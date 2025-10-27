SUA și China ajung la un consens preliminar în negocierile comerciale

15:40

Fostul prim-ministru Dorin Recean, ales deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a refuzat să facă declarații presei la prima ședință a noului Parlament, deși în campania electorală a fost unul dintre cei mai activi candidați. Întrebat de jurnaliștii de la Agora.md dacă aceasta este prima și ultima ședință la care participă, în contextul în care […] Articolul Recean, rezervat la prima ședință a noului Parlament: Nu dau declarații apare prima dată în DemocracyMD.