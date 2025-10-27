Dosarul „Frauda bancară”: Foști demnitari neagă orice legătură cu Plahotniuc
TVR Moldova, 27 octombrie 2025 14:40
Luni a avut loc o nouă ședință în dosarul „frauda bancară”, în care este implicat fostul lider PD Vlad Plahotniuc. La ședință au participat doi martori: Igor Corman, fost deputat și președinte al Parlamentului, și Ion Păduraru, fost ministru al Justiției în guvernele Ciubuc și Sturza.
