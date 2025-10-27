Igor Corman, martor al acuzării în dosarul Plahotniuc: „Trebuie să fim cetăţeni de onoare”

18:30

Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a decis să renunțe la mandatul de deputat, dar ar vrea să facă parte din noul Guvern. În ședința de azi de la primărie, el a spus că primarul capitalei ar trebui să fie membru din oficiu al Guvernului, așa cum se întâmpla până în 2002. Cei de la Guvern au anunțat că nu au posturi vacante.