Agenția de Mediu a Republicii Moldova a comunicat, pe 23 octombrie, că autorizația de mediu emisă pentru Uzina Metalurgică Moldovenească din Râbnița a fost prelungită din oficiu în conformitate cu noua legislație adoptată în 2022. Aceste precizări au fost făcute de agenție în contextul în care întreprinderea cu pricina, cel mai mare contribuabil la bugerul regimului secesionist, este acuzată că și-ar fi reluat activitatea în condițiile unei autorizații obținute anterior în condiții politice, și nu al unui control al felului în care respectă normele de mediu.