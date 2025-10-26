Bruxelles vrea interdicție, Berlinul vrea răgaz: începe războiul motoarelor

08:40

Un mic magazin de arme din Arizona a reușit mai întâi să obțină, iar apoi să rateze complet, un contract uriaș de 1 miliard de dolari cu Ucraina, scrie The Financial Times. Povestea firmei OTL Firearms, relatată de publicația britanică, ilustrează una dintre cele mai bizare și costisitoare erori din lanțurile de aprovizionare cu armament