md.
12:00
Moldova, promovată la Bruxelles ca hub regional al cooperării turistice Iași–Chișinău–Odesa # Bani.md
„Moldova nu este doar o destinație – este o punte între culturi, idei și oameni. Țara noastră merită să fie parte activă a transformării globale a turismului și să-și afirme rolul ca hub al cooperării regionale Iași–Chișinău–Odesa”, a declarat Sergiu Manea, președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT), la Global Tourism Forum […] Articolul Moldova, promovată la Bruxelles ca hub regional al cooperării turistice Iași–Chișinău–Odesa apare prima dată în Bani.md.
11:40
De la pase pe teren la PAS în Parlament: deputatul Maxim Potîrniche recunoaște că știa de unde vin banii lui Gușan # Bani.md
Fostul fotbalist și actual deputat, Maxim Potîrniche, a vorbit deschis, în cadrul unui interviu la Podcastul Lorenei Bogza, despre perioada în care juca pentru Sheriff Tiraspol și despre sursa banilor care alimentau clubul transnistrean. „Eu știam de unde vin banii, de fapt, dar nu o duceam prea departe. Știam că vin de la Gușan, că […] Articolul De la pase pe teren la PAS în Parlament: deputatul Maxim Potîrniche recunoaște că știa de unde vin banii lui Gușan apare prima dată în Bani.md.
11:20
Filtru lui Recean pentru proiectul Bălți–Suceava: fără aprobarea Consiliului, nicio companie nu intră în joc # Bani.md
Consiliul pentru Promovarea Investițiilor a decis ca participarea companiilor care vor ajunge în etapa finală a procedurii de selecție pentru construcția liniei electrice aeriene Bălți–Suceava să fie condiționată de obținerea aprobării prealabile a investițiilor din partea Consiliului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2021 privind investițiile. Potrivit deciziei, Secretariatul Consiliului va informa investitorul instituțional, Ministerul […] Articolul Filtru lui Recean pentru proiectul Bălți–Suceava: fără aprobarea Consiliului, nicio companie nu intră în joc apare prima dată în Bani.md.
11:20
Drama „Întregalde” de Radu Muntean este filmul din seria „CineMADE în România” difuzat în exclusivitate de RLIVE TV luni seara, începând cu ora 22:00. Trei prieteni care se află într-o excursie umanitară și călătoresc într-un jeep pe drumurile de munte neasfaltate ale satului Întregalde. Acolo întâlnesc un bătrân singur, pe care încearcă să-l ajute să […] Articolul CineMADE in România: Vizionați drama „Întregalde” de Radu Muntean, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
11:10
După zeci de ani în care a fost lăsat în paragină, Parcul Dumitru Rîșcanu din str. Braniștii devine din nou inima sectorului Rîșcani, cu zone de agrement și spații dedicate sportului și recreerii. Modernizarea acestui parc, unul dintre cele mai mari spații verzi din Chișinău, cu o suprafață de peste 6 hectare, s-a desfășurat în […] Articolul CHIŞINĂU, TE IUBESC! Parcul Dumitru Rîșcanu din str. Braniștii – inima sectorului Rîșcani apare prima dată în Bani.md.
10:50
Potrivit celui mai recent clasament Numbeo 2025 privind salariul mediu lunar net (după taxe), Republica Moldova se situează pe locul 67 din 127 de țări, cu un venit mediu de 728,8 dolari pe lună. Țara se află imediat după Palestina (729,8 de dolari) și peste Albania (705,8 de dolari) și Ucraina (485,6 de dolari). În […] Articolul Moldova, la coada Europei salariale! Un moldovean câștigă cât un elvețian în două zile apare prima dată în Bani.md.
10:40
Economistul Iurie Rija avertizează că, începând cu anul 2024, Republica Moldova s-a confruntat cu o invazie de zahăr alb ieftin provenit în special din Serbia și din Uniunea Europeană, fenomen care a pus sub presiune severă producătorii locali. Dacă până în 2023 importurile se mențineau la un nivel modest, de circa 12–13 mii tone anual, […] Articolul Importurile de zahăr au explodat. Serbia a cucerit 51% din piața Moldovei în doi ani apare prima dată în Bani.md.
