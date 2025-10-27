Maia Sandu: Procesul de aderare al Republicii Moldova la UE, blocat din cauza Ungariei
Democracy.md, 27 octombrie 2025 09:40
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că procesul de aderare al țării la Uniunea Europeană este momentan blocat din cauza opoziției Ungaria. Potrivit ei, autoritățile de la Chișinău sunt pregătite să înceapă următoarea etapă a negocierilor, însă avansarea este împiedicată deoarece Ungaria blochează progresul și pentru Ucraina — ceea ce afectează și parcursul Moldovei.
• • •
Acum 10 minute
09:40
Maia Sandu: Procesul de aderare al Republicii Moldova la UE, blocat din cauza Ungariei
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că procesul de aderare al țării la Uniunea Europeană este momentan blocat din cauza opoziției Ungaria. Potrivit ei, autoritățile de la Chișinău sunt pregătite să înceapă următoarea etapă a negocierilor, însă avansarea este împiedicată deoarece Ungaria blochează progresul și pentru Ucraina — ceea ce afectează și parcursul Moldovei.
Acum o oră
09:10
Chișinău — Potrivit declarațiilor ministrului Apărării în exercițiu, Anatolie Nosatîi, Republica Moldova va primi în anul 2026 al doilea radar modern de monitorizare a spațiului aerian, achiziționat cu sprijinul financiar al Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Echipamentul de supraveghere va fi livrat în prima jumătate a anului 2026 şi va fi integrat
Acum 2 ore
08:40
Washington – Reprezentanţii economici ai Statele Unite şi ai Republica Populară Chineză au convenit asupra unui consens preliminar în cadrul rundei recente de negocieri comerciale, ceea ce deschide calea spre finalizarea unui acord bilateral. Discuţiile au avut loc la Kuala Lumpur, în marja summit-ului ASEAN, între delegaţii americane şi chineze. Din partea americană au participat secretarul Trezoreriei
08:10
Kremlinul respinge ideea unei întâlniri anulate între Putin şi Trump: „Procesul necesită pregătire amplă"
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu se poate vorbi despre o eventuală anulare a întâlnirii dintre președintele rus Vladimir Putin și fostul lider american Donald Trump. El a subliniat că o asemenea reuniune necesită o pregătire temeinică și nu poate fi organizată doar „de dragul întâlnirii". Peskov a explicat că
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a subliniat importanța educației financiare ca investiție esențială pentru viitorul economic al țării. În cadrul ceremoniei de înmânare a certificatelor și premiilor participanților la „Tabăra de educație financiară", Dragu a evidențiat că implicarea a peste 400 de tineri în acest program reflectă interesul lor pentru cunoaștere și responsabilitate
17:40
Curtea de Apel Chișinău a confirmat victoria fostului ministru al Apărării al Republicii Moldova, Anatol Șalaru, în procesul intentat de liderul AUR din România, George Simion. Instanța a menținut decizia Judecătoriei Chișinău din 9 aprilie 2025, prin care a fost respinsă cererea lui Simion de dezmințire a unor informații și de încasare a prejudiciului moral
17:10
Diplomația moldovenească se extinde: noi ambasade și consulate în India, SUA și Italia
Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Mihai Popșoi, a declarat că extinderea prezenței diplomatice a Republicii Moldova a fost unul dintre pilonii principali ai mandatului său. În cadrul unei conferințe de presă, el a menționat deschiderea unor ambasade în India și Astana, precum și a consulatului general în Chicago și Sacramento. De asemenea, a fost
16:40
PSRM anunță inițiative legislative importante în contextul unui Legislativ cu mandat neclar
Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat că formațiunea pregătește un set de proiecte de lege cu impact major, în timp ce mandatul actualului legislativ rămâne incert. Potrivit acestuia, socialiștii intenționează să înainteze legislație ce vizează domenii cheie, dar constată că lipsa clarității privind durata mandatului Parlamentului afectează procesul decizional. Dodon afirmă că atunci când un
16:00
Franța a salutat rolul activ al Republicii Moldova la Conferința internațională privind diplomația feministă, desfășurată recent la Paris. Evenimentul a reunit reprezentanți ai guvernelor, organizațiilor internaționale și societății civile, având drept scop promovarea egalității de gen și consolidarea rolului femeilor în procesele decizionale la nivel global. În cadrul reuniunii, delegația Republicii Moldova a prezentat progresele
15:40
Primul zbor low-cost de pe Aeroportul Internațional Mărculești ar putea fi lansat peste aproximativ un an. Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Infrastructurii, Vladimir Bolea, care a precizat că lucrările de modernizare a aeroportului sunt în plină desfășurare. Potrivit ministrului, autoritățile au demarat un amplu proces de reabilitare a
15:10
Investiții record în infrastructură: MIDR a alocat peste 5 miliarde de lei în ultimii patru ani
În perioada 2022–2024, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) al Republicii Moldova a înregistrat investiții record în infrastructură, depășind 5 miliarde de lei. Aceste fonduri au fost alocate prin programe naționale precum „Satul European" și „Drumuri Bune", susținute de asistență externă și parteneriate internaționale. Printre realizările semnificative se numără reabilitarea și modernizarea a sute de
14:30
La 80 de ani de la înființare, ONU rămâne un simbol al păcii, solidarității și drepturilor omului
Astăzi se marchează 80 de ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite, un simbol global al păcii, cooperării și respectului pentru drepturile omului. Republica Moldova este membră a ONU din anul 1992, iar Municipiul Chișinău a dezvoltat o colaborare activă cu structurile Națiunilor Unite prin proiecte și programe menite să sprijine dezvoltarea urbană durabilă, incluziunea
14:10
Primăria Drochia: Amalgamarea voluntară, o oportunitate pentru optimizarea serviciilor publice
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu (Partidul Nostru), a venit cu explicații profesioniste și bine argumentate privind proiectul de decizie referitor la inițierea procesului de amalgamare voluntară a orașului Drochia cu satele Miciurin, Ţarigrad, Chetrosu și comunele Baroncea și Șuri. Nina Cereteu a subliniat că inițiativa nu presupune închiderea primăriilor, ci doar deschiderea unui dialog între
13:30
Sectorul Buiucani: lucrări de infrastructură și terenuri de joacă modernizate în curțile blocurilor
În sectorul Buiucani, municipiul Chișinău, primul strat de asfalt a fost așternut pe drumul de acces din curtea blocului situat pe strada Paris 40. Urmează aplicarea celui de-al doilea strat de asfalt, care va constitui finisajul final al carosabilului. Tot în cadrul aceluiași proiect au fost reabilitate trotuarele și intrările în scările blocului, iar parcarea
13:10
Comisia Europeană va prezenta, la 4 noiembrie, raportul de extindere care include evaluarea reformelor implementate de statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, printre care și Republica Moldova. Cristina Gherasimov, vicepremierul în exercițiu pentru Integrare Europeană, s-a declarat încrezătoare că Moldova va obține o apreciere pozitivă, datorită eforturilor realizate în ultimul an, transmite democracy.md cu referire la moldova1.md.
12:40
Marcel Spatari: „Pluralismul politic trebuie să fie un catalizator al democrației, nu un obstacol"
Deputatul PAS Marcel Spatari a comparat pluralismul politic din noul Parlament cu „sarea în bucate" – necesar pentru democrație, dar dăunător dacă este „în exces sau folosit artificial". Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni marca Deschide.md, unde parlamentarul a comentat structura noului Legislativ, format din șase fracțiuni și un deputat neafiliat, transmite democracy.md cu referire
11:40
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni la Londra cu lideri ai ţărilor membre ale „Coaliţiei de Vo-ință" într-o reuniune dedicată consolidării sprijinului în favoarea Ucrainei. Printre principalele teme de dezbatere se numără eliminarea petrolului şi gazului rusesc de pe piaţa mondială, utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru a susţine Kievul şi livrarea de rachete cu
11:00
Veronica Mihailov-Moraru, ministru al Justiției în exercițiu, a prezentat astăzi raportul de activitate pentru perioada februarie 2023 – octombrie 2025, subliniind realizările majore în domeniul reformelor sectorului judiciar și al procuraturii. Oficiala a mulțumit echipei Ministerului Justiției și autorităților subordonate pentru implicarea lor, precum și prim-ministrului în exercițiu Dorin Recean pentru sprijinul acordat în implementarea
10:40
Summit internațional la Bălți: liderii din Europa de Est discută despre digitalizare și parteneriate pentru orașe inovative
Primarul Alexandr Petkov (Partidul Nostru), la summitul internațional „SMART Technologies for Innovation": Bălțiul va fi parte activă a rețelei de orașe inovative! Colaborarea transfrontalieră între orașele din Moldova, România, Polonia, Ucraina va contribui semnificativ la modernizarea infrastructurii din municipiul Bălți, dar și a altor orașe din zonă, promovând astfel un mediu în care inovația devine
10:10
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a declarat că formațiunea sa nu va sprijini niciun guvern care ar urma să fie propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Declarația a fost făcută după consultările avute cu președinta Maia Sandu privind formarea unui nou executiv. Dodon a menționat că PSRM consideră că actuala guvernare
09:40
Sancţiunile asupra Lukoil nu vor afecta aprovizionarea Republicii Moldova cu carburanţi
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, a declarat recent că decizia Statelor Unite de a impune sancţiuni companiei petroliere Lukoil şi altei entităţi din domeniu nu pune în pericol aprovizionarea ţării cu benzină şi motorină. El a precizat că piaţa internă de carburanţi este diversificată, competitivă şi capabilă să facă faţă eventualelor perturbări. Potrivit
09:10
Vasile Tarlev, deputat şi preşedinte al Congresul Internaţional al Industriaşilor şi Antreprenorilor, a avut joi, la Chişinău, o întâlnire cu o delegaţie de afaceri care include oameni de afaceri din Japonia, Canada şi România. El a declarat că discuţiile au vizat mai multe domenii cu potenţial de cooperare în Republica Moldova: turism şi hotelier, agricultură
23 octombrie 2025
18:10
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a făcut publice detalii despre vizita surpriză a directorului Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață, la Comrat. Potrivit acestuia, reprezentanții serviciilor speciale s-au interesat în mod deosebit de „următoarele etape de lucru" după alegerile parlamentare, transmite democracy.md cu referire la unimedia.info. „În primul rând, îi interesa când vor avea
17:30
Usatîi cere un Guvern al profesioniștilor: „Nu contează partidele, contează competența"
Renato Usatîi: Guvernul trebuie format nu pe criterii politice, ci din profesioniști, chiar și din partide extraparlamentare! Pentru ca Republica Moldova să înregistreze schimbări reale și durabile, noul Guvern trebuie să fie alcătuit din profesioniști
17:00
Deputatul Sergiu Stamate a făcut declarații referitoare la recentele descinderi din dosarul legii amnistiei, subliniind că este important să se aştepte concluziile anchetei înainte de a trage judecăţi de valoare. El a afirmat că autorităţile trebuie să acţioneze în baza probelor şi a normelor legale, iar transparența este crucială pentru încrederea publică. „După ce au avut loc descinderile, ceea […] Articolul Dosarul amnistiei — Stamate spune că autorităţile aşteaptă raportul investigaţiei apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a afirmat joi că revendicările inițiale ale Moscovei pentru o soluție la războiul din Ucraina reprezintă punctul de plecare pentru dialogul cu SUA și alte țări. „Dorim să confirmăm că Federația Rusă, atunci când se referă la soluția politică și diplomatică la conflictul ucrainean, rămâne […] Articolul Rusia clarifică punctele de plecare pentru dialogul cu Statele Unite privind Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Președintele României, Nicușor Dan, participă la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde unul dintre subiectele principale este procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Discuțiile vizează deschiderea capitolelor de negociere și modul în care țara noastră poate avansa în parcursul său european, într-un context similar celui al Ucrainei. Nicușor Dan a subliniat importanța accelerării […] Articolul România susține integrarea europeană a Moldovei: Discuții la Consiliul European apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, împreună cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și ai organizațiilor internaționale, au plantat peste 80 de arbori cu balot, de diferite specii, în Parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”. „Venim cu un mesaj de unitate, cooperare și solidaritate. Ne dorim ca orașul nostru să fie confortabil pentru toți […] Articolul Ion Ceban și misiunile diplomatice au plantat peste 80 de arbori în Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Uniunea Europeană a adoptat oficial cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, ca răspuns la continuarea agresiunii acesteia în Ucraina. Noile măsuri vizează atât domeniul economic, cât și pe cel diplomatic și financiar, cu scopul de a limita capacitatea Moscovei de a finanța și desfășura războiul. Printre principalele sancțiuni se numără interzicerea importurilor de […] Articolul UE adoptă cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Plîngău și Macari rămân în fracțiunea PAS: Grosu vorbește despre o problemă de comunicare # Democracy.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat că Dinu Plîngău și Stela Macari rămân deputați ai fracțiunii PAS și nu independenți, așa cum au anunțat înainte de ședința de constituire. Potrivit acestuia, a fost o problemă de comunicare. Politicianul a asigurat, în cadrul emisiunii „În context” de la Moldova 1, că echipa PAS rămâne împreună și, […] Articolul Plîngău și Macari rămân în fracțiunea PAS: Grosu vorbește despre o problemă de comunicare apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în vizită oficială la Chișinău pe 6–7 noiembrie # Democracy.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 6–7 noiembrie 2025. Anunțul a fost făcut de speakerul Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „În context” de la postul public de televiziune. Grosu a precizat că Metsola va susține un discurs în plenul Parlamentului de la Chișinău și […] Articolul Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în vizită oficială la Chișinău pe 6–7 noiembrie apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Deputatul PAS, Adrian Băluțel, a respins zvonurile privind posibila destrămare a partidului, afirmând că majoritatea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) „nu este cea mai confortabilă”, dar nu există riscul ca aceasta să se dezintegreze. În cadrul unei emisiuni de la TV8.md, Băluțel a subliniat că toți deputații PAS „lucrează ca o singură echipă” […] Articolul Băluțel: „Suntem o echipă, zvonurile despre destrămare sunt nefondate” apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Valeriu Pașa, președintele Comunității WatchDog.MD, avertizează că Rusia investește în noi proiecte politice suveraniste în Republica Moldova, vizând influențarea deciziilor politice și manipularea opiniei publice. Potrivit lui Pașa, aceste proiecte urmăresc să submineze parcursul european al țării și să promoveze retorici conservatoare, prin partide și organizații politice locale. El susține că aceste inițiative reprezintă un risc […] Articolul Valeriu Pașa: Rusia susține noi proiecte suveraniste în Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Reforma justiției și modernizarea administrației publice locale se află în centrul agendei Parlamentului de legislatura a XII-a, învestit pe 22 octombrie. Președintele Legislativului, Igor Grosu, aflat la al doilea mandat consecutiv în fruntea instituției, a declarat că reforma justiției rămâne domeniul-cheie în procesul de negociere pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE). Șeful Parlamentului […] Articolul Președintele Parlamentului cere mai multă viteză în reforma justiției apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Igor Grosu: Demilitarizarea și democratizarea malului stâng, parte din soluția pentru regiunea transnistreană # Democracy.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că soluția pentru reglementarea conflictului transnistrean trebuie să se bazeze pe demilitarizare, democratizare și reintegrare treptată a regiunii în cadrul Republicii Moldova. Potrivit lui Grosu, prioritatea autorităților este asigurarea unui proces pașnic, în care locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului să beneficieze de aceleași drepturi și standarde de […] Articolul Igor Grosu: Demilitarizarea și democratizarea malului stâng, parte din soluția pentru regiunea transnistreană apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Lucrările de reparație pe strada Maria Drăgan s-au încheiat – circulație mai sigură la Ciocana # Democracy.md
Ion Ceban: Strada Maria Drăgan, complet reabilitată – o arteră importantă pentru locuitorii sectorului Ciocana Pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana al Capitalei s-au finalizat lucrările de reparație a carosabilului. Primarul general Ion Ceban a anunțat că a fost reabilitat tronsonul cuprins între strada Vadul lui Vodă și strada Ciocana, ceea ce va contribui la îmbunătățirea circulației și la sporirea siguranței rutiere pentru […] Articolul Lucrările de reparație pe strada Maria Drăgan s-au încheiat – circulație mai sigură la Ciocana apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Președintele Ion Chicu a anunțat că va înainta o inițiativă legislativă pentru depolitizarea instituțiilor statului, subliniind necesitatea revenirii la criterii de profesionalism, meritocrație și integritate în serviciul public. El a declarat că parlamentul trebuie să devină „simbolul modernizării Moldovei”, iar instituțiile statului să slujească cetățeanul, nu interesele de partid. Chicu a accentuat că statul de drept […] Articolul Ion Chicu anunță inițiativă legislativă pentru depolitizarea instituțiilor statului apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Guvernul ar putea fi investit până la sfârșitul săptămânii viitoare, a anunțat deputata PAS Doina Gherman. Potrivit acesteia, procesul de consultări politice și de formare a echipei executivului condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu este aproape finalizat. „La sfârșitul săptămânii viitoare vom avea un Guvern investit. Lucrurile decurg conform planului, iar echipa se conturează. Este […] Articolul Gherman: „Până la sfârșitul săptămânii viitoare vom avea un Guvern investit” apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Delegația a fost condusă de Emily Thornberry, președinta Comisiei, și a inclus deputații Alex Ballinger, Uma Kumaran și Edward Morello. […] Articolul Maia Sandu s-a întâlnit cu o delegație a Parlamentului Regatului Unit apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Liderul formațiunii „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, i-a adresat o întrebare cu tentă „sportivă” lui Alexandr Stoianoglo, candidat al fracțiunii „Alternativa” la funcția de președinte al Parlamentului. „Domnule Stoianoglo, avem o întrebare sportivă. Dumneavoastră, în calitate de procuror general, de ce nu v-ați făcut munca cinstit și nu i-ați închis pe cei care au furat miliardul? […] Articolul Costiuc, întrebare ironică pentru Stoianoglo despre „furtul miliardului” apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Vladimir Bolea: „Determinati să ne facem munca onest” după prima şedinţă a Parlamentului # Democracy.md
După prima ședință a noului Parlament, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Vladimir Bolea, a declarat că formațiunea este determinată să-și facă datoria în mod onest și profesionist. „Suntem aici pentru a reprezenta oamenii care ne-au oferit votul de încredere. Este important să păstrăm echilibrul și să lucrăm pentru țară, nu pentru interese înguste de partid”, […] Articolul Vladimir Bolea: „Determinati să ne facem munca onest” după prima şedinţă a Parlamentului apare prima dată în DemocracyMD.
22 octombrie 2025
21:40
Ion Ceban: „În 4 ani nu au înțeles nimic și se comportă de parcă l-ar fi apucat pe Dumnezeu de picioare” # Democracy.md
Ion Ceban: „Sare pe rană pentru Igor Grosu când întrebi despre capturarea politică a instituțiilor statului” Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a lansat critici dure la adresa președintelui Parlamentului, Igor Grosu, afirmând că reprezentanții guvernării nu tolerează întrebările despre controlul politic asupra instituțiilor statului. „Sare pe rană pentru Igor Grosu când am întrebat despre capturarea politică, […] Articolul Ion Ceban: „În 4 ani nu au înțeles nimic și se comportă de parcă l-ar fi apucat pe Dumnezeu de picioare” apare prima dată în DemocracyMD.
21:40
Regatul Unit își întărește parteneriatul cu Republica Moldova, oferind sprijin în domeniile apărării, reformei instituționale, rezilienței societale și combaterii dezinformării. Asistența britanică include susținerea Centrului StratCom, instituție esențială în prevenirea și contracararea campaniilor de manipulare informațională. Subiectele au fost discutate în cadrul unei întrevederi la Chișinău între viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihail Popșoi, și […] Articolul Moldova consolidează cooperarea cu Regatul Unit în domeniul apărării apare prima dată în DemocracyMD.
21:30
Ion Ceban: „La Chișinău nu avem restanțe la salarii și nu semnăm contracte secrete care pun povara pe cetățeni” Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că administrația capitalei gestionează transparent și eficient resursele publice, fără datorii la salarii și fără a implica orașul în scheme netransparente. „Noi, la Chișinău, nu avem restanțe la salarii, […] Articolul Ion Ceban: „Chișinăul nu are datorii și nu ruinează întreprinderi strategice” apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Primarul capitalei Republicii Moldova, Ion Ceban, a transmis un mesaj deputaților noului Parlament, subliniind responsabilitatea acestora față de cetățeni. „Sunt primarul capitalei Republicii Moldova, unde locuiesc aproximativ 1 milion de oameni, printre care și dvs., stimați deputați. Dar, la fel ca și în cazul meu, multor altor primari din țara noastră le-au fost aplicate presiuni economice […] Articolul Ion Ceban către deputați: Fiți responsabili și lucrați pentru cetățeni apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) rămâne cu activitate limitată timp de 12 luni. Pe 21 octombrie, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins recursul depus de partid împotriva încheierii Curții de Apel Centru din 2 octombrie. Curtea Supremă de Justiție a decis că „menține încheierea din 2 octombrie a Curții de Apel Centru în […] Articolul Decizie finală: PDMM va avea activitatea limitată timp de un an apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Fracțiunea Blocului ALTERNATIVA, condusă de Ion Ceban, a anunțat că va pleda în Parlament pentru depolitizarea instituțiilor statului și stoparea presiunilor politice. Deputații din Blocul ALTERNATIVA și-au exprimat angajamentul ferm pentru combaterea corupției reale, nu doar a mimării acesteia, și au subliniat că nu susțin controlul politic asupra sistemului de justiție și al organelor de drept. „Paranoia și isteria dictatorială, în […] Articolul Blocul ALTERNATIVA în Parlament: Corupția trebuie combătută, nu mimată apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Fostul prim-ministru Dorin Recean, ales deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a refuzat să facă declarații presei la prima ședință a noului Parlament, deși în campania electorală a fost unul dintre cei mai activi candidați. Întrebat de jurnaliștii de la Agora.md dacă aceasta este prima și ultima ședință la care participă, în contextul în care […] Articolul Recean, rezervat la prima ședință a noului Parlament: Nu dau declarații apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Vasile Tarlev, ales pe lista Blocului „Patriotic”, a anunțat că va fi deputat independent, după ce PSRM și PCRM au decis să formeze fracțiuni separate în noul Parlament. „Regret că colegii mei din Blocul Patriotic au decis așa cum au decis, însă respect deciziile lor. Eu rămân devotat Blocului Patriotic. Fiind președintele partidului „Viitorul Moldovei”, […] Articolul Vasile Tarlev devine deputat independent după destrămarea Blocului „Patriotic” apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Deputatul din noul Parlament a transmis un mesaj puternic colegilor săi, amintindu-le că votul cetățenilor a fost un act de încredere pentru a reprezenta interesele oamenilor, nu ale partidelor. În cadrul mesajului, acesta subliniază că problemele cu care se confruntă zi de zi cetățenii – salarii mici, prețuri în creștere, lipsa locurilor de muncă bine plătite, infrastructură […] Articolul Ion Ceban: Salariile mici și lipsa locurilor de muncă trebuie abordate urgent apare prima dată în DemocracyMD.
