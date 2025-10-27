Întrevedere Maia Sandu – Nicușor Dan: parteneriat strategic și proiecte comune pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului

09:10

După prima ședință a noului Parlament, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Vladimir Bolea, a declarat că formațiunea este determinată să-și facă datoria în mod onest și profesionist. „Suntem aici pentru a reprezenta oamenii care ne-au oferit votul de încredere. Este important să păstrăm echilibrul și să lucrăm pentru țară, nu pentru interese înguste de partid", […]