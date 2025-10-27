Două persoane au fost reținute în dosarul în care sunt vizați greii PSRM

20:10

Tarabe pline cu mere, bucate tradiţionale delicioase, expoziţii, muzică şi voie bună au fost ingredientele celei de-a 14-a ediții a Festivalului Naţional al Mărului, organizat la Soroca. Zeci de producători agricoli din zonă, dar și din alte regiuni ale Republicii Moldova, au adus la expoziție cele mai gustoase şi aspectuoase mere. Au fost organizate şi concursuri, pentru cele mai originale şi creative costume tematice, cea mai mare plăcintă cu mere și pentru cel mai mare măr.