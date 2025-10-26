Credincioșii se pot închina zi și noapte în Altarul Catedralei Mântuirii Neamului, până vineri

14:10

Veronica Mihailov-Moraru, actualul ministru al Justiţiei, a ezitat să le spună astăzi jurnaliştilor dacă se va regăsi sau nu în noul Guvern. La final de mandat, ea a făcut un bilanţ al reuşitelor, dar şi restanţelor din domeniul justiţiei. Potrivit oficialului, din strategia de dezvoltare a sectorului justiţie planificată pentru 2022-2025 au fost realizate peste 65 de acţiuni, dintre care 23 sunt în faza avansată şi restul în fază incipientă.