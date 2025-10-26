După 10 ani în Germania, o familie revine acasă pentru a reda viață izvorului „Prieteniei” din capitală

15:30

Primarul Alexandr Petkov, în ședinței Consiliului municipal Bălți a vorbit despre neglijența ÎM „Apă-Canal Bălți” în situația excepțională care a avut loc cu trei zile înainte de alegeri. „Astăzi, Bălțiul a rămas fără alimentare de rezervă cu apă. Pentru un oraș cu peste 100.000 de locuitori, aceasta este o neglijență penală, pentru care trebuie să […] Post-ul Alexandr Petkov: Bălțiul a rămas fără apă de rezervă — o neglijență gravă apare prima dată în Provincial.