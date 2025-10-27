Banner cu drapelul regimului separatist de la Tiraspol la meciul Sheriff - Milsami Orhei

13:10

În noaptea de 25 spre 26 octombrie vom trece la ora de iarnă. Prin urmare, chiar dacă vom dormi cu o oră mai mult, trebuie să avem grijă să schimbăm ora la ceasurile care nu o fac automat. Dar cine va avea grijă să mute acele orologiului de pe Arcul de Triumf din Chișinău?