Credincioșii se pot închina zi și noapte în Altarul Catedralei Mântuirii Neamului, până vineri
TVR Moldova, 26 octombrie 2025 17:50
Pictura în mozaic de tradiție bizantină a Catedralei Naționale a fost sfințită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, potrivit tvrinfo.ro. Evenimentul a fost transmis în direct de Televiziunea Română, care a fost partener oficial al evenimentului, alături de Trinitas TV.
• • •
Acum 15 minute
18:00
Daciana Ungureanu, originară din județul Gorj, România, este un meşter popular de artă decorativă, specializată și în portul tradițional, și care îi învață pe copii această practică. Alături de colegii săi de la Școala Populară de Arte "C. Brâncuși" din Târgu-Jiu, a venit în vizită la Școala de Arte "Valeriu Poleakov" din Chișinău, pentru a promova tradițiile românești.
Acum 30 minute
17:50
Acum 2 ore
16:50
Pacienții oncologici din Cahul vor beneficia de tratament chimioterapeutic mai aproape de casă # TVR Moldova
Începând cu 27 octombrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice pot beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul raional Cahul. Anunțul a fost făcut de ministra în exercițiu a Sănătății, Ala Nemerenco.
Acum 4 ore
15:50
Chiar dacă Republica Moldova este o țara mică, avem oameni despre care putem vorbi cu o mare mândrie. Este si cazul lulianei Pântea, stabilită de mai mulți ani, la Paris, unde activează ca ghid de turism.Mai nou, face și excursii virtuale prietenilor săi de pe rețelele de socializare. Să-i cunoaștem povestea.
15:10
Munteanu anunță primele nume din noul Guvern. Cine vor fi miniștri la Sănătate, Justiție și Cultură # TVR Moldova
Rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban, va fi propus pentru funcția de ministru al Sănătății. Despre acest lucru a comunicat candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu.
15:00
Alexandru Munteanu anunță cine va prelua portofoliile la Ministerul Sănătății, Justiției și Culturii # TVR Moldova
Rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban, urmează să preia portofoliul de ministru al Sănătății. Despre acest lucru a comunicat candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu.
Acum 6 ore
14:10
Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Kievului în noaptea de 26 octombrie, ucigând cel puțin trei persoane și rănind peste 30, inclusiv șapte copii. Az fost lovite clădiri rezidențiale din oraș, a relatat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei.
14:10
Astăzi, în R. Moldova este sărbătorită Ziua profesională a automobilistului și drumarului, marcată anual în ultima duminică a lunii octombrie.
Acum 8 ore
12:10
Copiii sunt cei mai predispuși să contacteze infecția cu enteroviroză în colectivități, în parcuri, locurile de joacă, unde măsurile de igienă nu sunt respectate suficient, atenționează medicii.
11:00
Igor Grosu: Dialogul permanent dintre Chișinău și București - o prioritate pentru noul legislativ # TVR Moldova
Dialogul permanent dintre Chișinău și București rămâne o prioritate pentru noul legislativ, a menționat președintele Parlamentului, Igor Grosu, la întrevederea cu Mihai Coteț, vicepreședinte al Senatului României.
10:20
Trump zice că nu se va întâlni cu Putin până când nu va considera că există un acord privind Ucraina # TVR Moldova
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia şi Ucraina, relatează Reuters, potrivit tvrinfo.ro.
Acum 12 ore
09:10
Spiritul Halloween-ului a coborât astăzi în galeriile subterane ale unei crame din apropierea Chişinăului. Zeci de alergători, costumați în vampiri, fantome și vrăjitoare, au participat la maratonul "HalloWeRun", un eveniment care a transformat labirintul subteran al producătorului de vin într-un adevărat tărâm al fanteziei, dar și al mișcării pentru sănătate.
08:40
30 de zile de arest pentru persoanele reținute în schema de contrabandă cu aproape 2 mil. de țigări # TVR Moldova
Magistrații au dispus arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor, pentru cele șase persoane care ar fi fost implicate în schema de contrabandă cu peste 1,8 milioane de țigări de la Lipcani. Despre acest lucru a anunțat Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Acum 24 ore
19:50
Interviurile Telejurnalului/ Anatolie Nosatîi: Securitatea Republicii Moldova, prioritate națională # TVR Moldova
Primul radar militar performant, cumpărat în 2022, este operaţional. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, recunoaşte, însă, că un singur astfel de echipament modern este insuficient pentru supravegherea spaţiului aerian al ţării. Iar celelalte 20 de radare de care dispune Armata Naţională sunt depăşite tehnologic, fiind de pe vremea Uniunii Sovietice.
19:30
Festivalul Internațional de Muzică Clasică "Moldo Crescendo" celebrează un deceniu de când tinerii muzicieni din Republica Moldova aduc muzica clasică mai aproape de public, printr-un concept modern și accesibil. Cum aceasta ocazie sunt organizate mai multe concerte la Chişinău, în perioada 24 octombrie-01 noiembrie. Programul include lucrări de Mozart, Dvořák și Doga.
18:50
Ceasurile se vor da înapoi cu o oră, adică ora 04.00 va deveni ora 03.00. Această schimbare are loc pentru a ne putea bucura de mai multă lumină naturală dimineaţa. La nivel mondial, aproximativ 40% dintre țări folosesc ora de vară şi de iarnă.
18:20
Trei judecători sunt suspectaţi că l-au agresat pe angajatul unei benzinării din Soroca # TVR Moldova
Trei judecători, care ar fi fost băuţi, sunt suspectaţi că au agresat un angajat al unei benzinării din Soroca. Unul dintre magistraţi s-ar fi urcat, ulterior, la volanul unei maşini și ar fi provocat un accident rutier. Procuratura Generală a inițiat un dosar și urmează să ceară Consiliului Superior al Magistraturii acordul pentru începerea urmăririi penale a celor trei judecători. La rândul său, CSM a condamnat comportamentele care discreditează imaginea justiției și statutul de magistrat.
Ieri
18:10
Dacă vă place puiul crocant, ca în restaurantele fast-food, dar vreți o variantă mai ușoară și mai sănătoasă — fără prăjit și fără făină albă — rețeta asta e pentru voi! Folosim pui crescut la sol, fără ulei în exces, dar cu o crustă crocantă și delicioasă, exact cum trebuie.
17:10
O fotografie bună poate spune mai multe decât o mie de cuvinte. Născut la Iași, Ștefan Susai este scriitorul și fotograful care a îndrăgit oamenii și locurile din R. Moldova. Printre acestea e și satul Văratic, căruia i-a dedicat un album.
16:10
Piureul de broccoli a devenit popular în restaurantele moderne, mai ales, în combinație cu pește sau carne slabă. Verdele său intens arată spectaculos în farfurie, iar gustul delicat poate trezi apetitul... chiar și celor care nu iubesc această legumă. Și e pe bună dreptate!
15:40
Alexandru Munteanu, desemnat de președinta Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru, a început consultările publice privind programul de guvernare.
15:10
Vi-l prezentăm pe Vlad Zincov, student la Universitatea Sorbona din Paris. O poveste de viață despre curaj, ambiție și perseverență.
14:10
O nouă performanță a colegului nostru Alexandru Leahu, de această dată, atinsă la București. Cum a fost, vedeți în reportajul ce urmează!
13:10
În noaptea de 25 spre 26 octombrie vom trece la ora de iarnă. Prin urmare, chiar dacă vom dormi cu o oră mai mult, trebuie să avem grijă să schimbăm ora la ceasurile care nu o fac automat. Dar cine va avea grijă să mute acele orologiului de pe Arcul de Triumf din Chișinău?
12:30
Patru membri de familie ai moldovenilor evacuați din Gaza au ajuns acasă, în siguranță # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe informează că, în urma eforturilor susținute ale echipei MAE și ale Ambasadelor Republicii Moldova la Tel Aviv și Ankara, cu sprijinul partenerilor externi, cei patru membri de familie, cetățeni străini, au fost evacuați din zona afectată și au ajuns în siguranță pe teritoriul Republicii Moldova.
12:20
În dimineața zilei de 25 octombrie 2025, o explozie s-a produs într-un apartament situat pe strada Mihai Viteazul din orașul Florești.
12:10
În anul 42 înainte de Hristos, moare Brutus. Moare prin sinucidere din cauza că fusese învins de Marc Antoniu în bătălia de la Filippi și știa ce i se întâmplă unui învins după ce e adus la Roma, relatează TVR Info.
11:30
Colegul nostru, Ion Railean, a mers la Călărași, în zona Codrilor, și vine cu câteva recomandări ca să evităm soiurile periculoase.
10:50
Maia Sandu va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România. Șefa statului va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
10:10
Liderii Coaliţiei pentru Voinţă, uniţi în spatele lui Zelenski: Întărim apărarea aeriană a Ucrainei # TVR Moldova
La Londra s-a încheiat vineri o nouă întâlnire a Coaliţiei de Voinţă, la care participă şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Inaintea discuţiilor oficiale despre ajutorul acordat Ucrainei în războiul cu invadatorii ruşi, Volodimir Zelenski a fost primit de regele Charles al treilea. Potrivit presei de la Londra, discuţiile conduse de premierul britanic Keir Starmer se axează pe livrarea unui număr mai mare de rachete cu rază lungă de acţiune Ucrainei. La reuniune participă, prin videoconferinţă, şi presedintele României, Nicuşor Dan. Şedința de la Londra urmează refuzului preşedintelui american Donald Trump de a livra Kievului rachete Tomahawk, cu rază lungă de acţiune.
09:10
Schimbările de temperatură sunt un pericol pentru sănătate. La ce atrag atenție medicii? # TVR Moldova
Schimbările rapide de temperatură pun organismul în dificultate și pot afecta sănătatea, în special a copiilor, vârstnicilor și a celor cu boli cronice. Medicii atrag atenția asupra riscurilor și recomandă măsuri de prevenție în această perioadă.
24 octombrie 2025
19:40
Cezar Paul-Bădescu, un reputat prozator și scenarist român, vizită la o școală din Cahul # TVR Moldova
O elevă de doar 12 ani din satul Roșu, raionul Cahul, a făcut o invitatie inedita unui scriitor din România. Acesta a fost surprins dar și plin de admiratie si a dat curs invitatiei de a veni in R Moldova. Azi, elevii gimnaziului "Alexandru Ioan Cuza" l-au intâmpinat pe scriitor cu pâine şi sare.
19:10
Din 25 noiembrie, posesorii auto din R. Moldova vor plăti mai mult pentru polița de asigurare # TVR Moldova
Începând cu 25 noiembrie, posesorii auto din Republica Moldova vor plăti mai mult pentru polițele de asigurare. Cresc preturile la RCA-ul, cât și asigurarea Carte Verde, potrivit Bancii Naționale a Moldovei. Cele mai afectate categorii sunt șoferii tineri și posesorii de automobile electrice, iar în unele cazuri creșterile depășesc 50 la sută.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Ministra Justiției: CNA și Procuratura au fost sesizate în urma anchetei privind Legea amnistiei # TVR Moldova
Ministra în exercițiu a Justiţiei, Veronica Mihailov-Moraru, a menționat, în cadrul unei conferințe de presă, că Procuratura și Centrul Național Anticorupție au fost sesizate în urma anchetei inițiate după scandalul din jurul Legii amnistiei. Declarația vine după ce, joi, CNA a efectuat descinderi legate de scandalul privind amnistierea unor criminali periculoși.
17:30
Patru morţi şi 12 răniţi după ce un bărbat a detonat o grenadă pe peronul unei gări din Ucraina # TVR Moldova
Un bărbat a declanşat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări dintr-un oraş din nordul Ucrainei, vineri, în timpul unui control, provocând moartea sa şi a încă trei persoane şi rănind alţi 12 oameni, a informat poliţia ucraineană, scrie Hotnews.ro.
17:00
Dumitru Ciobanu, preşedintele biroului teritorial Bălți al blocului "Victoria", afiliat condamnatul penal Ilan Șor, a fost prins de poliţişti după ce s-a ascuns, timp de o lună, în regiunea transnistreană.
16:30
Veronica Mihailov-Moraru, numită în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea Veronicăi Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Ea își va începe activitatea în cadrul instituției prezidențiale la data de 11 noiembrie 2025.
15:40
La Londra are loc, vineri, o nouă reuniune a aşa-numitei Coaliţii de voinţă, un grup de câteva zeci de ţări care s-au angajat să ajute Ucraina, scrie TVR Info.
15:20
Igor Grosu va purta discuții noi cu liderii fracțiunilor parlamentare; Igor Dodon: „Noi avem echipă” # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, urmează să poarte discuții săptămâna viitoare cu liderii fracțiunilor parlamentare, a spus jurnaliștilor speakerul Legislativului.
15:10
De această dată, luptătorul de stil greco-roman a triumfat la categoria 82 de kilograme. Republica Moldova are acum trei medalii obținute la turneul desfășurat în orașul sârb Novi Sad.
15:10
Șefului Centrului Național Anticorupție, Alexandru Pînzari, i s-a conferit prin decret prezidențial gradul de general-locotenent. Potrivit aceluiași decret prezidențial, vicedirectorului CNA, Alexandru Savca, i s-a conferit gradul de general-maior.
14:40
Sergiu Lazarenco își încheie mandatul la mediu, dar vrea să continue proiectele ca deputat # TVR Moldova
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarenco, îşi încheie mandatul la conducerea instituţiei. Într-o conferinţă de bilanț a celor patru ani de activitate, a anunţat că va continua să promoveze proiectele de împădurire, gestionarea deşeurilor şi alinierea legislaţiei de mediu la cea europeană, însă din postura de deputat.
14:40
Autorizația pentru Uzina Metalurgică din Râbnița: Problemă de mediu sau interese de grup? # TVR Moldova
Agenția de Mediu a Republicii Moldova a comunicat, pe 23 octombrie, că autorizația de mediu emisă pentru Uzina Metalurgică Moldovenească din Râbnița a fost prelungită din oficiu în conformitate cu noua legislație adoptată în 2022. Aceste precizări au fost făcute de agenție în contextul în care întreprinderea cu pricina, cel mai mare contribuabil la bugerul regimului secesionist, este acuzată că și-ar fi reluat activitatea în condițiile unei autorizații obținute anterior în condiții politice, și nu al unui control al felului în care respectă normele de mediu.
14:10
Igor Grosu promite „nume interesante” în echipa guvernamentală a lui Alexandru Munteanu # TVR Moldova
„În viitoarea garnitură guvernamentală o să vedeți nume interesante”, a promis liderul PAS, Igor Grosu. Președintele Parlamentului a menționat că procedura de învestire a noului guvern ar putea avea loc mai rapid decât termenul de 15 zile prevăzut de legislație.
14:10
Veronica Mihailov-Moraru, actualul ministru al Justiţiei, a ezitat să le spună astăzi jurnaliştilor dacă se va regăsi sau nu în noul Guvern. La final de mandat, ea a făcut un bilanţ al reuşitelor, dar şi restanţelor din domeniul justiţiei. Potrivit oficialului, din strategia de dezvoltare a sectorului justiţie planificată pentru 2022-2025 au fost realizate peste 65 de acţiuni, dintre care 23 sunt în faza avansată şi restul în fază incipientă.
13:50
13:40
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Rusia într-un dosar în care sunt vizate persoane deținute ilegal în regiunea transnistreană. Decizia a fost pronunțată în patru cauze a fost și vizează cinci cetățeni din regiunea transnistreană, victime ale detențiilor și condamnărilor abuzive aplicate de administrația separatistă a regiunii. Este vorba despre cauzele Ilcenco, Vardiașvili, Ahmetșin și Mustea, potrivit Asociației Promo-LEX.
13:20
Majestatea Sa Margareta și Principele Radu, la aniversarea Universității de Medicină din Chișinău # TVR Moldova
Vizită regală la Chişinău. Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, şi Alteţa Sa Regală, principele Radu, au participat la ceremonia aniversară a Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova. Evenimentul s-a desfăşurat sub genericul "80 de ani de viziune, identitate și excelență europeană". Ceremonia a reunit reprezentanţi ai corpului academic, ai corpului diplomatic dar şi demnitari.
13:10
Contrabandă cu țigări de aproape două mil. de bucăți, la Lipcani: Șase persoane au fost reținute # TVR Moldova
Ofițerii Serviciului Vamal au descoperit o tentativă de contrabandă cu 1.890.000 de țigarete la postul vamal de frontieră Lipcani – Rădăuți-Prut. Țigaretele erau ascunse în două autocamioane care, potrivit actelor, transportau puieți decorativi și urmau să ajungă în București.
12:50
„Acuzațiile mele sunt reale”: Anatol Șalaru câștigă procesul cu liderul AUR George Simion # TVR Moldova
Curtea de Apel Centru a respins apelul declarat de liderul AUR, George Simion, împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău prin care fusese respinsă cererea sa împotriva fostului ministru al Apărării, Anatol Șalaru. Procesul viza dezmințirea unor acuzații, încasarea prejudiciului moral și cheltuielile de judecată. Decizia Curții de Apel poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni de la comunicarea deciziei integrale.
