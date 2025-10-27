Anatolie Nosatîi: România rămâne principalul partener strategic al Moldovei în domeniul apărării

21:40

Ion Ceban: „Sare pe rană pentru Igor Grosu când întrebi despre capturarea politică a instituțiilor statului” Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a lansat critici dure la adresa președintelui Parlamentului, Igor Grosu, afirmând că reprezentanții guvernării nu tolerează întrebările despre controlul politic asupra instituțiilor statului. „Sare pe rană pentru Igor Grosu când am întrebat despre capturarea politică, […] Articolul Ion Ceban: „În 4 ani nu au înțeles nimic și se comportă de parcă l-ar fi apucat pe Dumnezeu de picioare” apare prima dată în DemocracyMD.