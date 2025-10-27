A fost stabilită cauza deflagraţiei de la Florești: Ce s-a întâmplat cu victimele exploziei?
TVR Moldova, 27 octombrie 2025 18:50
În această dimineaţă a murit bărbatul care a suferit arsuri grave într-o explozie produsă, sâmbătă, într-un bloc de locuinţe din Florești. Cealaltă victimă internată în spital, o adolescentă, este în continuare sub supravegherea medicilor. Astăzi, s-a întrunit Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Florești pentru a decide cum pot fi ajutați în continuare locuitorii imobilului afectat de deflagraţie.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 5 minute
19:10
Igor Corman, martor al acuzării în dosarul Plahotniuc: „Trebuie să fim cetăţeni de onoare” # TVR Moldova
Autorităţile din Republica Moldova vor cere daune de 39 de milioane de dolari şi 3,5 milioane de euro de la Vladimir Plahotniuc în dosarul "Frauda Bancară". Ministerul Finanțelor va depune o acțiune civilă pentru recuperarea acestui prejudiciu. În lipsa lui Plahotniuc, judecătorii au început luni audierea martorilor. Reprezentantul Ministerului Finanţelor, partea vătămată în acest dosar, a depus astăzi declaraţii în faţa instanţei în dosarul "Frauda Bancară".
Acum 30 minute
18:50
A fost stabilită cauza deflagraţiei de la Florești: Ce s-a întâmplat cu victimele exploziei? # TVR Moldova
În această dimineaţă a murit bărbatul care a suferit arsuri grave într-o explozie produsă, sâmbătă, într-un bloc de locuinţe din Florești. Cealaltă victimă internată în spital, o adolescentă, este în continuare sub supravegherea medicilor. Astăzi, s-a întrunit Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Florești pentru a decide cum pot fi ajutați în continuare locuitorii imobilului afectat de deflagraţie.
Acum o oră
18:30
„Guvernul nu are posturi vacante”. Reacția celor din Executiv la dorința lui Ion Ceban # TVR Moldova
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a decis să renunțe la mandatul de deputat, dar ar vrea să facă parte din noul Guvern. În ședința de azi de la primărie, el a spus că primarul capitalei ar trebui să fie membru din oficiu al Guvernului, așa cum se întâmpla până în 2002. Cei de la Guvern au anunțat că nu au posturi vacante.
Acum 2 ore
18:10
Alexandru Munteanu continuă consultările publice pentru definitivarea programului de guvernare # TVR Moldova
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, continuă seria consultărilor publice pentru definitivarea programului de guvernare. Astăzi, el s-a întâlnit cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova, confederațiilor sindicale, dar și societății civile.
17:50
Doi suspecți au fost reținuți, luni, în urma descinderilor poliției coordonate de procurorii specializați în combaterea criminalității organizateîn dosarul penal privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova, organizate prin instruiri în Serbia, potrivit Inspectoratului General al Poliției. În total, șase persoane cu vârste cuprinse între 28 și 44 de ani, domiciliate în Bălți, Sângerei și Râșcani, sunt vizate în dosarul cu pricina.
17:40
După trei victorii la rând, Sheriff Tiraspol s-a împiedicat de Milsami Orhei în prima ligă de fotbal a Republicii Moldova. "Vulturii Roșii" au învins pe teren propriu cu 1 la 0. De acest lucru a profitat Petrocub Hîncești, care s-a apropiat la două puncte distanță de "viespi", aflate pe prima poziție din clasament.
Acum 4 ore
17:10
Alergiile de toamnă afectează tot mai mulți oameni, în special copiii și persoanele cu sensibilitate respiratorie. Despre cauze și riscuri a vorbit, în cadrul emisiunii „TeleMatinal”, Alexandru Corlăteanu, profesor universitar, doctor habilitat, șeful Disciplinei Pneumologie și Alergologie la USMF „Nicolae Testemițanu”.
16:40
Republica Moldova a obținut încă două medalii la Campionatul Mondial de Lupte rezervat sportivilor de până la 23 de ani. Alexandru Gaidarlî a cucerit bronzul categoriei 70 de kilograme, iar Eugeniu Mihălcean a intrat în finala competiției de 86 de kilograme și se va bate astăzi pentru aur.
16:10
În această stagiune, Teatrul Național „Eugene Ionesco” din Chișinău marchează 35 de ani de activitate, un parcurs artistic construit cu îndrăzneală și o viziune mereu în dialog cu prezentul. Fondat în 1990, teatrul a devenit un reper al scenei contemporane din Republica Moldova, cu spectacole care provoacă şi emoționează.
16:00
Inna Cerga este fotograf și crede că munca ei poate spune povești pe care cuvintele uneori nu le pot exprima. Pentru ea, fotografia este un exercițiu de disciplină, atenție și sensibilitate, iar rezultatul se vede în imagini care transmit emoții sincere și pun în valoare chipurile și locurile Moldovei.
15:50
Viorel Morari scapă de pedeapsă penală, deși a fost găsit vinovat de imixtiune în justiție # TVR Moldova
După cinci ani de examinare, pe 27 octombrie, instanța de judecată s-a pronunțat în privința fostului șef al Procuraturii Anticorupție. Viorel Morari a fost achitat pentru abuz în serviciu și fals în acte, dar recunoscut vinovat de imixtiune în actul justiției. El a fost eliberat de răspundere penală din cauza prescripției.
15:40
Dan Perciun, despre decesul directorului de gimnaziu din Orhei: E momentul pentru o discuție sinceră # TVR Moldova
Ministrul în exercițiu al Educației, Dan Perciun, a venit cu reacție în urma decesului directorului gimnaziului din Orhei, Sergiu Opaeț, în care propune „o discuție sinceră despre starea de bine a profesorilor, supraaglomerarea claselor și implementarea reală a educației incluzive".
15:20
Alexandru Munteanu: Respectul, siguranța și oportunitățile nu mai sunt visuri, ci realități de acasă # TVR Moldova
Alexandru Munteanu, administratorul companiei ALPHATERM, este unul dintre antreprenorii care au beneficiat de programele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Cu sprijinul acestor inițiative, el a reușit să investească în idei noi și să dezvolte o afacere locală sustenabilă.
15:20
Sergiu Mîndru este fondatorul Enogastronomiei Tramezzini și crede că experiențele trăite peste hotare pot deveni inspirație și resursă pentru dezvoltarea Moldovei. Pentru el, a pleca nu a însemnat rupere de rădăcini, ci descoperire, învățare și revenire cu idei noi.
Acum 6 ore
15:10
Centrele de creație sunt luate cu asalt și în acest început de an școlar. Copiii din Chișinău au posibilitatea de a frecventa zeci de cercuri sportive, creative sau de robotică. Ei își pot petrece timpul util și plăcut după școală și pot chiar să-si găsească o opțiune pentru viitor.
15:00
Partidul Socialiștilor califică descinderile oamenilor legii care îi vizează pe greii acestei formațiuni politice din nordul Republicii Moldova – consilierul municipal din Bălți, Maxim Moroșanu, și președintele raionului Râșcani, Vladimir Mizdrenco - drept „un nou val de represiuni politice”.
14:50
Igor Grosu a discutat cu șefii de fracțiuni parlamentare componența conducerii Parlamentului # TVR Moldova
Luni a avut loc ședința de lucru a Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cu șefii de fracțiuni parlamentare.
14:40
Luni a avut loc o nouă ședință în dosarul „frauda bancară”, în care este implicat fostul lider PD Vlad Plahotniuc. La ședință au participat doi martori: Igor Corman, fost deputat și președinte al Parlamentului, și Ion Păduraru, fost ministru al Justiției în guvernele Ciubuc și Sturza.
14:10
Păreri contradictorii despre candidații propuși de Alexandru Munteanu la funcțiile de miniștri # TVR Moldova
Se conturează noua echipă guvernamentală. Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, completează lista Cabinetului cu trei nume noi: Valeriu Chiveri, fost ambasador la Kiev, economistul Andrian Gavriliță și Eugen Osmochescu, expert care a colaborat cu instituții internaţionale. Analiștii cred că echipa propusă în prim-plan o generație tânără, iar marea miză va fi gestionarea provocărilor economice și politice actuale.
Acum 8 ore
13:10
Următoarea ediție a NATO-Industry Forum va avea loc la București în zilele de 5 și 6 noiembrie.
13:10
Banner cu drapelul regimului separatist de la Tiraspol la meciul Sheriff - Milsami Orhei # TVR Moldova
Un grup de persoane au afișat duminică, 26 septembrie, în timpul meciului de fotbal dintre FC Milsami Orhei și Sheriff Tiraspol, desfășurat la Orhei, o pancartă reprezentând drapelul regimului separatist de la Tiraspol cu inscriția „Vrem alegeri corecte!”. Persoanele neidentificate care au afișat bannerul, probabil, pentru a atrage atenția, au aprins o fumigenă. Acest gest a fost făcut în contextul așa-zelor alegeri pentru pretinsul legislativ, „Soviet Suprem”, de la Tiraspol, care se vor desfășura pe 30 noiembrie.
12:50
Consilierul municipal PSRM Maxim Moroșan a rămas fără automobilul său de lux, marca Lexus, după ce oamenii legii l-au ridicat în cadrul perchezițiilor efectuate luni dimineață în municipiul Bălți, informează surse Nordinfo.md.
12:20
Doi bărbați au ajuns după gratii după ce polițiștii au găsit în roata de rezervă a mașinii cu care se deplasau 2 kilograme de droguri, în valoare de peste 800 de mii de lei.
12:10
Donald Trump a dansat la sosirea în Kuala Lumpur, înainte de acordul de pace Cambodgia și Thailanda # TVR Moldova
Donald Trump a ajuns duminică la Kuala Lumpur, unde a fost întâmpinat cu dansuri tradiționale. Președintele american s-a alăturat dansatorilor pe aeroport, potrivit TVR Info.
11:50
Donații de peste un milion de lei pentru fostul judecător Paniș – ANI a inițiat controlul averii # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea procedurii de control al averii și intereselor personale în privința fostului judecător al Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, Alexei Paniș. Decizia vine după o sesizare înregistrată la 26 septembrie 2025 în care sunt semnalate suspiciuni privind respectarea regimului juridic al declarării averii.
11:40
Rusia a interceptat 193 de drone ucrainene în cursul nopții. Două aeroporturi, închise temporar # TVR Moldova
Zeci de drone au vizat orașul Moscova în noaptea de 26-27 octombrie, potrivit primarului Serghei Sobianin. Primarul a început să raporteze atacurile asupra capitalei ruse în seara zilei de 26 octombrie și a postat actualizări pe tot parcursul nopții. Forțele ruse ar fi doborât 34 de drone ucrainene care zburau spre Moscova în timpul atacului, a afirmat el, informează Kyiv Independent.
11:40
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a refuzat să inițieze controlul averii în privința lui Tudor Ulianovschi, președintele Partidului Social Democrat European (PSDE), vizat într-o sesizare ce invoca achiziționarea unui apartament în Statele Unite ale Americii printr-un trust financiar.
11:30
SHIFT HAPPENS: Conferință despre leadership și AI aplicat în business, pe 28 noiembrie la Chișinău # TVR Moldova
Pe 28 noiembrie, la Digital Park Chișinău, are loc conferința SHIFT HAPPENS by Kooperativa, dedicată fondatorilor, liderilor de marketing și profesioniștilor care vor să transforme AI-ul și inovația în rezultate măsurabile pentru business.
Acum 12 ore
11:10
Poliția și procurorii specializați în crimă organizată desfășoară luni dimineață percheziții în nordul Republicii Moldova într-o cauzǎ penală legată de pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masǎ. Potrivit surselor TVR Moldova, sunt vizați președintele raionului Râșcani, Vladimir Mizdrenco, și consilierul municipal de la Bălți, Maxim Moroșanu. Ambii sunt membri activi ai PSRM.
10:30
9 ani de închisoare pentru un bărbat care a înșelat chișinăuieni cu peste 1 milion de lei # TVR Moldova
Un bărbat de 34 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 9 ani de închisoare pentru că a înșelat chișinăuieni cu peste 1 milion de lei, prin schema „ruda implicată în accident”, anunță Procuratura Generală.
10:10
Creștinii ortodocși de stil vechi o cinstesc astăzi pe Sfânta Parascheva. Sfânta Parascheva s-a născut în secolul X, în apropiere de Constantinopol, din părinți bogați și credincioși și a primit o creștere aleasă și educație religioasă.
09:40
Alexandru Munteanu își prezină garnitura guvernamentală la economie, reintegare și finanțe # TVR Moldova
Alexandru Munteanu a anunțat noi candidaturi la funcția de miniștri, pe Valeriu Chiveri la Biroul Politici de Reintegrare, Eugen Osmochescu la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Andrian Gavriliță la Ministerului Finanțelor.
09:30
O companie specializată în perfectarea actelor pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova și României este vizată într-un dosar de evaziune fiscală. Potrivit PCCOCS, împreună cu Serviciul Fiscal de Stat, anchetatorii au descins cu percheziții, după ce firma ar fi tăinuit peste 6.000.000 de lei din veniturile obținute.
09:10
Este o noua zi de sărbătoare pentru creştinii ortodocşi din România. Astazi, este prăznuit Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Capitalei. Moaştele Sfântului sunt cinsitite în Catedrala Patriarhala de 251 de ani, scrie TVR Info.
08:40
O societate normală începe cu înțelegere și empatie. O știu prea bine cei ce iubesc necondiționat și învață pas cu pas ce înseamnă să fii mama unui copil cu sindromul Down. Octombrie e luna conştientizării sindromului Down iar poveştile de viață ne sunt un bun exemplu de supravieţuire, educație și ataşament social.
Acum 24 ore
20:50
Catedrala Națională sau a Mântuirii Neamului, cum mai este numită, are toate datele pentru a fi considerată un edificiu al recordurilor, unic în lume, relatează tvrinfo.ro.
20:10
Zeci de producători agricoli s-au reunit la Festivalul Național al Mărului de la Soroca # TVR Moldova
Tarabe pline cu mere, bucate tradiţionale delicioase, expoziţii, muzică şi voie bună au fost ingredientele celei de-a 14-a ediții a Festivalului Naţional al Mărului, organizat la Soroca. Zeci de producători agricoli din zonă, dar și din alte regiuni ale Republicii Moldova, au adus la expoziție cele mai gustoase şi aspectuoase mere. Au fost organizate şi concursuri, pentru cele mai originale şi creative costume tematice, cea mai mare plăcintă cu mere și pentru cel mai mare măr.
19:20
Maia Sandu a discutat cu Nicuşor Dan despre sprijinul României pentru aderarea R. Moldova la UE # TVR Moldova
În cadrul vizitei la București, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan.
Ieri
19:10
În scuarul Teatrului Național de Operă și Balet din Chișinău, câțiva apicultori și-au dat întâlnire la un târg dedicat produselor din stupină. Deși au fost mai puțini participanți decât în anii trecuți, vizitatorii au găsit aici miere pură, propolis și tincturi naturale. Acest an a fost unul dificil, marcat de secetă și de lipsa florilor de salcâm, însă apicultorii spun că au adus la târg produse de calitate, iar cumpărătorii le-au răsplătit efortul.
18:40
Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan ar putea ocupa funcții de miniștri în viitorul Guvern al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de Alexandru Munteanu, candidatul pe care președinta Maia Sandu l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru. Experții spun că aceste numiri pot însemna o continuitate la guvernare, dar ridică și întrebări despre experiența necesară pentru conducerea unui minister.
18:00
Daciana Ungureanu, originară din județul Gorj, România, este un meşter popular de artă decorativă, specializată și în portul tradițional, și care îi învață pe copii această practică. Alături de colegii săi de la Școala Populară de Arte "C. Brâncuși" din Târgu-Jiu, a venit în vizită la Școala de Arte "Valeriu Poleakov" din Chișinău, pentru a promova tradițiile românești.
17:50
Credincioșii se pot închina zi și noapte în Altarul Catedralei Mântuirii Neamului, până vineri # TVR Moldova
Pictura în mozaic de tradiție bizantină a Catedralei Naționale a fost sfințită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, potrivit tvrinfo.ro. Evenimentul a fost transmis în direct de Televiziunea Română, care a fost partener oficial al evenimentului, alături de Trinitas TV.
16:50
Pacienții oncologici din Cahul vor beneficia de tratament chimioterapeutic mai aproape de casă # TVR Moldova
Începând cu 27 octombrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice pot beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul raional Cahul. Anunțul a fost făcut de ministra în exercițiu a Sănătății, Ala Nemerenco.
15:50
Chiar dacă Republica Moldova este o țara mică, avem oameni despre care putem vorbi cu o mare mândrie. Este si cazul lulianei Pântea, stabilită de mai mulți ani, la Paris, unde activează ca ghid de turism.Mai nou, face și excursii virtuale prietenilor săi de pe rețelele de socializare. Să-i cunoaștem povestea.
15:10
Munteanu anunță primele nume din noul Guvern. Cine vor fi miniștri la Sănătate, Justiție și Cultură # TVR Moldova
Rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban, va fi propus pentru funcția de ministru al Sănătății. Despre acest lucru a comunicat candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu.
15:00
Alexandru Munteanu anunță cine va prelua portofoliile la Ministerul Sănătății, Justiției și Culturii # TVR Moldova
Rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban, urmează să preia portofoliul de ministru al Sănătății. Despre acest lucru a comunicat candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu.
14:10
Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Kievului în noaptea de 26 octombrie, ucigând cel puțin trei persoane și rănind peste 30, inclusiv șapte copii. Az fost lovite clădiri rezidențiale din oraș, a relatat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei.
14:10
Astăzi, în R. Moldova este sărbătorită Ziua profesională a automobilistului și drumarului, marcată anual în ultima duminică a lunii octombrie.
12:10
Copiii sunt cei mai predispuși să contacteze infecția cu enteroviroză în colectivități, în parcuri, locurile de joacă, unde măsurile de igienă nu sunt respectate suficient, atenționează medicii.
11:00
Igor Grosu: Dialogul permanent dintre Chișinău și București - o prioritate pentru noul legislativ # TVR Moldova
Dialogul permanent dintre Chișinău și București rămâne o prioritate pentru noul legislativ, a menționat președintele Parlamentului, Igor Grosu, la întrevederea cu Mihai Coteț, vicepreședinte al Senatului României.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.